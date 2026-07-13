Najvažniji poslovi ovog ljeta – ko kupuje, a ko prodaje u BiH i regiji

Ljeto nije uspavalo bh. privredu, koja posljednjih nekoliko mjeseci prolazi kroz akvizicije. Dok su neke kompanije već stavile tačku na svoje transakcije, druge tek čekaju na finalizaciju posla. Tako goraždanski biznismen Halil Oković pokušava preuzeti kontrolu nad Privrednom bankom Sarajevo, dok BH Telecom čeka odluku Skupštine dioničara o kupovini Telemacha, poslu koji bi, ako prođe, bio najveća akvizicija u historiji kompanije.

Istovremeno, australska rudarska kompanija Regener8 Resources NL završila je preuzimanje nalazišta rijetkih metala kod Srebrenice, dok je poduzetnik bh. porijekla Marko Pipunić kroz svoju Žito grupu, okončao kupovinu regionalnog prehrambenog giganta Zvijezda.

Ono što je znakovito i pokazuje jedan drugi puls bh. privrede i privrednika je to da domaći kapital više ne čeka samo na strane investitore već domaći privrednici sve češće ulaze u krupne poslove prepoznajući značaj širenja lokalnih resursa.

Sva ova preuzimanja dešavaju se u okolnostima nepromijenjenog kreditnog rejtinga zemlje. Krajem januara, kako je objavila Centralna banka BiH (CBBiH) agencije za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor’s i Moody’s Investors Service potvrdile su Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting „B+ sa stabilnim izgledima“ i „B3 sa stabilnim izgledima“.

Šta se kupovalo i koji poslovi će tek biti sklopljeni

Žito grupa preuzela Zvijezdu

Osnivač Žito grupe, Marko Pipunić, porijeklom iz BiH (Modriča), sa svojom Žito grupom godinama širi poslovanje po regiji u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i preradi hrane. Od Fortenova Grupe ove godine kupio je Zvijezdu iz Hrvatske i Slovenije, jedan od najpoznatijih regionalnih prehrambenih brendova, lidera u proizvodnji jestivog ulja, margarina i majoneza, također i Zvijezdu Plus. Ovim poslom Žito grupa stekla je kontrolu nad tri brenda: Zvijezdu, Margo i Omegol, čiji su proizvodi prisutni na tržištima Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije.

Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žito grupe i Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe, Foto: Žito grupa

Objavljena vrijednost transakcije iznosila je 115,72 miliona eura, a da bi se desila neophodno je bilo odobrenje regulatora sa tržišta u kojima se firme nalaze. Nakon što je Žito grupa dobila zeleno svjetlo od regulatora u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, posljednje regulatorno odobrenje stiglo je 8. maja od hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN)

“Kupoprodajna cijena definirana ugovorom iznosi 94,06 miliona eura, a u skladu s ugovorenom mehanizmu određivanja cijene moguće su dodatne korekcije kupoprodajne cijene u narednom periodu.Nakon uključene finansijske imovine i obaveza društava koja se preuzimaju, vrijednost transakcije iznosi 115,72 miliona eura. Žito d.d. je sredstva za provedbu transakcije osiguralo putem kredita poslovnih banaka u iznosu od 90 miliona eura i vlastitim sredstvima”, navodi se u saopćenju Žito grupe objavljenom u maju na zvaničnom sajtu.

BH Telecom i Telemach

BH Telecom i Telemach najveća je potencijalna akvizicija u historiji BH Telecoma, te podrazumijeva kupovinu Telemach BH i Telemach Crna Gora, gdje se čeka odluku Skupštine dioničara zakazana za 20. juli.

Goraždanski biznismen Halil Oković, vlasnik Unis Ginexa, PTG-a i građevinskih firmi, najavio je 27. juna dobrovoljnu ponudu za preuzimanje 77,5% dionica Privredne banke, budući da već kontrolira 22,5%.

Goraždanski biznismen planira preuzimanje Privredne banke

Kako je prenijela SASE (Sarajevska berza), Halil Oković, „OKAC“ d.o.o. Goražde i „Goraždeputevi“ d.o.o. Goražde (Ponudioci), su vlasnici 88.026 redovnih / običnih dionica što čini 22,5025% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa dioničkog društva PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO (ciljno društvo). Navodi se kako ponuđači namjeravaju provesti postupak preuzimanja dioničkog društva (dobrovoljna ponuda za preuzimanje) i u skladu sa tim i objaviti ponudu za preuzimanje preostalih 303.156 redovnih / običnih dionica ili 77,4975% redovnih / običnih dionica ciljnog društva u zakonom propisnom roku.

