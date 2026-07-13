Trump promoviše jeftiniji benzin, ali nije jasno ko finansira cijene ispod tržišnih

Američki predsjednik Donald Trump promoviše novu mrežu benzinskih pumpi koje prodaju gorivo po cijeni od 3,479 dolara po galonu, znatno ispod prosječnih tržišnih cijena u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ostaje nejasno kako se ovakav model finansira i koliko će dugo biti održiv.

Trump je prošle sedmice na svojoj društvenoj mreži Truth Social pohvalio otvaranje mreže od 25 benzinskih pumpi pod nazivom Freedom Fuel, koje se uglavnom nalaze u okolini Philadelphije i južnog dijela savezne države New Jersey.

„Ovaj trgovac predvodi promjene, a drugi bi trebali slijediti njegov primjer. Cijene goriva padaju, ali ne onoliko brzo koliko bi trebalo“, poručio je Trump.

Gorivo jeftinije od tržišne cijene

Prosječna cijena benzina u SAD-u trenutno iznosi oko 3,85 dolara po galonu, dok je u Pennsylvaniji gotovo četiri dolara, prema podacima Američkog automobilskog udruženja (AAA).

To znači da Freedom Fuel prodaje gorivo znatno ispod prosječne cijene, pa čak i ispod veleprodajnih troškova, zbog čega su se pojavila brojna pitanja o održivosti takvog poslovnog modela.

Iako je Bijela kuća javno podržala inicijativu, tvrdi da savezna vlada nije uključena u poslovanje kompanije.

„Administracija nije povezana s kompanijom niti joj je dodijelila bilo kakva sredstva. Nema državnih subvencija niti drugih finansijskih poticaja. Kompanija je jednostavno odlučila smanjiti vlastitu zaradu kako bi vozačima ponudila niže cijene“, saopćio je portparol Bijele kuće za CNN.

Kompanija Freedom Fuel nije odgovorila na upite novinara, a iz dokumentacije o registraciji preduzeća u saveznoj državi Delaware nije moguće utvrditi ko je njen stvarni vlasnik.

Stručnjaci sumnjaju u održivost

Stručnjaci iz industrije smatraju da je gotovo nemoguće dugoročno prodavati gorivo po ovim cijenama bez značajnih gubitaka.

Jeff Lenard, portparol Nacionalnog udruženja trgovina mješovitom robom, koje predstavlja prodavce odgovorne za oko 80 posto prodaje goriva u SAD-u, kaže da ovakav model teško može biti isplativ.

„Nema šanse da benzinske pumpe mogu poslovati na uobičajen način i pritom prodavati gorivo po ovim cijenama, a da barem ne posluju s gubitkom“, rekao je Lenard.

Većina benzinskih pumpi u SAD-u posluje s vrlo malim maržama, dok najveći dio zarade ostvaruju prodajom hrane, pića i drugih proizvoda u trgovinama.

Konkurencija ne može pratiti cijene

Posljedice već osjećaju vlasnici obližnjih benzinskih pumpi.

Muhammad Irfan, vlasnik benzinske pumpe Red Lion Fuel u Bristolu u Pennsylvaniji, kaže da je nakon otvaranja Freedom Fuela njegova prodaja goriva pala za oko 500 galona dnevno.

„Ne možemo se takmičiti s tim cijenama. Jedva pokrivamo troškove poslovanja, uključujući naknade za kartično plaćanje. Da spustim cijenu na 3,47 dolara po galonu, radio bih s gubitkom“, rekao je Irfan.

Dodao je da ne zna da li Freedom Fuel dobija finansijsku pomoć ili posebne pogodnosti.

„Ako neko finansira ove cijene, to nije fer prema ostalim vlasnicima benzinskih pumpi“, istakao je.

Vozači zadovoljni uštedom

Kupci, s druge strane, nemaju mnogo dilema.

Penzioner James Lymer rekao je da je putem društvenih mreža saznao za jeftinije gorivo te da je namjerno došao na Freedom Fuel kako bi natočio rezervoar.

Za skoro 16 galona benzina platio je 55 dolara, što mu je donijelo uštedu od oko osam dolara.

„U penziji sam i svaka ušteda mi mnogo znači“, rekao je.

Sličnog mišljenja je i Bud Shank, koji je naglasio da niže cijene goriva neće promijeniti njegove političke stavove.

„Nisam ovdje zbog politike. Došao sam zato što je gorivo jeftinije. Vozim više vozila, uključujući kamper koji troši mnogo goriva, pa mi ova razlika znači“, kazao je Shank.

Please enable JavaScript

