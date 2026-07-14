Analiza: Iran igra Trumpovu igru – i zasad mu ne ide po planu

Čini se da je Iran odlučio odgovoriti Donaldu Trumpu njegovim vlastitim stilom pregovaranja.

Američki predsjednik u ponedjeljak je optužio Teheran da se ne može vjerovati kada je riječ o poštivanju postignutih dogovora, tvrdeći da je Iran prekršio memorandum o razumijevanju kojim je privremeno zaustavljen rat.

„Sve je bilo dogovoreno, a onda su prekršili sporazum. Oni ga uvijek prekrše“, rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

Takva izjava nije prošla bez ironije, s obzirom na to da je upravo Trump tokom svog političkog djelovanja više puta jednostrano odustajao od međunarodnih sporazuma, uključujući i Pariški klimatski sporazum. Njegovi kritičari podsjećaju i da je tokom prvog predsjedničkog mandata povukao SAD iz nuklearnog sporazuma s Iranom, što mnogi smatraju jednim od uzroka današnje krize.

Kasnije istog dana Trump je najavio da će Sjedinjene Države naplaćivati prolazak brodova kroz Hormuški moreuz.

Na tu poruku iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je dozom ironije.

„Predsjednik SAD-a je potpuno u pravu“, napisao je na mreži X, dodajući da je Trump praktično priznao iranski stav o naplati prolaza kroz strateški važan plovni put.

„Dvadeset posto je, naravno, previše. Mi ćemo biti pravedni“, poručio je Araghchi.

Trump pod pritiskom vlastitih obećanja

Najnovija razmjena poruka pokazuje da Iran vodi tvrde pregovore i memorandum o razumijevanju tumači drugačije od Washingtona.

Istovremeno, Trump još nije uvjerljivo objasnio američkoj javnosti zašto je ponovo uvučen u rat za koji je ranije tvrdio da je već završen.

Prije samo nekoliko sedmica slavodobitno je tvrdio da je memorandum trajno zaustavio iranski nuklearni program i donio mir na Bliski istok. Sada, međutim, tvrdi da je taj sporazum bio tek „test“ koji Iran nije prošao te da „nije mnogo značio“.

Nekada su njegovi pristalice ovakve nagle promjene stava predstavljale kao dokaz sofisticirane pregovaračke strategije. Danas, međutim, predsjednik djeluje kao lider koji se našao u političkoj slijepoj ulici.

Rat mijenja planove Washingtona

Raspad dogovora uslijedio je nakon što je Iran učvrstio kontrolu nad Hormuškim moreuzom – strateškim prolazom kojim prolazi veliki dio svjetske trgovine naftom.

To je podsjetilo na osnovnu činjenicu ovog sukoba: uprkos američkoj vojnoj nadmoći, Teheran i dalje ima snažan geografski i politički adut koji mu omogućava da utiče na tok sukoba.

Analitičari smatraju da je administracija prebrzo prihvatila memorandum koji je ostavio previše prostora za različita tumačenja.

Dok Washington smatra da sporazum garantuje slobodnu plovidbu kroz moreuz, Iran ga vidi kao potvrdu svoje buduće uloge u upravljanju tim plovnim putem.

Zbog toga današnja borba nije samo vojna već i diplomatska – obje strane pokušavaju nametnuti vlastito tumačenje postignutog dogovora.

Istovremeno se pokazalo da je rok od 60 dana za postizanje konačnog sporazuma, uključujući i pitanje iranskog nuklearnog programa, vjerovatno bio previše ambiciozan.

Može li Washington promijeniti situaciju?

Novo zaoštravanje otvara pitanje mogu li američki napadi i obnova pomorske blokade zaista promijeniti ponašanje Irana.

Dosadašnji razvoj događaja sugerira da Teheran i dalje uspijeva održati kontrolu nad ključnim područjima, dok je za ponovno zatvaranje Hormuškog moreuza bilo dovoljno nekoliko raketnih i dron napada.

Istovremeno rast cijena nafte i goriva povećava politički pritisak na Trumpa, posebno uoči izbora za Kongres.

To bi predsjednika moglo dovesti u istu dilemu u kojoj se našao i prošlog mjeseca – koliko je spreman platiti ekonomsku i političku cijenu nastavka rata.

Još postoji prostor za diplomatiju

Uprkos novim sukobima, postoje razlozi za oprezni optimizam.

Moguće je da obje strane pokušavaju vojnom silom ojačati svoju pregovaračku poziciju prije povratka za pregovarački sto.

Trump zasad nije pokazao spremnost da proširi rat napadima na ključnu iransku naftnu infrastrukturu, što bi predstavljalo dramatičnu eskalaciju i vjerovatno izazvalo veliki broj američkih žrtava.

S druge strane, ni Iran nije pokrenuo sveobuhvatne napade na američke baze ili države Perzijskog zaljeva, što ukazuje da obje strane još uvijek nastoje zadržati sukob pod određenom kontrolom.

Analitičar Danny Citrinowicz iz izraelskog Instituta za studije nacionalne sigurnosti smatra da diplomatija još nije isključena.

„Mislim da još postoji prostor za pregovore, uprkos američkim napadima i iranskoj odmazdi. Međutim, kada obje strane svakodnevno razmjenjuju udare, vrlo je teško spriječiti da situacija izmakne kontroli“, rekao je za CNN.

Bez obzira na to hoće li se sukob smiriti ili dodatno eskalirati, jedno pitanje ostaje bez odgovora.

Kako će Trump izaći iz rata koji je tvrdio da je već završio?

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