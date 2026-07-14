Elon Musk i Sam Altman razmijenili uvrede na mreži X nakon što je Apple tužio OpenAI

Elon Musk i Sam Altman kritikovali su jedan drugog u novim objavama na mreži X, ponovo skrenuvši pažnju na dugogodišnji sukob dvojice milijardera oko razvoja kompanije OpenAI.

Reagujući na objavu na mreži X da je Apple u petak tužio OpenAI zbog navodne krađe poslovnih tajni, Musk je napisao:

„Prevarant Altman ponovo udara…“

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a tokom protekle godine više puta je koristio nadimak „Prevarant Altman“ za direktora OpenAI-ja, prenosi CNBC.

Nekoliko minuta nakon prve objave, Musk je nastavio:

„On prevare podiže na potpuno novi nivo.“

Musk je zatim objavio Altmanovu fotografiju na kojoj je pisalo: „Ovo radim zato što to volim.“

„Pod ‘ovo’ misli na prevare“, napisao je Musk, dodavši dva emotikona koji se valjaju od smijeha.

Potom je odgovorio na vlastitu objavu:

„Možda bukvalno voli prevare više od bilo kojeg čovjeka na svijetu!“

Niz Muskovih objava privukao je Altmanovu pažnju.

„Druže, ti si taj koji investitorima na javnom tržištu prodaje priču o svemirskim data centrima u kratkom roku“, napisao je Altman na mreži X, u objavi koja je prikupila više od 11 miliona pregleda.

„Počinjemo ih lansirati sljedeće godine. Možda možeš doći da ih vidiš ako ti službenik za uvjetni otpust to odobri“, uzvratio je Musk.

Altman je u drugoj objavi novi val Muskovih napada povezao s predstavljanjem novog modela OpenAI-ja.

„Postoji mnogo testova koji pokazuju da je 5.6 Sol trenutno najbolji model na svijetu, ali najpouzdaniji način da to utvrdite jeste činjenica da je Elon ponovo opsjednut mnome“, napisao je Altman.

Na drugom mjestu na mreži X, nalog @iliketeslas ustvrdio je da se Altman plaši Applea, što je također izazvalo njegovu reakciju.

„Ne plašim se Applea, ali imam ogromno poštovanje prema toj kompaniji. Kompanija najviše klase“, napisao je Altman.

Na njegovu objavu odgovorio je Nikita Bier, direktor proizvoda u kompaniji X:

„Imaju i nevjerovatne poslovne tajne, neke od najboljih.“

Musk je odgovorio emotikonom koji plače od smijeha.

Portparol OpenAI-ja rekao je u petak za CNBC:

„Nismo zainteresirani za poslovne tajne drugih kompanija.“

Musk i Altman su 2015. godine, zajedno s grupom inženjera i naučnika, učestvovali u osnivanju OpenAI-ja kao neprofitne laboratorije za istraživanje vještačke inteligencije.

Musk je 2018. napustio Upravni odbor OpenAI-ja, nakon što je toj organizaciji donirao desetine miliona dolara. Kasnije se, međutim, usprotivio Altmanovim nastojanjima da uspostavi „netransparentnu mrežu profitnih kompanija povezanih s OpenAI-jem“, navodeći to u tužbi koja je ove godine završila suđenjem u Kaliforniji.

Porota je presudila u Altmanovu korist, a Musk je najavio žalbu.

Odnos Muska s Altmanom i OpenAI-jem dodatno se pogoršao nakon što je izvršni direktor Tesle i SpaceX-a angažovao inženjere OpenAI-ja kako bi unaprijedio Teslinu tehnologiju Autopilot, a zatim iz te kompanije zaposlio istraživača vještačke inteligencije Andreja Karpathyja.

Musk je vršio pritisak na OpenAI da mu prepusti potpunu kontrolu i da se laboratorija pripoji Tesli. Altman i ostali članovi Upravnog odbora OpenAI-ja odbili su taj zahtjev, nakon čega je Musk prestao uplaćivati ranije obećana sredstva, ostavljajući kompaniju u teškoj finansijskoj situaciji.

Nekoliko sedmica nakon suđenja, Muskova kompanija SpaceX, koja kontroliše društvenu mrežu X, laboratoriju xAI i satelitski internet servis Starlink, završila je svoju historijsku inicijalnu javnu ponudu dionica.

SpaceX je prikupio rekordnih 75 milijardi dolara, promovirajući planove za lansiranje data centara u svemir, kao i ambicije u oblasti poslovnih aplikacija vještačke inteligencije i međuplanetarnog transporta.

OpenAI je, u međuvremenu, povjerljivo podnio dokumentaciju za vlastiti izlazak na berzu.

Ove sedmice SpaceX je predstavio generativni AI model Grok 4.5, dok je OpenAI lansirao svoj GPT-5.6 Sol.

Musk i Altman danima su promovirali svoje modele, ali je njihovo rivalstvo u subotu postalo lično.

Musk je ranije tužio i Apple i OpenAI, tvrdeći da su se bavili antikonkurentskim praksama zbog kojih se Grok u prodavnicama aplikacija našao niže rangiran od drugih AI chatbotova i generatora slika.

SpaceX pokušava proširiti poslovanje u oblasti programiranja uz pomoć vještačke inteligencije kroz preuzimanje kompanije Cursor u transakciji vrijednoj 60 milijardi dolara, koja će biti provedena isključivo razmjenom dionica.

Očekuje se da će posao, nakon regulatorne provjere, biti zaključen u trećem kvartalu.

Preuzimanje bi SpaceX-u pomoglo da se takmiči s rješenjima Claude Code kompanije Anthropic i Codexom OpenAI-ja, koji omogućavaju brzo pisanje programskog koda za aplikacije.

Please enable JavaScript

