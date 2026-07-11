Agenti umjetne inteligencije dobijaju vlastiti online sud

Ako će autonomni botovi kupovati, pregovarati i plaćati u ime ljudi, trebat će im i način rješavanja sporova. Kripto kompanije vjeruju da bi blockchain i AI porote mogle pomoći u tome.

U ne tako dalekoj budućnosti, svi će koristiti takozvane AI agente. Povezani s oblakom, oni će živjeti unutar vašeg mobilnog telefona, spremni da vam pomognu u obavljanju gotovo svakog zadatka – od odgovaranja na e-mailove i rezerviranja letova do poreski efikasnog upravljanja gubicima u vašem investicijskom portfelju.

Korisnici Robinhooda već koriste AI agente za analizu kretanja zaliha i autonomno trgovanje na osnovu prilagođenih instrukcija. SAP-ov Joule pomaže poslovnim korisnicima da analiziraju zalihe, pronađu najbolje dobavljače i nabave robu. Agenti za kupovinu koji rade brzinom mašina, poput Amazonove usluge Buy for Me, pretraživat će internet u potrazi za najboljim ponudama, pregovarati s agentima koji predstavljaju prodavače, dogovarati vrijeme isporuke i obavljati kupovine.

Poznate kompanije za umjetnu inteligenciju i kriptovalute, od Anthropica i OpenAI-a do Coinbasea i Circlea, već se utrkuju kako bi ovu budućnost pokretanu botovima učinile stvarnošću za sve.

Kada vještačka inteligencija napravi grešku – ko rješava spor?

Ali šta se dešava kada sofa koju je vaš agent naručio stigne u pogrešnoj boji? Ili je isporučena sa dvije sedmice zakašnjenja? Ili stigne oštećena, a prodavac tvrdi da je oštećenje nastalo nakon isporuke?

Ovo je potencijalno skup i možda neizbježan problem koji vreba u velikoj viziji agentske trgovine. Softver možda već može kupovati, pregovarati, zapošljavati i plaćati u ime ljudi i preduzeća, ali vještačka inteligencija je još uvijek u fazi halucinacija, a trgovina nikada nije bila samo razmjena novca. Greške su neizbježne.

„Trgovina agenata dostiže kritičnu tačku i nismo spremni za potencijalne posljedice“, kaže David Riudor, izvršni direktor i suosnivač Fondacije GenLayer sa sjedištem na Kajmanskim ostrvima. Fondacija pomaže u vođenju novog blockchaina GenLayera i njegove vodeće aplikacije, Internet suda, osmišljene za rješavanje sporova između AI agenata. Sud djeluje bez ljudske intervencije i podržava ga 26 drugih kripto i AI kompanija, uključujući velika imena poput kripto mjenjačnice OKX, provajdera novčanika MetaMask i Binanceovog BNB Chaina.

Šta je Internet sud?

Koliko god ambiciozno i ​​futuristički zvučalo, Internet sud nije pokušaj potpune zamjene sudija grupom botova. Bolje ga je posmatrati kao sistem koji pomaže agentima da sastave ugovore s jasno definiranim uvjetima, a ako se ne mogu dogovoriti o ishodu, porota sastavljena od vještačke inteligencije ocjenjuje dokaze i donosi presudu u roku od nekoliko minuta.

David Riudor kaže da je tehnologija najkorisnija za manje transakcije, gdje bi angažovanje advokata bilo neracionalno, ali bi i dalje bilo skupo nedjelovati.

„Ne pokušavamo se takmičiti s pravosudnim sistemom“, kaže Albert Castellana, suosnivač i izvršni direktor kompanije GenLayer Labs, koja je razvila blockchain. „Samo želimo ponuditi alternativu u situacijama gdje nije isplativo angažovati advokata za spor od 10.000 dolara. Umjesto toga, možete koristiti ovaj sistem da postignete rješenje koje bi vas na kraju moglo koštati samo nekoliko centi.“

Tržište vrijedno trilion dolara

Potencijalno tržište bi moglo biti ogromno. Prema Adobe Analyticsu, promet ka online trgovinama vođenim umjetnom inteligencijom povećao se više od 14 puta od oktobra 2024. godine, a McKinsey procjenjuje da bi agenti umjetne inteligencije mogli posredovati između 3 i 5 biliona američkih dolara u globalnoj potrošačkoj trgovini do 2030. godine.

