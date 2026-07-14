Mbappé je simbol Francuske na terenu, ali i dalje meta zbog porijekla

Kylian Mbappé danas je jedan od najboljih fudbalera svijeta i najveća zvijezda francuske reprezentacije, ali njegov uspjeh nije ga zaštitio od rasizma i političkih napada. Naprotiv, njegova karijera postala je ogledalo podjela koje već godinama postoje u francuskom društvu.

Nakon što je Francuska ispala od Švicarske na Evropskom prvenstvu 2021. godine, Mbappé je, zbog promašenog penala, bio izložen talasu rasističkih uvreda na društvenim mrežama. Toliko ga je pogodilo da je, prema navodima CNN-a, ozbiljno razmišljao o napuštanju reprezentacije.

Ipak, ostao je u nacionalnom timu i već godinu kasnije predvodio Francusku do finala Svjetskog prvenstva u Kataru. Danas, kao kapiten reprezentacije i jedan od najboljih strijelaca u historiji Mundijala, Mbappé je nezaobilazno ime francuskog fudbala.

Međutim, njegov uspjeh nije utišao rasprave o njegovom identitetu. Kao Francuz kamerunskog i alžirskog porijekla, Mbappé je često na meti krajnje desnice, koja dovodi u pitanje njegovu pripadnost Francuskoj.

Uoči ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva javno je kritikovao Nacionalno okupljanje Marine Le Pen i pozvao građane da budu oprezni prema politici te stranke. Le Pen i njen politički saveznik Jordan Bardella uzvratili su kritikama, dok je Mbappé ponovo postao tema političkih rasprava.

Rasistički napadi nisu dolazili samo iz Francuske. Nakon pobjede nad Paragvajem na Svjetskom prvenstvu, paragvajska senatorica Celeste Amarilla vrijeđala je Mbappéa na društvenim mrežama, osporavajući njegovo francusko porijeklo. Kasnije se izvinila, ali je nastavila braniti svoje stavove.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron javno je stao u odbranu reprezentativca, poručivši da je Mbappé „ovaj put postigao gol protiv rasizma“.

Sličnim uvredama Mbappé je bio izložen i tokom prošle sezone u dresu Real Madrida, kada su ga pojedini navijači vrijeđali rasističkim povicima.

CNN podsjeća da Mbappé nije prvi francuski reprezentativac koji se suočava s takvim odnosom. Karim Benzema svojevremeno je rekao da je „Francuz kada pobjeđuje, a Arapin kada gubi“, dok je Patrice Evra poručio da igrači afričkog porijekla preko noći prestaju biti Francuzi čim reprezentacija doživi poraz.

Takve podjele predstavljaju potpunu suprotnost atmosferi iz 1998. godine, kada je multietnička reprezentacija predvođena Zinedineom Zidaneom osvojila prvo svjetsko zlato i postala simbol ujedinjene Francuske.

Danas, gotovo tri decenije kasnije, pitanje nacionalnog identiteta ponovo je u središtu političkih rasprava, a Mbappé je postao jedna od njihovih glavnih meta.

Dok predvodi Francusku u borbi za novo finale Svjetskog prvenstva, ostaje pitanje hoće li javnost njegov identitet ponovo vezivati isključivo za rezultate na terenu ili će rasprava o tome ko je „pravi Francuz“ nastaviti pratiti i najveću zvijezdu francuskog fudbala.

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