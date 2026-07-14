Osnivači generacije Z mijenjaju aplikacije za upoznavanje – biste li platili 15 dolara za sastanak?

Biste li platili 15 dolara za sastanak? To je cijena samo jednog koktela, kažu Celeste Amadon i Asher Allen koji su napustili Stanford i osnovali kompaniju Known.

Njihova ideja se zasniva na uvjerenju da su frustrirani samci iz generacije Z, umorni od beskrajnog listanja profila, spremni platiti za specifičnije iskustvo.

Korisnici koji se prijave na Known prvo razgovaraju s umjetnom inteligencijom, u procesu prijave koji podsjeća na telefonski poziv i osmišljen je da ih potakne da govore prirodnije, umjesto da kucaju odgovore u obrazac.

Startup sa sjedištem u San Franciscu zatim korisniku predstavlja jedan potencijalni datum. Ako se oboje slože, aplikacija dogovara njihov prvi sastanak uz pomoć AI agenata i naplaćuje naknadu objema stranama.

Petnaest dolara možda zvuči kao puno za jedan sastanak, ali mjesečna pretplata na Hinge može koštati između 30 i 50 dolara, dok se cijena Bumblea kreće od 40 do gotovo 100 dolara mjesečno.

Amadon i Allen tvrde da su tržišni podsticaji pogrešno postavljeni. Prema njima, aplikacije za upoznavanje trebale bi zarađivati ​​samo kada zaista pomažu ljudima da se upoznaju uživo.

„Čini se da većina samaca koje poznajemo koristi aplikacije za upoznavanje, ali nisu spremni platiti za njih jer su svi shvatili da su vrlo neefikasne“, kaže 22-godišnji Amadon.

“Korištenje aplikacije za upoznavanje koja vam ne pomaže da pronađete partnera jednostavno nema smisla. Zbog nje se osjećate loše, a ljudi ne žele platiti za nešto zbog čega se tako osjećaju.”

Ona tvrdi da je udio korisnika koji se ne pojave na dogovorenom sastanku manji od jedan posto.

Allen i Amadon, Foto: Known

Potrebna je promjena modela

Eurie Kim, generalni direktor kompanije Forerunner Ventures, koja je u decembru vodila investicijsku rundu od 9,7 miliona dolara u Known, kaže da model plaćanja po sastanku ispravlja postojeću strukturu podsticaja.

„U kulturi listanja profila, kada jednom pronađete partnera, prestajete biti korisnik“, kaže Kim.

“To je glavni razlog zašto postojeći lideri na tržištu ne mogu jednostavno promijeniti svoj model. Potrebno je potpuno novo iskustvo koje postavlja drugačija očekivanja u ponašanju.”

Godinama je online upoznavanje obećavalo više profila, više podudaranja i više veza. Međutim, nova generacija mladih osnivača pokušava promijeniti proizvod koji se manje osjeća kao put do romanse, a više kao još jedan algoritamski dio sadržaja optimiziran da korisnike drži u pretraživanju umjesto da im pomogne da uspostave pravu vezu.

Grupni sastanci

Još jedan startup, društvena platforma 222 sa sjedištem u New Yorku, pokušava zamijeniti listanje profila grupnim večerama, gdje se okuplja šest osoba uparenih na osnovu kompatibilnosti.

Umjesto da korisnicima omogući pregled profila ili listanje fotografija nepoznatih osoba, 222 ih traži da popune upitnik o ličnosti, a zatim im šalje poruku s rezervacijom za sastanak slijepe grupe, obično s tri muškarca i tri žene.

Otprilike sat vremena nakon početka događaja, učesnici dobijaju poruku sa drugom lokacijom, gdje mogu upoznati članove ostalih 222 grupa koje su izašle te noći.

Nakon događaja, korisnici naznače koga bi ponovo željeli vidjeti kao prijatelja ili potencijalnog partnera, a 222 dogovara novi sastanak.

Takve povratne informacije iz stvarnog svijeta se također koriste za obuku internog algoritma za uparivanje, koji odlučuje koga će sljedeće predstaviti korisniku i da li bi radije uživao u večeri, piću ili aktivnostima poput salse.

„Ako prestanemo imati stvarne društvene interakcije s ljudima oko nas, bilo da su to susjedi, kolege ili potencijalni romantični partneri, prestajemo biti ljudi“, kaže 27-godišnji izvršni direktor kompanije Keyan Kazemian.

