Rusija potpuno zabranila izvoz dizela: Nestašica goriva i rat podižu pritisak na svjetsko tržište

Rusija je u potpunosti zabranila izvoz dizela nakon što su ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije izazvali ozbiljne poremećaje u snabdijevanju gorivom širom zemlje. Odluka dolazi u trenutku kada je globalno energetsko tržište već pod pritiskom zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku i neizvjesnosti oko Hormuškog moreuza.

Ruski potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak saopćio je odluku tokom sastanka s predsjednikom Vladimirom Putinom, istakavši da je cilj zabrane povećanje količina goriva dostupnih na domaćem tržištu.

Rusija je ranije ograničila izvoz dizela kompanijama koje nisu proizvođači, poput trgovaca gorivom, ali nova odluka obuhvata i same proizvođače, čime je praktično zaustavljen sav izvoz dizela iz zemlje.

Nestašica goriva širom Rusije

Iako je Novak početkom sedmice tvrdio da je rusko tržište u potpunosti snabdjeveno dizelom i benzinom, slike iz brojnih gradova pokazuju sasvim drugačiju situaciju.

Na benzinskim pumpama formiraju se kilometarske kolone automobila i kamiona, a u pojedinim dijelovima Rusije vozači čekaju i do 18 sati kako bi natočili gorivo.

Prema analizi CNN-a, gotovo sve ruske regije pogođene su nestašicom goriva ili poremećajima u snabdijevanju. Mnoge benzinske pumpe uvele su ograničenja u prodaji, dok raste nezadovoljstvo građana.

Krizu su dodatno pogoršali ukrajinski napadi dronovima na rafinerije i energetsku infrastrukturu, uključujući objekte na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Satelitski snimci NASA-e pokazuju da je noćna rasvjeta na Krimu znatno slabija nego prije godinu dana, što upućuje na ozbiljne probleme u energetskom sistemu.

Dodatni udar na svjetsko tržište

Ruska zabrana izvoza dolazi u osjetljivom trenutku za globalno tržište energenata.

Rastuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su izazvale zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz, kojim je prije početka sukoba prolazilo oko petine svjetske trgovine naftom.

Istovremeno, Sjedinjene Države ponovo su uvele sankcije na prodaju iranske nafte, što dodatno smanjuje ponudu na svjetskom tržištu.

Analitičarka kompanije Energy Aspects, Natalia Losada, ocijenila je da kombinacija geopolitičkih rizika i ruske zabrane izvoza predstavlja ozbiljan izazov za tržište dizela.

„Geopolitička kriza još nije riješena, a promet kroz Hormuški moreuz i dalje je ograničen“, upozorila je Losada.

Mogući rast cijena

Prema procjenama analitičara kompanije Kpler, zabrana izvoza mogla bi dodatno pogurati cijene dizela na svjetskom tržištu.

Ipak, stručnjaci smatraju da zabrana vjerovatno neće dugo trajati, jer bi Rusija zbog gubitka prihoda od izvoza mogla biti primorana da je ukine.

Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik dizela, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, a njeni najveći kupci su Turska i Brazil.

Manji ruski izvoz mogao bi prisiliti ove zemlje da se više oslanjaju na isporuke iz SAD-a, s Bliskog istoka i iz Indije, što bi dodatno povećalo konkurenciju na tržištu.

Nakon objave ruske zabrane, referentne svjetske cijene dizela skočile su za gotovo 13 posto, iako su narednog jutra dio tog rasta ublažile padom od nešto više od tri posto.

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