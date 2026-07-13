Nova prepreka za veliki projekat Trumpovog zeta u Albaniji

Luksuzni turistički kompleks vrijedan oko 1,4 milijarde eura, koji na albanskom ostrvu Sazan planira graditi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, suočio se s novom preprekom nakon što su albanski istražioci otvorili istragu o navodno falsifikovanoj dokumentaciji za zemljište na kojem bi trebalo biti izgrađeno odmaralište.

U središtu istrage nalazi se biznismen iz Majamija Artur Shehu, za kojim su albanske vlasti raspisale potjernicu zbog sumnje da je prao novac stečen trgovinom narkoticima.

Prema dokumentima Specijalne strukture za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK), u koje je imao uvid Reuters, Shehu i njegovi saradnici sumnjiče se da su novac zarađen krijumčarenjem kokaina iz Južne Amerike u evropske luke koristili za kupovinu zemljišta i falsifikovanje vlasničke dokumentacije.

Istražioci tvrde da su izrađivani lažni zemljišnoknjižni dokumenti, da je površina pojedinih parcela vještački uvećavana te da su nekretnine kasnije prenošene ili razmjenjivane kako bi se prikrilo njihovo porijeklo.

Shehu negira sve optužbe. Njegov advokat Kujtim Cakrani potvrdio je da je protiv njegovog klijenta izdat nalog za hapšenje zbog sumnje na pranje novca, ali tvrdi da optužbe nisu osnovane.

Zemljište prodao za 110 miliona eura

Prema podacima SPAK-a, Shehu je u aprilu zemljište predviđeno za izgradnju luksuznog odmarališta prodao kompaniji Albania Land Development, iza koje stoje Jared Kushner, Sazan Real Estate Development i drugi investitori.

Vrijednost transakcije iznosila je oko 110 miliona eura, ali su albanske vlasti zamrznule taj iznos kako novac ne bi bio isplaćen dok traje istraga.

U dokumentaciji istražnih organa nema navoda da su kompanije uključene u projekat ili sami investitori osumnjičeni za bilo kakve nezakonite radnje.

Projekat izaziva proteste

Projekat izgradnje luksuznog odmarališta na nenaseljenom ostrvu Sazan, gdje se nekada nalazila vojna baza, već sedmicama izaziva proteste ekoloških aktivista i lokalnog stanovništva.

Protivnici projekta upozoravaju da bi gradnja mogla ugroziti prirodna staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta, a protesti traju više od 40 dana.

Albanska vlada, međutim, snažno podržava investiciju kojoj je dodijeljen status strateške investicije. Premijer Edi Rama poručio je da će realizacija biti nastavljena uprkos protivljenju, ocijenivši da će projekat donijeti značajne koristi za razvoj turizma i ekonomije.

Komentarišući optužbe protiv Shehua, portparol albanske vlade rekao je da se vlast neće miješati u privatne poslovne transakcije te da će projekat biti realizovan u skladu sa zakonima Albanije i Evropske unije.

Evropska unija je, s druge strane, pozvala Albaniju da prilikom realizacije projekta u potpunosti poštuje evropske propise o zaštiti životne sredine.

Mještani osporavaju vlasništvo

Dodatni problem za investitore predstavlja spor oko vlasništva nad zemljištem.

Stanovnici sela Zvernec, koje se nalazi u blizini planirane lokacije, tvrde da su upravo oni zakoniti vlasnici dijela parcela. Kako navode, posjeduju zemljišnoknjižne i poreske dokumente koji potvrđuju njihova vlasnička prava.

Njihov advokat Kostandin Beko najavio je da će zatražiti sudsku zabranu izvođenja radova sve dok se ne utvrdi stvarno vlasništvo nad zemljištem.

Najnovija istraga i spor oko vlasništva predstavljaju novu prepreku za jedan od najvećih turističkih projekata u Albaniji, koji bi na ostrvu Sazan trebalo da obuhvati luksuzne hotele, vile i druge turističke sadržaje vrijedne oko 1,4 milijarde eura.

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