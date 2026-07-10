Zašto nas pas prati na svakom koraku i kada je to signal njegove anksioznosti

Većina vlasnika pasa pretpostavlja da je takozvano “ponašanje čičaka ” njihovog ljubimca jednostavno izraz naklonosti. Pas ih prati iz sobe u sobu, čeka ispred zatvorenih vrata, pojavljuje se pored njih čim se smjeste na novo mjesto – pa je najlakše zaključiti da ih jednostavno voli. To objašnjenje nije pogrešno, ali je daleko od potpunog.

Ono što se na nivou domaćinstva čini kao naklonost, na biološkom nivou je izraz društvene strukture koja je nastala mnogo prije nego što su psi uopće postojali kao domaće životinje. Ta struktura se oblikovala kod vukova koji su lovili u čoporima, mnogo prije nego što je pripitomljavanje postalo stvarnost. I nije nestala čak ni kod životinja koje su kasnije postale naši kućni ljubimci. Da bismo razumjeli kakva je to struktura i zašto je opstala, potrebno je vratiti se pretku od kojeg potiče domaći pas – vuku.

Psi su naslijedili obavezu da žive u “vučjem čoporu”

Vukove biolozi nazivaju obligativnim društvenim lovcima. Životinje čiji opstanak ne zavisi samo od života u grupi, već i od međusobne koordinacije. Za razliku od usamljenih lovaca poput leoparda ili tigrova, vukovi love plijen koji je često mnogo veći od njih. To znači da je usamljeni vuk, u praktičnom smislu, vrlo neefikasan lovac.

Hiljadama generacija, oni vukovi koji su ostali u čoporu preživljavali su. Oni koji su se odvojili uglavnom nisu preživjeli. Takav evolucijski pritisak duboko je usadio potrebu za grupnom bliskošću u mozgove članova porodice pasa. Ne samo kao poželjno ponašanje, već i kao njihov podrazumijevani način funkcionisanja.

Psi su zadržali to neurološko “programiranje” gotovo netaknutim. Domestikacija, za koju genomske studije procjenjuju da se dogodila prije između 15.000 i 40.000 godina, ovisno o korištenim metodama procjene, nije promijenila društvenu organizaciju naslijeđenu od vuka. Samo se preusmjerila. Dok se vuk orijentira prema svom čoporu, pas se orijentira prema ljudskoj porodici. Sastav grupe se promijenio, ali ne i urođena potreba da je slijede i ostanu dio nje.

Šta je tačno “ponašanje čičak trake”?

Bihevioralni biolozi su otkrili da domaći psi imaju sistem vezivanja koji veoma podsjeća na onaj kod ljudskih beba. Ovaj fenomen se naziva efekat sigurne baze. Istraživanje objavljeno 2013. godine u časopisu PLOS ONE eksperimentalno je pokazalo da psi u nepoznatom okruženju mnogo slobodnije istražuju svoju okolinu i brže se smiruju kada je njihov vlasnik prisutan, dok pokazuju primjetno veći nivo anksioznosti kada su odvojeni.

Važno je napomenuti da prisustvo nepoznate osobe nije imalo isti efekat. To znači da nije ključno samo prisustvo čovjeka, već prisustvo određene osobe za koju je pas emocionalno vezan. Sličnost sa odnosom između djeteta i staratelja nije slučajna. U oba slučaja, radi se o istom evolucijskom mehanizmu koji podstiče društveno zavisnu jedinku da ostane blizu pouzdanog zaštitnika.

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Ovo ukazuje na to da čovjek nije prvenstveno izvor hrane na način na koji pas percipira svijet. Čovjek predstavlja centar svoje društvene grupe. Neurološki gledano, pas koji prati svog vlasnika iz sobe u sobu može pokazivati ​​isti obrazac ponašanja kao i vučje mladunče koje ostaje blizu svoje majke. Blizina, dakle, nije znak pretjerane ovisnosti, već prirodno stanje oko kojeg je organizirano njegovo ponašanje.

