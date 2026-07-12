Iza priča o uspjehu preko noći pojedinih fudbalera na Svjetskom prvenstvu stoje godine rada

Svjetsko prvenstvo nastavlja da stvara lične brendove fudbalera koji kao da su se pojavili niotkuda. Golman koji se vratio poslije teške povrede. Defanzivac koji je izostavljen iz reprezentacije. Najmanja zemlja koja se ikada kvalifikovala. Rezervista koji je ušao u igru u posljednjim sekundama. Najbolji strijelac svih vremena. Po jedna utakmica za svakoga od njih bila je dovoljna da svijet sazna njihova imena.

Kada se priča sagleda pažljivije, vidi se da je svaka od tih priča počela godinama prije ovog leta. Vještina, vjera u sebe i temelji već su bili izgrađeni kada je došao trenutak. Svaki vlasnik biznisa može nešto da nauči iz načina na koji su se ovi igrači pripremali, jer ista stvar odlučuje ko će biti spreman kada dođe njihova velika prilika.

Mahmoud Abunada, Foto: REUTERS/Carlos Barria

Preživjeti najteži trenutak

Golman Katara Mahmoud Abunada odbranama je svom timu donio remi protiv Švicarske. Reuters je izvijestio da je ozbiljna povreda leđa ranije u njegovoj karijeri dovela Abunadu blizu odluke da se povuče iz fudbala.

Vaš proboj može doći nakon vijesti za koju ste mislili da označava kraj. Morate da vjerujete. Nastavite da razvijate svoje vještine i gradite svoju reputaciju. Učinite sve što možete da nastavite da radite, trenirate i skupljate iskustvo, kako biste i dalje bili tu kada se pojavi prilika. Abunada je obnovio svoju karijeru i bio spreman kada je njegov trenutak stigao.

Zabilježite ambiciju na vrijeme

Trevoh Chalobah, Foto: REUTERS/Mike Segar

Trevoh Chalobah je 2018., objavio fotografiju trofeja Svjetskog prvenstva uz riječi: „Jednog dana… vjeruj“.

Engleska ga je 2026., izostavila iz reprezentacije, a zatim mu je uputila naknadni poziv dok je bio na odmoru u New Yorku.

Zapišite svoju ambiciju prije nego što je ostvarite. Stare objave, rani prototipi, prvi kupci i odbijene poslovne ponude kasnije postaju dokaz kada rezultat konačno stigne. Chalobah je ostavio tragove svojih ambicija godinama prije nego što su ikome bili potrebni.

Gradite prije nego što dođe novac

Foto: REUTERS/Pilar Olivares

Kurasao je postao najmanja zemlja koja se ikada kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo, sa populacijom od oko 156.000 ljudi. Reuters je izvijestio da su igrači sami plaćali dio troškova putovanja i da je dio reprezentacije morao da nauči tekst državne himne.

Ograničeni resursi vas tjeraju da pažljivije gradite. Mala kompanija može da okupi talente, izgradi kulturu i razvije vjeru u uspjeh mnogo prije nego što dobije novac, obim poslovanja ili prepoznatljivo ime. Kurasao je to uspio sa veoma malo resursa.

Pronađite pobjedu unutar poraza

Livano Comenencia, Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Kurasao je doživio težak poraz od Njemačke, ali je 22-godišnji Livano Comenencia postigao prvi gol svoje zemlje u istoriji Svjetskog prvenstva. Taj pogodak postao je veći od samog rezultata utakmice.

Vaša prva prava pobjeda može se nalaziti u okviru rezultata koji nije ispunio očekivanja. Lansiranje proizvoda može podbaciti u odnosu na cilj, a ipak vam donijeti klijenta, partnera ili dokaz koji će promijeniti sve. Comenencia je osvojio dio historije koji mu niko više ne može oduzeti.

Budite spremni za jednu priliku

Caleb Yirenkyi, Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa

Caleb Yirenkyi postigao je svoj prvi takmičarski gol za reprezentaciju u petom minutu sudijske nadoknade i donio Gani pobjedu od 1:0 protiv Paname. Yirenkyi je skoro cijelu utakmicu proveo izvan pažnje javnosti.

Vaša prilika može trajati samo nekoliko sekundi. Poziv, predstavljanje ili poslovni prijedlog mogu doći nakon dugog perioda u kojem izgleda da se ništa ne pomjera. Yirenkyi je bio spreman za jedan trenutak koji je njegovo ime pronio širom svijeta.

Ostanite u igri

Lionel Messi, Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley

Lionel Messi postao je najbolji strijelac u historiji muških svjetskih prvenstava na ovom turniru. Rekord nije nastao na jednom prvenstvu, već kroz pet različitih mundijala.

Najveći rekordi nastaju zahvaljujući tome što ostajete u igri. Svaki tekst, svaki kupac, svaki proizvod i svako pojavljivanje dodaju dio dokaza, sve dok ukupni rezultat ne postane teško dostižan. Messi je nastavio da se pojavljuje i traje više od dvije decenije.

Pripremite se za priliku koju možete da predvidite

Tim Ream, Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig

Prije turnira, kapiten reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Tim Ream rekao je saigračima da prihvate pritisak i priliku koju donosi domaće Svjetsko prvenstvo. Domaći turnir planira se godinama unaprijed.

Neke prilike možete unaprijed da vidite. Industrijski događaji, periodi povećane potražnje, runde finansiranja i lansiranja proizvoda predstavljaju poznate trenutke mogućnosti. Ream je usmjerio svoje razmišljanje prema trenutku koji je već bio upisan u kalendar. Isto možete učiniti i vi.

Prvo popravite sistem

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Amanda Perobelli

Njemačka je pobijedila Obalu Slonovače rezultatom 2:1 i plasirala se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva prvi put poslije 12 godina. Za zemlju sa fudbalskom historijom kakvu ima Njemačka, taj period bez uspjeha značio je godine pritiska i obnove.

Povratak na vrh obično je priča o organizaciji i sistemu. Novo rukovodstvo, bolji izbor igrača i viši standardi stvaraju rezultat koji svi vide na dan utakmice. Njemačka je prvo popravila sistem, a tek onda ostvarila pobjedu.

Kako su zaista nastale „zvijezde preko noći“ sa Svjetskog prvenstva

Vaš veliki proboj može biti jedan kontakt, jedan rezultat sa klijentom ili jedna objava koja će se proširiti. Ne možete da izaberete dan kada će se to dogoditi, zato sada gradite svoje vještine, reputaciju i ponudu.

Postavite temelje prije nego što vam budu potrebni. Kada vaš trenutak dođe, pobrinite se da postoji nešto što će ljudi moći da pronađu.

Jodie Cook, saradnica Forbesa

The World Cup’s Overnight Successes Were Years In The Making