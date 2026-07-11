Od hotela, pekara, suvenirnica do iznajmljivanja ležaljki na plažama: inspekcije ponovo u Hercegovini

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od 6. do 12. jula 2026. provodi pojačane inspekcijske nadzore na području Hercegovine, s posebnim fokusom, kako prenosi Fena, na turističke destinacije Mostar, Neum, Blagaj, Međugorje i Kravice, gdje se tokom ljetne turističke sezone bilježi povećan broj domaćih i stranih posjetilaca.

Fokus je na fiskalizaciji, ugostiteljstvu, trgovini i iznajmljivanju plažne opreme, gdje se kontrolišu hoteli, kafići, restorani, suvenirnice, trgovina, iznajmljivanje ležaljki na plažama i pekare.

Digitalizacija prijava i odjava gostiju

Inspekcijske kontrole su najavljene još u maju ove godine u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Hercegovačko-neretvanski kanton od ovog proljeća uvodi potpunu digitalizaciju prijave i odjave gostiju. Svi iznajmljivači i pružatelji usluga smještaja; od malih apartmana do velikih hotela; obavezni su goste evidentirati isključivo putem informacijskog sistema prijava.ba, čime se nastoji ukinuti dosadašnja praksa vođenja papirnih knjiga domaćih i stranih gostiju.

Novina je Uredba o boravišnoj taksi u HNK i Pravilnik o postupku prijave i odjave turista. Sistem je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, a iznajmljivači kroz njega direktno generiraju potvrde o prijavi i odjavi te elektronski podnose mjesečne i godišnje izvještaje o boravišnoj taksi.

Obaveza vrijedi za sve, kako za one koji taksu plaćaju paušalno tako i za one koji je obračunavaju po noćenju, neovisno o tome je li gost oslobođen plaćanja ili ne. Za strane državljane i dalje ostaje paralelna obaveza prijave kroz sistem eStranac.

Cilj promjene, kako ističu iz Turističke zajednice HNK, nije samo administrativno rasterećenje iznajmljivača nego prije svega suzbijanje sive ekonomije u turizmu; gdje bi centralizirana evidencija trebala pružiti realnu sliku o broju gostiju.

Prošlogodišnji rezultati

Podsjećamo, prošle godine u periodu od 8 do 10. jula inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Mostar izvršili su 54 inspekcijska nadzora na području Mostara, ciljajući objekte za odmor i rekreaciju; uglavnom vile s bazenom.

Otkrivena su četiri neprijavljena radnika, 24 objekta su poslovala bez odobrenja nadležnih organa, 24 porezna obveznika nisu imali instaliran fiskalni uređaj dok 25 nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja. Izrečeno je 25 prekršajnih naloga, s ukupnim novčanim kaznama u iznosu od 15.100 KM.

Kada je o HNK riječ, u pripremi je i Strategija razvoja turizma ovog kantona za period 2026–2034., koja bi trebala postaviti dugoročniji okvir u turističkoj oblasti.