Međutim, većina infrastrukture koja se razvija u okviru ove nove ekonomije i dalje je usmjerena na idealni scenario: agent pronalazi ono što njegov ljudski vlasnik želi, plaća, prima proizvod ili uslugu i nastavlja dalje.

Za sada se Internet Court koristi na ograničenije načine. Collective Memory, društvena platforma koja nagrađuje korisnike za snimanje fotografija, videa i izvještaja u stvarnom vremenu, koristi GenLayer kako bi procijenila da li je sporna slika možda lažna. Na primjer, video bombardirane škole u Gazi ili snimak s ulica Teherana. Internet Court zatim pregledava dostupne dokaze vezane za objavu – uključujući vrijeme i lokaciju objave, povezane objave i prethodnu aktivnost korisnika – i donosi odluku o tome da li je sadržaj autentičan.

Kako funkcioniše porota sa vještačkom inteligencijom?

Dugoročno gledano, arhitekti Internet suda žele da sistem automatski interveniše kada agenti vještačke inteligencije počnu ulaziti u međusobne sporove.

Zamislite malu online trgovinu odjećom čiji je vlasnik prepustio veliki dio svojih svakodnevnih operacija AI agentima. Jedan upravlja zalihama, drugi kupuje oglase, a treći naručuje kreativne usluge. Vlasnica traži novi logo, a njen agent pronalazi dizajnera kojeg također predstavlja AI agent. Dva agenta se dogovaraju o dizajnu, cijeni i datumu isporuke. Logo stiže i izgleda sjajno, sve dok obrnuta pretraga slika ne otkrije da je možda preuzet iz nečijeg portfolija.

Internet sud je osmišljen za ovakve situacije. Agenti unaprijed pregovaraju o uslovima, sredstva se polažu na escrow račun, a svaki spor se šalje poroti sa vještačkom inteligencijom prije nego što se novac isplati.

Tu na scenu stupa blockchain tehnologija. Žiri se sastoji od nasumično odabrane grupe od pet učesnika blockchain mreže, ili validatora, od kojih svaki koristi drugačiji AI model (kao što su Claude, GPT ili Gemini). Jedan od njih se bira za vođu i predlaže odluku. Ostali glasaju, ne znajući kako su drugi glasali, a zatim otkrivaju svoje glasove. Ako postoji konsenzus, otvara se period od 30 minuta tokom kojeg agent ili čovjek može osporiti odluku uplatom depozita. Ako se odluka ospori, žiri se proširuje na 11 validatora, a zatim i dalje ako je potrebno, dok se ne postigne konsenzus bez novih prigovora.

Zašto više modela umjetne inteligencije odlučuju zajedno?

Dizajn sistema zasnovan je na Condorcetovoj teoremi o poroti, koja tvrdi da – pod određenim pretpostavkama – vjerovatnoća donošenja ispravne odluke raste s brojem nezavisnih evaluatora. Teoremu je formulisao 1785. godine francuski filozof i matematičar Nicolas de Condorcet, koji je kasnije umro u zatvoru tokom Francuske revolucije.

GenLayer tvrdi da korištenje više AI modela otežava manipulaciju procesom u poređenju sa oslanjanjem na jedan model ili jednog ljudskog arbitra.

Iako rasprave o sporovima između AI agenata zvuče pomalo preuranjeno i apstraktno, Internet sud je već pokrenut i nalazi se u beta testiranju. Prema Albertu Castellaniju, mreža obrađuje oko 350.000 transakcija dnevno, odnosno između 20.000 i 25.000 odluka. Javna verzija trebala bi biti pokrenuta kasnije ove godine, zajedno s tokenom koji bi trebao privući više validatora – uloga koju svako može preuzeti.

Aplikacija izvan online trgovine

David Riudor smatra da bi se ovaj sistem donošenja odluka mogao primijeniti mnogo šire od trgovanja agentima, na primjer na tržištima predviđanja. Na primjer, Polymarket trenutno koristi UMA protokol, koji sporne ishode upućuje vlasnicima UMA tokena na glasanje, ali Riudor tvrdi da bi donošenje odluka uz pomoć umjetne inteligencije bilo znatno brže.

