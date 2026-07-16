Borosana – legendarne cipele iz Jugoslavije nastale sa jasnim ciljem

Svijet mode se iznova vraća starim trendovima, a izuzetak nisu ni legendarne cipele iz vremena Jugoslavije, koje su ponovo privukle pažnju. Ne zbog nostalgije, već zato što su možda bile daleko ispred svog vremena, piše srbijanski portal City Magazine.

Govorimo o ženskim cipelama iz Borosana, koje su decenijama dio svakodnevnog života mnogih žena. To nisu bile obične radne cipele, već pažljivo dizajnirana anatomska obuća, prilagođena ženskom stopalu. Bile su posebno napravljene za žene koje dugo stoje ili mnogo hodaju.

Grupa stručnjaka, predvođena zagrebačkim ortopedom Brankom Strinovićem, radila je na njihovom razvoju oko godinu dana.

Proizvodnju borosana započela je 1968. godine hrvatska kompanija Borovo, koja ih i danas proizvodi, zajedno s još jednim retro klasikom – Startas patikama.

U prvim godinama proizvedeno je više od 200.000 pari borosana, odnosno oko 1.600 pari dnevno. U početku su se izrađivali samo u bijeloj i plavoj boji, dok se crna verzija pojavila krajem osamdesetih.

Proizvodnja je dostigla vrhunac sredinom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina, kada se godišnje proizvodilo više od 500.000 pari.

Za medicinske sestre, frizere…

Borosane su bile namijenjene prvenstveno ženama koje su veliki dio dana provodile na nogama, poput medicinskih sestara, frizerki i fabričkih radnica.

U Jugoslaviji gotovo da nije bilo porodice koja nije imala barem jedan par u kući. Bile su simbol praktičnosti. Ove cipele nisu obećavale glamur, već ono što je većini žena bilo najvažnije – udobnost, piše City Magazine.

Godine 2008. dobili su platnenu verziju, a iste godine Borovo je predstavio moderniziranu verziju cipele pod nazivom Boromina.

Danas se borosane proizvode u brojnim bojama i dezenima. Nosio ih je i srpski predstavnik Konstrukta na Eurosongu 2022. godine.

Foto: Shutterstock / BalkansCat

Kompanija sa tradicijom dugom skoro sto godina

Kompanija Borovo osnovana je 1931. godine, sa sjedištem u Vukovaru, gdje se nalaze i njene fabrike. Smatra se najpoznatijim proizvođačem obuće u Hrvatskoj s najdužom tradicijom.

Glavni prodajni kanal kompanije je vlastita maloprodajna mreža u Hrvatskoj, koja se sastoji od 72 prodavnice.

Borovo je nekada imalo razvijenu mrežu prodajnih objekata i u Sloveniji. Prije bankrota slovenačke kompanije Borovo Trade 2014. godine, tamo je poslovalo 33 prodavnice, koje su potom trajno zatvorene.