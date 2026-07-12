Volkswagen prepolovio ponudu i smanjio proizvodnju, otpuštanja su i dalje neizvjesna

Uprava Volkswagena planira drastično smanjiti broj modela i dodatno ograničiti proizvodne kapacitete, ali njemački automobilski gigant, nakon napetih razgovora s ključnim dioničarima, nije najavio masovna otpuštanja.

Najveći evropski proizvođač automobila u četvrtak je najavio da će asortiman modela postepeno biti smanjen za čak polovinu u narednim godinama, kako bi se kompanija fokusirala na najatraktivnije tržišne segmente.

Proizvodni kapacitet će biti smanjen na devet miliona vozila godišnje, u poređenju sa ciljem od 12 miliona vozila koji je važio prije pandemije koronavirusa.

Sastanak uprave i nadzornog odbora

“S našim planom za budućnost, ulazimo u sljedeću fazu transformacije, oslanjajući se na vlastite snage. Činimo Volkswagen grupu bržom, otpornijom i konkurentnijom”, rekao je izvršni direktor VW-a Oliver Blume, prenosi CNBC.

Najnovije informacije objavljene su nakon sastanka uprave i nadzornog odbora kompanije u četvrtak, koji je obilježila ozbiljna neslaganja. Prethodno su se pojavili izvještaji da VW razmatra zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj i ukidanje čak 100.000 radnih mjesta.

Plan masovnog otpuštanja, koji bi predstavljao najradikalnije restrukturiranje u gotovo 90-godišnjoj historiji kompanije, suočava se sa snažnim protivljenjem njemačkih političara i utjecajnih sindikata.

Predstavnici zaposlenih su navodno blokirali restrukturiranje kompanije na sastanku u četvrtak, izvijestio je Reuters, pozivajući se na dva neimenovana izvora.

Zaposleni u automobilskoj kompaniji Volkswagen AG i članovi sindikata IG Metall ispred sjedišta Volkswagena na dan sastanka nadzornog odbora u Wolfsburgu, Njemačka, 9. jula 2026., Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Automobilski gigant je već otkrio planove za značajno smanjenje broja radnih mjesta i pokrenuo veliku ofanzivu novih proizvoda dok pokušava odgovoriti na pritiske koji se kreću od američkih uvoznih tarifa do sve jače konkurencije kineskih automobilskih brendova.

Međutim, najnoviji navodi o otpuštanjima podrazumijevali bi dvostruko veći broj ukinutih radnih mjesta u odnosu na prethodno najavljenih 50.000. Plan navodno uključuje zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj – u Hanoveru, Zwickauu i Emdenu, kao i Audijeve fabrike u Neckarsulmu. O tim planovima prvi put je krajem prošlog mjeseca izvijestio Manager Magazin.

Analitičari kompanije Jefferies izjavili su u četvrtak da Volkswagenov plan spašavanja pruža “malo novih informacija” i da “nema znakova napretka” ka postizanju sporazuma o zatvaranju fabrika, petogodišnjem investicionom planu ili dodatnim otpuštanjima do 100.000 radnika.

“Savršena oluja”

Generalno radničko vijeće Volkswagena i njemački industrijski sindikat IG Metall najavili su da će se protiviti mogućim otpuštanjima i zatvaranju fabrika. Protest koji je organizovao IG Metall održan je u četvrtak ispred fabrike Volkswagena u njemačkom gradu Zwickau.

Dionice VW-a trgovane su u petak ujutro s padom od 0,8 posto. Vrijednost dionica, koje su u posljednje vrijeme bile na nivoima kakvi nisu zabilježeni od ljeta 2010. godine, pala je za više od 30 posto od početka godine.

„Kada pogledate cijenu dionice, ona vam govori cijelu priču“, rekao je Henning Gebhardt, partner i portfolio menadžer u HollyHedge Consultu, za CNBC-jevu emisiju „Europe Early Edition“.

“VW se nalazi u savršenoj oluji. Konkurencija kineskih proizvođača je izuzetno jaka, tako da kompanija više ne ostvaruje značajnu dobit u Kini. Tu su i carine, kao i drugi proizvođači koji imaju vrlo dobru ponudu, koju VW trenutno nema. Uz sve to, automobilska industrija općenito je pod velikim pritiskom”, rekao je Gebhardt.