“Kada se osvrnete na kraj svog života, nećete reći: ‘Tako mi je drago što sam toliko vremena proveo listajući profile i gledajući sve te zanimljive TikTok videe.’ Sve će vam se činiti besmislenim.”

Može li mašina predvidjeti kompatibilnost ljudi?

Osnovana 2023. godine putem akceleratorskog programa Y Combinatora, Platforma 222 je započela kao istraživački projekat dok su Kazemian, operativni direktor Danial Hashemi i tehnički direktor Arman Roshannai studirali na USC-u i UC Irvineu.

Projekt su nazvali “Projekt slučajnosti”, po slučajnim susretima za koje su osnivači smatrali da je njihova generacija uglavnom izgubila.

Ideja je bila utvrditi može li mašinsko učenje predvidjeti društvenu kompatibilnost bez da iskustvo izgleda previše kontrolirano ili transakcijsko, kaže Hashemi.

Prvi eksperimenti su organizovani u Kazemianovom dvorištu, gdje su učesnici ispunjavali ankete, upoznavali se uz tjesteninu i vino i davali povratne informacije o tome koje odnose bi željeli dalje istražiti.

Keyan Kazemian, Arman Roshannai i Danial Hashemi, Foto: 222

Generacija Z se često opisuje kao najusamljenija generacija, iako ima više načina za komunikaciju nego ikad prije.

Cignino istraživanje iz 2025. godine pokazalo je da se 67 posto pripadnika generacije Z osjeća usamljeno, u poređenju sa 65 posto milenijalaca.

Znakovi umora

Istovremeno, aplikacije zasnovane na prevlačenju profila koje su karakterizirale prethodnu deceniju pokazuju znakove zamora.

Dionice kompanije Match Group, vlasnika Tindera, Hingea, Match.coma i OkCupida, pale su za oko osam posto od početka godine.

S druge strane, Bumble je objavio da su prihodi u prvom kvartalu pali za 14 posto, na 212 miliona dolara, dok je broj korisnika koji plaćaju za uslugu smanjen za 21 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kompanija je također najavila planove za postepeno ukidanje svoje funkcije prevlačenja profila s potpisom.

Kazemian je prethodno radio na Match.com-u, gdje je pomogao u razvoju funkcije Dates, koja je podsticala korisnike s obećavajućim razgovorima da se upoznaju uživo.

Međutim, kaže da je naišao na podatke koji pokazuju da više od 80 posto korisnika koji plaćaju pretplatu nikada zapravo nikoga ne upoznaju lično.

Glasnogovornik Matcha osporio je tu brojku, rekavši da ne odražava podatke kompanije i ističući da je “više od polovine veza započetih online u SAD-u prošle godine započelo putem jedne od aplikacija Match Groupa”.

Prava želja za uspjehom u povezivanju ljudi

Problem je, prema Kazemianu, što vodeće aplikacije za upoznavanje mogu zaraditi novac bez stvaranja veza.

S druge strane, poslovni model kompanije 222 zavisi od toga da li ljudi zapravo izlaze i upoznaju se.

Korisnici plaćaju 22,22 dolara mjesečno za neograničen pristup događajima, dok 222 također naplaćuje usluge mjestima održavanja događaja, restoranima i organizatorima koji pomažu u dizajniranju ili realizaciji tih iskustava.

Ponuda keteringa zasniva se na činjenici da 222 može dovesti grupe mladih ljudi koji već traže mjesto za izlazak i trošenje novca.

Danas, kompanija ima hiljade korisnika koji svake sedmice prisustvuju njenim događajima na 17 tržišta, od kojih je New York najveće.

Hashemi kaže da kompanija već ostvaruje višemilionske godišnje prihode i da je blizu pozitivnog novčanog toka.

Mark Suster, generalni partner u fondu Upfront Ventures, koji je u decembru vodio Seriju A vrijednu 10,1 milion dolara za 222, smatra da prilika nije samo u međusobnom upoznavanju, već i u nedostatku zajedništva među mladima koji se nakon fakulteta sele u velike gradove.

„Neće stati dok ne povjeruju da su najbolja usluga umjetne inteligencije koja pomaže ljudima da prave planove s prijateljima i jačaju odnose“, kaže Suster.