Kako je domestikacija promijenila pse

Postoji još jedna značajna razlika između domaćih pasa i vukova. Vukovi, čak i kada su odrasli s ljudima, zadržavaju mnogo više nezavisnosti od većine domaćih pasa. Studija objavljena 2009. godine u časopisu PLOS ONE pokazala je da su psi izuzetno osjetljivi na ljudske društvene signale – kontakt očima, pokazivanje prstom ili promjene u tonu glasa i emocionalnom izražavanju. Mnogo više nego vukovi koji su odrasli s ljudima. Istraživači vjeruju da je ova sposobnost rezultat pripitomljavanja, a ne samo života u ljudskom okruženju.

Evolucijska logika koja stoji iza toga je prilično jasna. Životinje koje su najbolje napredovale u prvim ljudskim naseljima nisu nužno bile najveći ili najuspješniji lovci. To su bili primjerci koji su najbolje razumjeli ljudsko ponašanje, lako podnosili život u neposrednoj blizini ljudi i imali snažnu potrebu da ostanu s grupom. Hiljade generacija takve prirodne selekcije stvorile su životinju čija je društvena inteligencija uglavnom usmjerena na praćenje ljudi s kojima živi. Ponašanje koje vlasnici najčešće primjećuju – da ih pas prati iz sobe u sobu – samo je vanjska manifestacija ove mnogo dublje evolucijske promjene.

Kada “ponašanje čičak trake” postaje razlog za zabrinutost?

“Velkro ponašanje” postoji u različitim stepenima izraženosti. Razlika između normalnog i problematičnog ponašanja je veoma važna sa kliničkog stanovišta.

Pas koji se kreće po kući sa svojim vlasnikom, mirno legne blizu njega i vraća se na počinak kada se ništa posebno ne dešava, pokazuje sasvim normalnu potrebu za bliskošću. To je prirodno ponašanje koje proizilazi iz društvene povezanosti sa svojom “porodicom”.

S druge strane, pas koji ne može podnijeti čak ni kratkotrajnu odvojenost bez stalnog cviljenja, lajanja, uništavanja stvari ili drugih znakova ozbiljne uznemirenosti pokazuje nešto sasvim drugo. To je poremećaj separacije. Studija objavljena 2015. godine u časopisu PLOS ONE opisala ga je kao kvar sistema vezanosti, a ne kao njegovu normalnu manifestaciju.

Na prvi pogled, ova dva oblika ponašanja mogu izgledati vrlo slično. Ali imaju različite uzroke i zahtijevaju drugačiji pristup. Većina pasa koji prate svoje vlasnike jednostavno rade ono što je njihova vrsta evolucijski dizajnirana da radi. Međutim, manjina takozvanih “čičak pasa” pati od anksioznosti i potrebna im je pomoć stručnjaka za ponašanje životinja, a ponekad čak i veterinara. Najpouzdaniji način da se utvrdi razlika nije koliko vas vaš pas prati kada ste zajedno, već kako se ponaša kada je sam.

Evolucija nije “pokvarila” psa

Važno je sagledati širu sliku kada se govori o evoluciji vrsta i promjenama u njihovom ponašanju. Kada se ponašanje domaće životinje značajno razlikuje od ponašanja njenog divljeg pretka – kao u slučaju vuka koji je postao životinja koja prati svaki čovjekov pokret, razumije pokazivanje prstom i strpljivo čeka ispred vrata kupaonice – lako je pomisliti da je nešto “iskvarilo” prirodu vrste.

Ali evolucija ne funkcioniše na taj način.

Promjena u ponašanju, bez obzira koliko dramatična izgledala u poređenju s ponašanjem predaka, sama po sebi nije znak da je nešto pošlo po zlu. Naprotiv, može biti dokaz da je evolucijski proces bio izuzetno uspješan. Pas koji vas prati niz hodnik poput sjene zapravo je rezultat hiljada godina prirodne selekcije. Iz biološke perspektive, upravo je to ono što ga čini mnogo zanimljivijim nego što se na prvi pogled čini.

Scott Travers, saradnik Forbesa