Regener8 Resources NL

Australska kompanija za istraživanje i rudarenje Regener8 Resources NL akvizirala je bh. kompaniju Orichalcum d.o.o., čime je stekla puno vlasništvo nad projektom istraživanja rude „Srebrenica North (Srebrenica Sjever) u Bosni i Hercegovini. Da će doći do transakcije, bilo je jasno već 6. maja, nakon što su posao na vanrednoj skupštini odobrili dioničari, i kompanija obznanila da je sa dioničarima Orichalcuma sklopila obavezujući ugovor o akviziciji 100% Projekta Srebrenica Sjever. Projekat zauzima područje od 80 kilometara kvadratnih, unutar takozvanog Tetijskog pojasa, koji se smatra jednim od geoloških koridora s najviše minerala na svijetu, od zapadne Evrope do jugoistočne Azije, uključujući i regiju Balkana, u kojoj se nalazi nekoliko nalazišta.



Nakon akvizicije, Srebrenica Sjever je vodeći projekat Regener8 Resourcesa koji se smatra potencijalnim kada je riječ o nalazištima srebra, bakra, antimona, cinka i olova; kritičnih sirovina danas na svjetskom tržištu.

Foto: Profimedia

Dvije banke u borbi za Addiko bank AG

Ljeto nije usporilo bankarsko tržište jugoistočne Evrope. Transakcija vezano za preuzimanje Addiko bank AG, još uvijek nije privedena kraju, a rok za prihvatanje ponude ističe 22. jula 2026. godine.

Dva velika igrača su u igri, austrijska Raiffeisen International Bank (RBI) i slovenačka NLB, ali se čini da tas na vagi drži Alta Grupa, koja i dalje stoji uz ponudu RBI-a, iako je NLB izašao sa izdašnijom ponudom po dionici.

Podsjećamo, Raiffeisen Bank International prva je objavila namjeru preuzimanja Addiko banke, nudeći tada 23,05 eura po dionici, dok je dan kasnije NLB objavila ponudu od 29 eura po dionici.

Krajem maja i početkom juna NLB podigla je ponudu na 33,5 eura po dionici, dok je RBI svoju ponudu podigla na 26,50 eura, te objavila kako ju je podržalo 50,42 posto dioničara Addiko Bank AG.

Kao odgovor, NLB ponovo izlazi sa novom ponudom od 37 eura, što je za oko 40 posto više nego što je po dionici ponudila RBI.

Upravni odbor Addiko banke u početku je preporučio dioničarima prhvatanje Reiffeissenove ponude, ali je, nakon povećanja NLB-ove ponude, klima postala toplija, te danas, kako su saopćili, neće ni preporučiti ni odvraćati dioničare od prodaje dionica NLB-u. Ipak, dodaju da slovenački ponuđač nema pisma podrške većih investitora NLB-a te da se suočava s regulatornim preprekama u Hrvatskoj (zbog spora oko stare devizne štednje). Obje ponude za preuzimanje bile su uvjetovane pragom prihvatanja od 75%, koji može biti snižen na 50%.

RBI je svoj prag prihvatanja snizila sa 75% na oko 55%, što je odmah uradila i NLB snizivši prag na nešto preko 50%, čime je produžila rok, kako bi dioničarima dala više vremena da razmisle o boljoj ponudi.

Osim razlike u cijeni koju nude dvije banke, drugačiji su i planovi NLB-a i RBI vezano za dalje poslovanje Aaddiko banke. Ako ponuda uspije, NLB planira da Addikove banke integriše sa svojim poslovanjem na tržištima gdje se poklapaju, te tako postane vodeća grupacija u ovom dijelu Evrope, RBI planira Addikova poslovanja u BiH, Srbiji i Crnoj Gori prodati partneru (Alta Group), dok bi RBI zadržao poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji.

Konačnu odluku donose austrijska Komisija za preuzimanja i Evropska centralna banka, a rok za obje ponude ističe 22. jula.

Mlinar u poslu s kafom

Mlinar, hrvatski lanac pekara, u vlasništvu kompanije Bosqar Invest poduzetnika Stjepana Oreškovića, postao je drugi najveći dioničar proizvođača kafe i čaja Franck. Kako je prenio Poslovni dnevnik, udio od 10, 57 posto Mlinar je stekao prije otprilike deset dana putem svoje novoosnovane spitske podružnice Tueste.

I dok je Franck drugi najveći dioničar, većinski vlasnik Francka je porodice Artuković, koja kontroliše gotovo tri četvrtine kompanije kroz lične dionice i kompanije Ivero Trade.

Franck, osnovan 1892. godine, jedan je od najpoznatijih potrošačkih brendova u Hrvatskoj, s asortimanom proizvoda koji obuhvata kafu, čaj i začine. Mlinar je, s druge strane, izrastao u jedan od najvećih pekarskih lanaca u zemlji, šireći se pod vlasništvom Bosqar Investa na nekoliko regionalnih tržišta. Oba brenda i proizvodi prisustni su na tržištu Bosne i Hercegovine.

Početkom godine Franck je zaključio proces akvizicije tvornice za preradu kafe u Posušju te lokalnih brendova kafe Branck caffé i Dolce caffe.