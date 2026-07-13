Evropska putovanja u snažnom usponu: Ovo su destinacije koje privlače najviše turista

Uprkos geopolitičkim tenzijama i ekonomskoj neizvjesnosti, evropski turizam nastavlja bilježiti snažan rast. Prema podacima Evropske komisije za putovanja (ETC), broj međunarodnih turista u Evropi porastao je za pet posto u prvim mjesecima 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći rast dolazaka zabilježile su Grčka, Italija i Malta, dok su ukupna noćenja u drugom kvartalu povećana za 4,8 posto.

Kako navodi ETC u svom najnovijem izvještaju o trendovima i izgledima evropskog turizma, sektor pokazuje veliku otpornost uprkos poremećajima izazvanim sukobom na Bliskom istoku i slabijem povjerenju potrošača.

„Evropski turizam nastavio je pokazivati otpornost u drugom kvartalu 2026. godine uprkos neizvjesnijem globalnom okruženju“, rekao je predsjednik ETC-a Miguel Sanz.

Dodao je da putovanja i dalje ostaju prioritet za mnoge građane, ali da se način na koji ljudi biraju destinacije značajno mijenja.

„Pristupačnost, sigurnost, blizina i vrijednost za novac postaju sve važniji faktori pri odabiru destinacije. Evropske zemlje morat će ostati konkurentne kako bi zadržale taj trend“, istakao je Sanz.

Grčka predvodi rast

Prema podacima ETC-a, gotovo 80 posto evropskih destinacija zabilježilo je rast broja posjetilaca, dok je svaka peta ostvarila dvocifren rast.

Najveći porast dolazaka turista u prvim mjesecima godine ostvarile su:

Grčka – 38,3 posto

– 38,3 posto Italija – 21,1 posto

– 21,1 posto Malta – 16 posto

Sjeverna Evropa također bilježi dobre rezultate, s rastom dolazaka od 10 posto i povećanjem broja noćenja za 8,4 posto.

Srednja i istočna Evropa zabilježile su rast dolazaka od 5,2 posto, dok je broj noćenja povećan za 6,9 posto, što potvrđuje sve veći interes turista za destinacije koje nude nova iskustva i povoljnije cijene.

Južna i mediteranska Evropa ostale su najtraženiji dio kontinenta, pri čemu su uz Maltu, Grčku i Italiju dobre rezultate ostvarili i Portugal i Španija.

Nisu svi imali uspješnu sezonu

Iako su ukupni rezultati pozitivni, pojedine zemlje suočile su se s padom turističkog prometa.

Najveći pad dolazaka zabilježen je na Kipru, gdje je broj turista smanjen za 17,9 posto, dijelom zbog drugačijeg rasporeda uskršnjih praznika, ali i zabrinutosti putnika zbog blizine sukoba na Bliskom istoku.

Pad od 2,1 posto zabilježila je i Turska, gdje je slabija potražnja zabilježena i među evropskim i među turistima s udaljenijih tržišta.

Turisti troše više

Podaci ETC-a pokazuju da u većini evropskih destinacija turisti troše više nego prošle godine.

Najizraženiji rast zabilježila je Grčka, gdje su prihodi od turizma porasli za 64,3 posto, znatno više od rasta broja dolazaka, što ukazuje na veću prosječnu potrošnju po posjetiocu.

U Italiji je broj turista povećan za 21,1 posto, ali su prihodi od turizma porasli za svega 4,3 posto, što pokazuje da su posjetioci u prosjeku trošili manje nego u Grčkoj.

Turisti sve pažljivije biraju destinacije

Prema procjenama ETC-a, putovanja će i tokom ljeta ostati jedan od prioriteta evropskih građana, uprkos inflaciji i ekonomskoj neizvjesnosti.

Istraživanje pokazuje da 48 posto ispitanika smatra da su pristupačne cijene i dobra vrijednost za novac najvažniji faktori pri izboru destinacije, što je znatno više nego početkom godine.

Sve veći broj putnika bira bliže destinacije do kojih se može jednostavnije stići, a posebno raste interes za putovanja izvan glavne ljetne sezone.

Rezervacije za septembar bilježe snažan rast širom Evrope, jer turisti nastoje izbjeći ljetne gužve, visoke temperature i više cijene koje su karakteristične za vrhunac turističke sezone.

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