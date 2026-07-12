Aperitivi u evropskom stilu, osvježavajući i sa malo alkohola: Pet dobrih recepata

Od Italije do Grčke, neka vas ova lagana, ukusna i jednostavna pića povedu širom Evrope ovog ljeta.

Prošlog ljeta, IWSR Drinks Market Analysis objavila je podatke koji pokazuju globalni porast popularnosti pića prije večere.

U Sjedinjenim Američkim Državama, sve veći broj posjeta takozvanom “sretnom satu” nije posljedica ponuda pića po pola cijene, već rastuće popularnosti aperitiva na bazi žestokih pića. Prema podacima IWSR-a, ova kategorija je zabilježila prosječni godišnji rast od 18 posto između 2018. i 2023. godine.

Aperitivi na bazi žestokih pića privlačni su iz više razloga, uključujući rastuću popularnost pića s nižim udjelom alkohola (ABV) jer današnje generacije piju manje nego ikad prije, kao i trendove pijenja povezane s bijegom od svakodnevice.

Kada je u pitanju ovaj drugi trend, nije tajna da mnogi Amerikanci putuju u Evropu tokom ljeta, a aperitiv je ritual prije obroka u mnogim evropskim zemljama.

Početno interesovanje za aperitive na bazi žestokih pića u SAD-u počelo je rasti kada je sveprisutni Aperol Spritz preuzeo barove širom zemlje. Ovo piće boje mandarine možda je doprinijelo tome da Amerikanci aperitiv smatraju onim što u njihovoj kulturi predstavlja “sretan sat” – ispijanje više pića prije večere. Tradicionalno, aperitiv je ritual star hiljadama godina, koji uključuje uživanje u piću s biljnim i gorkim aromama koje stimulišu apetit.

Čini se da je aperitiv sada u potpunosti prihvaćen u SAD-u, jer mogućnosti za opuštenu i umjerenu konzumaciju nastavljaju rasti.

„S tipičnim sadržajem alkohola između 15 i 22 posto, mogu se poslužiti s ledom i kriškom narandže ili limuna. Veliki dio njihovog uspjeha duguju svojoj svestranosti“, objašnjava Emily Neill, glavna operativna direktorica IWSR-a.

Ne morate putovati daleko da biste uživali u evropskom majstorstvu aperitivnog trenutka. U nastavku otkrijte pet osvježavajućih i jednostavnih pića prije jela, inspirisanih savremenim i tradicionalnim pićima od Španije do Grčke.

Porto tonik

Ljetno putovanje u Portugal – ili bilo koje doba godine – nije potpuno bez porta i tonika. Međutim, nije svaki port stvoren za ovaj jednostavni koktel.

Potražite suhi bijeli porto, jer njegove lagane citrusne note stvaraju ravnotežu s tonikom.

Recept:

U čašu za viski napunjenu ledom dodajte 60 ml suhog bijelog porta. Dodajte 120 ml tonika i ukrasite korom narandže.

Vermut tonik

Tokom mog putovanja kroz sjevernoitalijansku regiju Alto Adige, lokalni vinar mi je rekao da je vermut tonik omiljeni aperitiv mlađe generacije.

Biljne note vermuta kombiniraju se s gorčinom tonika kako bi stvorile osvježavajući način pripreme nepca prije obroka.

Ovo piće se slaže i sa rosso i sa blanc vermutom, tako da izbor zavisi od vašeg ukusa. Rosso će biti malo punijeg tijela sa blagom slatkoćom, dok će blanc biti suvlji i sa više biljnim notama.

Recept:

Pomiješajte 60 ml vermuta sa 60 ml tonika u vinskoj čaši s puno leda. Ukrasite grančicom ruzmarina.

Tinto de Verano

U Španiji, ovo živahno i gazirano piće od crnog vina doslovno znači “ljetno crno vino”.

Iako se sangrija često smatra omiljenim ljetnim pićem u zemlji, tinto de verano je opcija s nižim udjelom alkohola i jednostavniji način uživanja u mladim, voćnim crvenim vinima Španije.

Recept:

Pomiješajte jednake količine crnog vina i sode od limuna i limete u niskoj čaši preko leda (omjer 2:2 je dobra mjera). Ukrasite tankom kriškom limuna.

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Limunada od mastike

Tradicionalno, Grci uživaju u ouzo limunadi tokom toplijih mjeseci. U posljednje vrijeme mlađe generacije sve više cijene zdravstvene prednosti mastike, pa ovom piću dodaju biljni liker s jakim notama bora, napravljen od smole drveta mastike.

Malo gazirane vode daje ovom piću blagu pjenušavost koja se izuzetno osvježava pod popodnevnim suncem.

Recept:

U visoku čašu sa ledom dodajte 60 ml mastike. Dodajte 30 ml limunade i malo visokokvalitetne gazirane vode. Ukrasite grančicom mente i korom limuna.

Pastis

Jedan od najtipičnijih francuskih aperitiva dolazi u obliku pastisa, posebno na jugu zemlje.

Dok neki tradicionalisti uživaju u čistom pastisu, osvježavajući način ispijanja je miješanje ovog pića s hladnom vodom. Ovo ublažava i jačinu alkohola (pastis obično ima između 40 i 45 posto alkohola) i dominantni okus anisa.

Ako odaberete ovu metodu pripreme, ne brinite o zamućenju koje nastaje kada dodate vodu. To je bezopasna hemijska reakcija terpena iz pastisa koji postaju nerastvorljivi kada sadržaj etanola padne ispod 30 posto.

Recept:

U visoku čašu dodajte jedan dio pastisa i pet dijelova ohlađene vode. Ako ste u posebno vrućem području, možete dodati led za dodatno hlađenje i razrjeđivanje.

Jillian Dara, saradnica Forbesa