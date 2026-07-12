Najveći nagradni fond u historiji turnira – koliko zarađuje pobjednik Wimbledona

Ovogodišnje izdanje Wimbledona imat će najveći nagradni fond u svojoj historiji, čak 64,2 miliona funti, što je oko 74,4 miliona eura ili 20 % više u odnosu na prethodno izdanje (nagradni fond iznosio 53,5 miliona funti).

U finalu u muškoj konkurenciji snage će danas odmjeriti Jannik Sinner i Alexander Zverev, dok je u subotu Linda Nosková iz Češke osvojila žensko finale, pobijedivši svoju zemljakinju Karolinu Muchovu.

Koliko donosi titula

Pobjednik današnjeg finala zaradit će 3,6 miliona funti (4,2 miliona eura), dok će poraženi dobiti 1,8 miliona funti (2.086.750 eura). Također, polufinalisti su ranije ove sedmice zaradili po 900.000 funti, dok su čak i igrači eliminisani u prvom kolu singla otišli kući sa 80.000 funti. Wimbledon posljednjih godina sistematski povećava minimalne isplate kako bi ublažio kritike igrača na nižim pozicijama na ATP ljestvici. Turnir dodjeljuje jednake nagrade u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Uprkos rekordnom fondu, dio igrača i dalje protestvuje zbog, kako tvrde, nedovoljnog udjela u ukupnim prihodima turnira, zbog čega su bili najavljeni bojkoti intervjua i skraćene konferencije za novinare tokom ovogodišnjeg izdanja.

Nagradni fond 64,2 miliona funti, Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Ko igra za titulu

Branilac titule i prvi nosilac Jannik Sinner danas pokušava pobjedom osvojiti svoju petu grend slem titulu, te drugu na Wimbledonu, dok je Zverevu, koji je nedavno osvojio Roland Garros, ovo prilika da osvoji svoj prvi Wimbledon.

Kako kotira meč

Kladionice Sinnera vide kao izrazitog favorita. Kod pojedinih buking kuća njegova kvota za pobjedu kreće se između -465 i -490 (rizikuje se, dakle, i do 490 dolara da bi se osvojilo 100), dok se Zverev kotira između +350 i +365, što je vjerovatnoća pobjede Italijana od otprilike 80 do 83 posto. Agencija Dimers procjenjuje Sinnerovu šansu na 83%.