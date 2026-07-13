Ispadanje SAD-a i Meksika s Mundijala oborilo cijene ulaznica, ali pogodilo ugostitelje

Rana eliminacija reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Meksika sa Svjetskog prvenstva donijela je dobre vijesti navijačima koji traže povoljnije ulaznice, ali loše onima koji su računali na veliku zaradu tokom turnira.

Prema podacima platforme za preprodaju ulaznica TickPick, cijene karata za četvrtfinalne utakmice naglo su pale nakon ispadanja dvije reprezentacije koje su među domaćinima prvenstva.

Najveći pad zabilježen je za utakmicu između Španije i Belgije, gdje su cijene ulaznica pale za čak 65 posto.

Prije nego što je reprezentacija SAD-a izgubila u osmini finala, najjeftinija ulaznica za taj meč koštala je oko 3.200 dolara. Nakon eliminacije američkog tima cijena je pala na oko 1.100 dolara.

Slična situacija zabilježena je i nakon ispadanja Meksika od Engleske. Najjeftinije ulaznice za četvrtfinalni duel u Majamiju prije toga su koštale gotovo 4.000 dolara, a sada se mogu pronaći za oko 2.000 dolara, što predstavlja pad od 45 posto.

„Cijene ulaznica za četvrtfinale bile su formirane uz očekivanje da će i SAD i Meksiko proći među osam najboljih. Kada su obje reprezentacije ispale u razmaku od dva dana, potražnja je odmah značajno pala“, rekao je za CNN Brett Goldberg, izvršni direktor TickPicka.

Ugostitelji ostali bez velike zarade

Eliminacija nije pogodila samo tržište ulaznica.

Lanac sportskih barova Tom's Watch Bar, koji posluje na 18 lokacija širom Sjedinjenih Američkih Država, očekuje znatan pad prometa tokom završnice Svjetskog prvenstva.

Suosnivač kompanije Brooks Schaden rekao je da su utakmice reprezentacija SAD-a i posebno Meksika bile među najprofitabilnijim događajima za njihove objekte.

„Očekujemo da će promet tokom dana kada se igraju utakmice Svjetskog prvenstva pasti za oko 50 posto zbog ispadanja ove dvije reprezentacije“, kazao je Schaden.

Dodao je da su upravo meksički navijači bili najveći potrošači.

„Iskreno, cijena nije bila problem. Ostajali su duže i trošili više nego ostali navijači“, rekao je.

Ipak, uprkos padu prometa, u Tom's Watch Baru procjenjuju da će prihodi tokom preostalih utakmica i dalje biti oko 25 posto veći nego u periodima kada se ne igra Svjetsko prvenstvo.

Pivo i dalje među najvećim pobjednicima

Bez obzira na rezultate domaćih reprezentacija, prodaja piva nastavlja rasti.

Prema podacima Beer Institutea, prodaja piva u barovima i restoranima porasla je za 6,4 posto u posljednje četiri sedmice, dok je u gradovima domaćinima Mundijala rast dostigao 14 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći rast zabilježen je u saveznoj državi Massachusetts, gdje je prodaja povećana za 23 posto, slijede područje New Yorka sa 19 posto i Kalifornija sa 14 posto.

Glavni ekonomista Beer Institutea Andrew Heritage smatra da interes za prvenstvo ostaje snažan bez obzira na rezultate domaćih selekcija.

„Uspjeh američke reprezentacije svakako je povećao uzbuđenje, ali podaci pokazuju da je ovaj turnir mnogo veći od bilo kojeg pojedinačnog tima. Očekujemo da će se pozitivan trend nastaviti sve do finala, jer navijači i dalje žele zajedno pratiti utakmice i družiti se“, rekao je Heritage.

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