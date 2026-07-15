Teoretičari zavjere dovode u pitanje činjenice o Grahamovoj smrti nakon njegovog putovanja u Ukrajinu

Teoretičari zavjere i strani protivnici osporavaju činjenice o smrti republikanskog senatora Lindseyja Grahama iz Južne Karoline, podstičući neosnovane spekulacije koje se brzo šire internetom. Neke od ovih teorija zavjere namjerno podstiču grupe povezane s Iranom i Rusijom – zemljama kojima se Graham, poznat po svojim snažnim stavovima u vanjskoj politici, snažno protivio.

Proruski i proiranski račun na platformi X pod nazivom Daily Iran News tvrdio je da je Graham zapravo umro u Kijevu, u Ukrajini, gdje je prošle sedmice posjetio fabriku dronova, navodeći da nije bilo dovoljno vremena da se vrati u Sjedinjene Države.

Iako tačan itinerar Grahamovog putovanja u Ukrajinu nije objavljen, nije poznato da li je koristio vojni avion, što je moglo značajno skratiti vrijeme putovanja. Uprkos tome, putovanje vozom od Kijeva do Poljske, a zatim let do Washingtona trajalo bi otprilike 23 do 24 sata, što je dovoljno vremena da se vrati u Washington do subote navečer, kada je i preminuo kod kuće, prema službenim informacijama.

Ruski državni medij RT je također na svojoj platformi X izvijestio da je Graham umro u Kijevu, dijeleći video intervjua s penzionisanim oficirom CIA-e Larryjem Johnsonom, poznatim po promoviranju neutemeljenih teorija. Johnson je doveo u pitanje vremenski okvir Grahamove smrti i tvrdio da su mu izvori rekli da i neki zvaničnici Pentagona vjeruju da je senator umro u Kijevu.

Teoretičar zavjere Alex Jones također je promovirao Johnsonovu teoriju, dok je desničarska aktivistica Laura Loomer na Platformi X dovela u pitanje da li je Graham “otrovan od strane stranog protivnika, bilo u inostranstvu ili po povratku u Sjedinjene Države”. Pozvala je na istragu njegove smrti, napominjući da je početna izjava njegovog ureda, u kojoj je navedeno da je pretrpio “kratku i iznenadnu bolest”, bila nejasna.

Lindsey Graham, Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Dodatne spekulacije izazvala je objava direktora FBI-a Kasha Patela da FBI “pomaže lokalnim vlastima i da je stavio na raspolaganje sve potrebne resurse”. Sumnje su dodatno pojačane kada su agenti fotografisani ispred Grahamove kuće u Washingtonu nekoliko dana nakon njegove smrti. Na pitanje zašto FBI istražuje Grahamovu smrt i zašto su agenti u njegovoj kući, predsjednik Donald Trump je u utorak rekao: “Ne vidim tu mnogo zla. Znam da postoje svakakve teorije zavjere. FBI gubi vrijeme.” Trump je dodao da bi volio da se Graham “bolje brinuo o sebi” i da je senator znao za srčane probleme. Također je rekao da su mu doktori objasnili Grahamovo zdravstveno stanje i da je to nešto što je, prema njihovim riječima, “gotovo nemoguće otkriti”.

Šta su pokazali preliminarni medicinski nalazi?

Prema preliminarnom izvještaju Ureda medicinskog istražitelja Distrikta Columbia, koji su dobili brojni mediji, Graham je umro od disekcije aorte uzrokovane arteriosklerotičnom kardiovaskularnom bolešću. Ovo je stanje koje nastaje kada unutrašnja sluznica aorte, glavne arterije u tijelu, pukne. Obdukcija još nije završena i bit će finalizirana nakon što se završe svi toksikološki i mikroskopski testovi, saopćio je ured medicinskog istražitelja.

Šta je Grahamova kancelarija prvobitno objavila?

Njegov ured je u nedjelju ujutro objavio saopštenje u kojem se navodi da je senator preminuo “nakon kratke i iznenadne bolesti” u subotu navečer, 11. jula. U saopštenju se također navodi: “Porodica senatora Grahama cijeni vaše molitve u ovom trenutku i moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog perioda.”

Šta je sljedeće?

Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn izjavio je u ponedjeljak da želi da se toksikološki izvještaj o Grahamovoj smrti objavi “kako bi se isključila mogućnost nepoštene igre” i opovrgle teorije zavjere.

„Vidio sam početnu dijagnozu disekcije aorte“, rekao je Cornyn za CNN, dodajući: „S obzirom na to gdje se nalazio i kakvi su mu bili politički stavovi, mislim da bismo trebali riješiti sva ta pitanja objavljivanjem toksikoloških rezultata.“

Važne činjenice

Graham, 71, razgovarao je s predsjednikom Trumpom oko 19 sati u subotu. Ubrzo nakon toga, nazvao je svoju koordinatoricu rasporeda, rekao joj da osjeća bolove u prsima i zamolio je da pozove pomoć, prema riječima senatora Tommyja Tubervillea iz Alabame, čiji je član osoblja bio s koordinatoricom kada je primila Grahamov poziv, izvijestio je CNN.

Hitna medicinska pomoć pozvana je u njegov dom oko 20:30 sati zbog osobe koja je imala bolove u prsima. Spasioci su na mjestu događaja započeli kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR), nakon čega je Graham prevezen u Univerzitetsku bolnicu George Washington.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link originalnog članka)