“Jednostavno, potreba za upoznavanjem partnera je hitnija i izraženija. Zato su ljudi spremni izdvojiti novac za to.”

Vraćanje aplikacija u život

Berkeley startup Ditto također u potpunosti izbjegava listanje profila, pokušavajući učiniti upoznavanje više kao poruku koju biste dobili od prijatelja.

Kompaniju su 2025. godine osnovali Allen Wang i Eric Liu, nakon što su napustili Berkeley, a dostupna je isključivo studentima.

Ditto prvo uspostavlja kontakt putem tekstualne poruke. Zainteresovani se registruju koristeći svoju univerzitetsku email adresu i popunjavaju upitnik.

Svake srijede, Ditto šalje poruku s jednim personaliziranim prijedlogom i kratkim profilom osobe.

Ako je interes obostran, Ditto preuzima teži dio organizacije, šaljući link za koordinaciju planova, nakon čega određuje vrijeme i mjesto sastanka.

„Zaista sam želio učiniti nešto za svoju generaciju“, kaže izvršni direktor kompanije Wang.

“Željeli smo vratiti upoznavanje uživo – nema više skrolovanja i listanja, već licem u lice: popijte kafu, prošetajte do pijace i zaista osjetite postoji li hemija u stvarnom životu.”

Wang kaže da Ditto ima oko 150.000 korisnika na univerzitetima, uključujući UC San Diego, Berkeley, UCLA, USC, Michigan i UT Austin.

Usluga je trenutno besplatna, ali kompanija kaže da su korisnici pokazali spremnost da plate između 15 i 20 dolara po terminu.

Ditto je u februaru prikupio 9,2 miliona dolara, a kompanija tvrdi da je broj korisnika porastao pet puta od najave runde ulaganja.

Kako se studenti raspoređuju na prakse u različite gradove tokom ljetnog raspusta, kompanija eksperimentiše sa povezivanjem korisnika prema njihovom mjestu prebivališta.

Allen Wang, Foto: Ditto

David protiv Golijata

Ovi startupi ulaze na vrlo konkurentno tržište kojim dominira nekoliko finansijski moćnih kompanija, koje također eksperimentišu sa sastancima uživo i upoznavanjem uz pomoć vještačke inteligencije.

Bumbleov AI agent “Bee” zamišljen je kao personalizirani asistent za upoznavanje koji predlaže potencijalne partnere i teme za razgovor.

Match Group sada nudi funkcije poput Tinder Events, koje korisnicima omogućavaju pregledavanje lokalnih događaja i pregled aktivnosti koje drugi samci planiraju posjetiti.

Hingeova funkcija “Ideje za sastanke” predlaže ideje za prvi sastanak, dok Signals identificira visoko aktivne korisnike i pokazuje njihovim potencijalnim partnerima da su zainteresirani za stvaranje ozbiljne veze.

Možda nenamjerno, ova funkcija također otkriva koji su bivši parovi s kojima su se korisnici povezali još uvijek aktivni na aplikaciji.

Nešto ipak funkcioniše.

Uprkos padu cijena dionica, Match Group ima tržišnu vrijednost veću od devet milijardi dolara, a u prvom kvartalu ostvarila je prihod od 864 miliona dolara, što je četiri posto više nego godinu ranije.

Broj novih registracija na Tinderu u martu je porastao prvi put u skoro dvije godine u odnosu na isti period prethodne godine, dok je Hinge zabilježio porast prihoda od 28 posto.

Ipak, osnivači 222, Known i Ditto klade se da sljedeća velika platforma za upoznavanje neće doći od kompanija koje pokušavaju prilagoditi stare aplikacije novoj generaciji, već od ljudi koji zaista razumiju zašto generacija Z traži nešto drugačije.

„Ljudi koji vode te kompanije fokusirani su na optimizaciju brojki, a ne na ponovno stvaranje ugodnog iskustva iz stvarnog života“, kaže Kazemian.

“Ljudi iz ove generacije koji su se osjećali sito i umorni od proizvoda koji im obećavaju vezu – oni će biti ti koji će riješiti ovaj problem.”

Sofia Chierchio, Forbes

Ovi osnivači generacije Z reinventiraju aplikacije za upoznavanje, bez prevlačenja prstom