Toplotni valovi podižu cijenu jednog od najpoznatijih sireva na svijetu

Sve češći i intenzivniji toplotni valovi ozbiljno pogađaju proizvodnju Parmigiano Reggiana, jednog od najpoznatijih italijanskih sireva, ugrožavajući industriju vrijednu oko 4,5 milijardi eura godišnje.

Visoke temperature smanjuju proizvodnju mlijeka, povećavaju troškove električne energije i otežavaju proizvodnju sira koji se više od osam stoljeća proizvodi u italijanskoj regiji Emilija-Romanja.

Prema riječima proizvođača, kada temperature pređu 40 stepeni Celzijusa, krave jedu manje hrane i daju do 10 posto manje mlijeka, koje je ključna sirovina za proizvodnju Parmigiano Reggiana.

„Ekstremne vrućine utiču i na kvalitet i na količinu mlijeka“, rekao je za Reuters Nicola Bertinelli, predsjednik Konzorcija Parmigiano Reggiano.

Rastu i troškovi skladištenja

Problemi se ne završavaju na farmama.

Parmigiano Reggiano mora sazrijevati najmanje godinu dana, a često i više od tri godine, u klimatizovanim skladištima koja troše velike količine električne energije.

U skladištima kompanije Magazzini Generali delle Tagliate, gdje se čuva više od 500.000 kolutova sira vrijednih preko 300 miliona eura, potrošnja električne energije tokom ovogodišnjih toplotnih valova porasla je za oko 30 posto.

Kako bi ublažili rast troškova, proizvođači ulažu u efikasnije rashladne sisteme, bolju izolaciju objekata i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ipak, upozoravaju da bi dugotrajniji i intenzivniji periodi ekstremnih vrućina mogli imati mnogo ozbiljnije posljedice.

Klimatske promjene prijete proizvodnji

Direktor međunarodne prodaje prehrambene grupacije GranTerre, Paolo Ganzerli, upozorava da klimatske promjene predstavljaju sve veći izazov za proizvođače.

„Ako ekstremni vremenski uslovi postanu češći, to neće uticati samo na količinu i kvalitet mlijeka nego i na ukupne troškove proizvodnje“, rekao je Ganzerli.

U pitanju je industrija od velikog značaja za italijansku ekonomiju. Više od 50 posto proizvedenog Parmigiano Reggiana izvozi se u inostranstvo, a najveće izvozno tržište su Sjedinjene Američke Države.

Sir koji se proizvodi više od 800 godina danas se sve više suočava s posljedicama klimatskih promjena.

„Ne želimo biti posljednja generacija koja će uživati u Parmigiano Reggianu“, poručio je Ganzerli.

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