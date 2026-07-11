Najproduktivnija stvar koju radimo svake godine? Zatvorimo firmu i odemo na odmor

Svake godine, nakon festivala Cannes Lions, zatvaramo naše kancelarije na čitavu sedmicu i idemo na odmor. Nema sastanaka. Nema imejlova. Nema očekivanja da se neko javlja ili provjerava poruke. Samo prostor za predah.

Ljudi to vrijeme koriste na različite načine. Neki putuju. Neki spavaju. Neki ga provode sa porodicom. Neki konačno pročitaju knjige koje već dugo stoje na njihovim noćnim stolićima. Neki ne rade baš ništa – i upravo je to poenta.

Godinama smo slavili kulturu konstantnog rada. Nagrađivali smo duge sate, prepune kalendare i stalnu dostupnost. Nosili smo iscrpljenost kao simbol časti. Ali negdje usput, počeli smo izjednačavati zauzetost s produktivnošću.

Istina je da ljudi nisu mašine. Ljudska bića nisu stvorena da funkcionišu punim kapacitetom svakog dana u godini. Potrebni su nam periodi intenzivnog rada, nakon kojih slijede periodi oporavka. Sportisti to razumiju. Vrhunski profesionalci to razumiju. Ipak, u poslovnom svijetu često zanemarujemo jedan od najvažnijih uslova za dugoročan uspjeh – odmor.

Nema dozvole za zaustavljanje

Razgovor o dobrobiti zaposlenih na radnom mjestu tradicionalno se usredsređuje na beneficije, programe i pogodnosti. Iako su te stvari važne, one često liječe posljedice, a ne uzrok problema. Suštinski problem je to što mnogi ljudi nemaju osjećaj da imaju dozvolu da zastanu. Čak i kada imaju pravo na godišnji odmor, zaposleni često brinu da će zaostati s poslom. Odgovaraju na imejlove s plaže. Provjeravaju poruke tokom večere. Vraćaju se s odmora umorniji nego što su bili kada su na njega otišli.

Kada cijela organizacija istovremeno obustavi rad, ta dinamika se u potpunosti mijenja. Kada su svi odsutni, svi zaista mogu da se isključe. Nema straha da ćete propustiti važan sastanak. Nema strepnje zbog sve većeg broja nepročitanih imejlova. Nema bojazni da će se posao odvijati bez vas. Rezultat je nešto što je u današnjem svijetu, u kojem smo stalno „na vezi“, sve rjeđe: istinski oporavak. A oporavak nije suprotnost produktivnosti. On je ono što produktivnost čini mogućom.

Iako sedmodnevna obustava rada možda nije praktična za svaku organizaciju, princip koji stoji iza nje univerzalan je: oporavak podstiče uspješnost. Istraživanja dosljedno pokazuju da odmor unapređuje kreativnost, donošenje odluka, rješavanje problema i ukupne radne rezultate. Neke od najboljih ideja nastaju upravo kada se udaljimo od posla, a ne kada se primoravamo da nastavimo da guramo dalje. Svako ko je došao do važnog uvida pod tušem, tokom šetnje ili na odmoru to intuitivno razumije. Predah donosi novu perspektivu. Perspektiva podstiče kreativnost. Kreativnost pokreće inovacije.

Na posao donijeti najbolju energiju

Kao lideri, mnogo vremena provodimo razmišljajući o tome kako da pomognemo svojim timovima da ostvare najbolje rezultate. Ulažemo u tehnologiju, obuke i strategiju. Tragamo za većom efikasnošću i konkurentskim prednostima. Ipak, jedno od najefikasnijih ulaganja koje možemo da napravimo istovremeno je i jedno od najjednostavnijih – da ljudima damo vrijeme i dozvolu da obnove svoju energiju.

Zbog toga sam došla do uvjerenja da briga o dobrobiti zaposlenih nije pogodnost, već strategija za postizanje vrhunskih rezultata. Budućnost liderstva nije u tome da od ljudi tražimo da rade više sa manje resursa. Ona je u tome da im pomognemo da na posao koji je zaista važan donesu svoju najbolju energiju, kreativnost i ljudskost. Jer najjači timovi nisu oni koji nikada ne staju. To su oni koji znaju kada treba da zastanu, oporave se i vrate još snažniji.

Naša sedmica nakon festivala nije bjekstvo od posla. To je ulaganje u ljude koji taj posao čine mogućim. Svaka organizacija pronaći će svoj način da to postigne. Ali lideri koji shvate da je oporavak neophodan za vrhunske rezultate imaće prednost u odnosu na one koji iscrpljenost i dalje smatraju znakom časti. A to bi mogla biti jedna od najzdravijih i najproduktivnijih poslovnih odluka koje jedna kompanija može da donese.

Shelley Zalis, saradnica Forbesa