„Već razgovaramo s nekim od najvećih tržišta predviđanja“, kaže Albert Castellana . „Oni još uvijek čekaju naše potpuno lansiranje, ali već procjenjuju naš sistem.“

Stručnjaci upozoravaju na ograničenja

Andrew Hall, profesor na Stanfordskom postdiplomskom poslovnom fakultetu i istraživački savjetnik kripto tima Andreessena Horowitza, ranije ove godine je napisao da bi korištenje modela velikih jezika (LLM) kao arbitara moglo pomoći tržištima predviđanja da se lakše skaliraju jer se ne mogu podmititi, a njihov kvalitet se brzo poboljšava. Međutim, upozorio je da modeli i dalje haluciniraju i da se mogu manipulirati genijalnim upitima ili kompromitiranim podacima za obuku.

Lindsay Lin, bivša pravna savjetnica, a sada glavna operativna direktorica njujorške kripto investicijske firme Dragonfly, vidi isti problem.

„Mnogi LLM-ovi mogu biti vrlo slični jedni drugima jer dijele iste podatke za obuku i iste obrasce grešaka, dok ljudi imaju tendenciju da budu nezavisniji“, kaže ona.

Međutim, dodaje da će „ljudi biti u iskušenju da koriste vještačku inteligenciju za rješavanje sporova, posebno onih male vrijednosti, jer će to biti jeftinije i brže od ljudskih porotnika, a obim trgovanja agenata potencijalno će stvoriti ogroman broj takvih sporova. Ima smisla da agenti imaju standardizovane protokole kako bi jasno razumjeli uslove pod kojima sarađuju i koja su pravna sredstva dostupna ako transakcija nije pravilno izvršena.“

Novi standardi i prve tužbe

Slično mišljenje imaju i druge organizacije. Prije samo dvije sedmice, Američko arbitražno udruženje – Međunarodni centar za rješavanje sporova, najveća arbitražna institucija na svijetu, predstavila je sličan standard za AI agente pod nazivom Legal Context Protocol. Standard je zajednički razvila blockchain kompanija Integra Ledger iz Denvera, uz doprinos Googlea, IBM-a i vodećih kripto kompanija poput Circlea i Ava Labsa.

Naravno, hoće li se takvi standardi zapravo proširiti zavisiće od njihovog široko rasprostranjenog usvajanja i od toga hoće li modeli umjetne inteligencije postati dovoljno pouzdani da ublaže probleme halucinacija i pristranosti.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/ilustracija

Infrastruktura koja omogućava agentima da pronađu, angažuju i plaćaju jedni druge već počinje da se pojavljuje. Posljednjih sedmica, GenLayerov partner OKX i tim koji stoji iza blockchaina NEAR fokusiranog na umjetnu inteligenciju pokrenuli su tržišta gdje agenti umjetne inteligencije mogu angažovati druge agente za plaćene zadatke – od prikupljanja skupova podataka do pomoći u pregledu koda.

U međuvremenu, sudovi u stvarnom svijetu već odlučuju šta se dešava kada agenti umjetne inteligencije prekrše pravila. U jednom od najpoznatijih slučajeva koji uključuju umjetnu inteligenciju, Amazon je tužio Perplexity u novembru 2025. godine, tvrdeći da se njihov AI preglednik Comet prijavljuje na korisničke račune, predstavljajući se kao standardni preglednik Google Chrome i obavljajući neovlaštene kupovine, kršeći Amazonove uslove korištenja usluge. U martu je savezni sudija u Kaliforniji izdao privremenu zabranu kojom se blokira Comet u kupovini na Amazonu, ali je apelacioni sud kasnije privremeno obustavio tu odluku dok razmatra žalbu Perplexityja.

Ključno pitanje budućnosti

Bez obzira na konačnu sudsku odluku, ovaj slučaj ukazuje na mnogo širi izazov za trgovinu agentima: kako pratiti milione AI agenata koji rade na različitim platformama u ime korisnika kada ne postoji zajednički mehanizam za sprovođenje pravila?

Nina Bambysheva, Forbes (link originalnog članka)