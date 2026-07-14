SAD ponovo blokiraju iranske brodove u Hormuškom moreuzu nakon novih sukoba

Američki predsjednik Donald Trump rekao je danas da Sjedinjene Američke Države ponovo uvode blokadu iranskih brodova u Perzijskom zaljevu i da će osigurati da Hormuški moreuz ostane otvoren uz naknadu, nakon što su dvije strane razmijenile nove raketne napade i udare dronovima.

Najnoviji sukobi uslijedili su nakon što je Iran tokom vikenda objavio da zatvara moreuz, dodatno dovodeći u pitanje održivost privremenog sporazuma o prekidu rata i podižući cijene nafte.

„Hormuški moreuz je OTVOREN i ostat će OTVOREN, s Iranom ili bez njega. Ponovo uvodimo BLOKADU IRANA“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, prenosi Reuters.

„SAD će od sada biti poznate kao ‘ČUVAR HORMUŠKOG MOREUZA’, ali će, u skladu s načelom PRAVIČNOSTI, za to dobivati naknadu od 20 posto vrijednosti svakog transportiranog tereta.“

Najviša zajednička vojna komanda Irana saopćila je da SAD nemaju nikakvu ulogu u određivanju budućnosti Hormuškog moreuza i da im neće biti dozvoljeno da interveniraju u tom plovnom putu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi napisao je na mreži X da je Teheran čuvar moreuza i da će to ostati „zauvijek“. Odgovarajući na Trumpove komentare, dodao je: „Dvadeset posto je, naravno, previše. Bit ćemo pravični.“

Agencija Ujedinjenih naroda za pomorski saobraćaj usprotivila se Trumpovom prijedlogu, navodeći da se protivi bilo kakvim naknadama za moreuze koji se koriste za međunarodnu plovidbu te ističući da ne postoji pravni osnov za uvođenje obaveznih putarina za prolazak kroz moreuz.

Trump je i ranije sugerirao da bi SAD mogle naplaćivati prolazak brodova kroz moreuz, ali to do sada nisu činile i nije jasno hoće li ovoga puta provesti svoju najavu.

Zajednički centar za pomorske informacije, kojim upravlja američka mornarica, saopćio je da će blokada stupiti na snagu u utorak u 20 sati po GMT-u i da će se odnositi na sav brodski saobraćaj, bez obzira na zastavu pod kojom plovila plove.

Mjera će obuhvatiti cijelu iransku obalu, uključujući luke i naftne terminale.

Centar je naveo da blokada neće ometati neutralni tranzit kroz moreuz prema destinacijama koje nisu u Iranu niti iz njih, dok će humanitarne isporuke biti dozvoljene uz prethodnu kontrolu.

Prije početka sukoba u februaru oko petine svjetskog transporta nafte i plina svakodnevno je prolazilo kroz Hormuški moreuz, isporučujući globalnim tržištima više od 15 miliona barela goriva, vrijednih najmanje 1,2 milijarde dolara.

Kada bi SAD uvele naknadu od 20 posto, mogle bi prihodovati oko 250 miliona dolara dnevno.

Iran je pokušao uspostaviti vlastiti stalni sistem naknada i dozvola za plovila koja koriste moreuz.

Obje strane izvele nove napade

U ratu su poginule hiljade ljudi, uglavnom u Iranu i Libanu.

Američka Centralna komanda saopćila je u ponedjeljak da su njene snage u nedjelju napale postrojenje za održavanje podmornica i brodova u Iranu koristeći jurišne dronove za jednokratnu upotrebu.

Iranska državna novinska agencija IRNA citirala je lokalnog zvaničnika koji je rekao da su SAD napale vojne lokacije u Kešmu, Bandar Abasu i Abadanu, na jugu i jugozapadu Irana.

Potvrđena je smrt dvije osobe u napadu na Abadan.

Iranska Revolucionarna garda saopćila je da je, kao odgovor na američke napade, gađala američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu, uništila radarske sisteme u Omanu i pogodila rezervoare za gorivo i skladišta municije u zrakoplovnoj bazi Princ Hasan u Jordanu.

Bahrein je saopćio da su njegovi sistemi protivzračne odbrane rano u ponedjeljak presreli nekoliko iranskih raketnih napada i udara dronovima.

Najnovija razmjena napada predstavlja eskalaciju i po intenzitetu i po geografskom obimu sukoba tokom protekle sedmice, dovodeći u pitanje privremeni američko-iranski sporazum koji je prošlog mjeseca potpisan radi ponovnog otvaranja moreuza i obustave neprijateljstava.

Trump je rekao da smatra kako je prekid vatre završen, ali je ostavio otvorena vrata za nove pregovore.

„Imali smo sporazum. Sve je bilo završeno, a onda su ga prekršili. Oni ga uvijek prekrše. Imali smo deset sporazuma s tim ljudima, pa ćemo ih sada veoma snažno napasti“, rekao je u telefonskom intervjuu za Fox News u ponedjeljak.

Glavni iranski pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf zauzeo je sličan oštar ton na mreži X u nedjelju.

„Doba jednostranih sporazuma je ZAVRŠENO. Rekli smo vam: održite riječ ili platite cijenu.“

Rat koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara destabilizirao je Perzijski zaljev i proširio se na region, dok je Iran napao američke baze u više država.

Saudijska Arabija saopćila je da je u ponedjeljak presrela balističke rakete koje je jemenski pokret Huti ispalio prema jugu zemlje, nakon što je ta grupa optužila Rijad za napad na aerodrom pod njenom kontrolom.

Time je dovedeno u pitanje višegodišnje primirje u sukobu između Saudijske Arabije i grupe koja uživa podršku Irana.

Cijene nafte naglo porasle

Kontrola nad Hormuškim moreuzom postala je jedno od glavnih poprišta sukoba.

Iranska efektivna blokada moreuza podigla je cijene energenata, a Teheran je u ponedjeljak saopćio da i dalje kontrolira taj plovni put.

Cijena nafte Brent porasla je više od pet posto nakon najnovijih Trumpovih komentara i zbog straha od dodatnih poremećaja u Hormuškom moreuzu, iako je i dalje bila ispod najviših nivoa dostignutih ranije tokom sukoba.

Više cijene energenata, naročito benzina, politički su osjetljivo pitanje za Trumpa uoči izbora za Kongres u novembru.

Iranska Revolucionarna garda saopćila je u ponedjeljak da je jedini način za ponovno uspostavljanje redovnog brodskog saobraćaja okončanje američkih vojnih intervencija u tom plovnom putu.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Baghaei rekao je da Iran pokušava s Omanom uspostaviti zajednički mehanizam za upravljanje saobraćajem kroz moreuz, dodajući da je američki pritisak na Oman otežao pregovore.

SAD, koje su prošle sedmice povukle dozvolu kojom su ranije bile izuzete od sankcija za pojedine prodaje iranske sirove nafte, saopćile su da su njihove snage raspoređene kako bi zaštitile slobodu plovidbe.

„Iran ne kontrolira moreuz. Saobraćaj se odvija“, saopćile su američke vlasti.

Američki zvaničnici rekli su da je oko 20 plovila sprovedeno kroz moreuz tokom prethodna 24 sata, iako su podaci o praćenju brodova pokazivali veoma slab saobraćaj.

Kompanija MarineTraffic saopćila je u ponedjeljak da je aktivnost plovila kroz moreuz od 10. do 12. jula pala za oko 52 posto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Please enable JavaScript

