Početkom juna bio je drugi najbogatiji čovjek na svijetu, danas je osmi – šta se dogodilo?

Pad dionica kompanije Oracle gotovo je prepolovio bogatstvo njenog suosnivača, jer investitori sve više dovode u pitanje milijarde koje kompanija ulaže u vještačku inteligenciju.

Larry Ellison je u ponedjeljak pao na osmo mjesto na listi najbogatijih ljudi na svijetu, izgubivši sedmo mjesto od izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga, nakon što su mjeseci rasprodaje dionica gotovo prepolovili bogatstvo predsjednika Oraclea usred rastuće zabrinutosti investitora zbog velikih ulaganja kompanije u umjetnu inteligenciju.

Dionice Oraclea pale su u ponedjeljak za više od pet posto na manje od 133 dolara, produbivši svoj pad na 47 posto s rekordno visokih 250 dolara, koje su dostigle 1. juna.

Ellison, koji posjeduje oko 40 posto dionica Oraclea, izgubio je dodatnih 8 milijardi dolara, čime je njegovo bogatstvo poraslo na 175,2 milijarde dolara, prema Forbesu. To ga stavlja iza Jensena Huanga, čije je bogatstvo palo za 6 milijardi dolara na 176,3 milijarde dolara nakon što su dionice Nvidije pale za 3,4 posto.

Od 1. juna, kada je njegovo bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara i bio drugi najbogatiji čovjek na svijetu, iza Elona Muska, Ellison je izgubio ukupno 124,8 milijardi dolara.

Investitori dovode u pitanje Oracleovu strategiju

Sve više analitičara dovodi u pitanje odluku kompanije Oracle da u tekućoj fiskalnoj godini investira oko 70 milijardi dolara u razvoj infrastrukture za vještačku inteligenciju. Istovremeno, kompanija ne isključuje mogućnost da investicije narastu i do 95 milijardi dolara.

Analitičari investicijske firme Melius Research upozorili su prošle sedmice da bi Oracle mogao imati poteškoća s opravdavanjem tako velikih investicija ako ključni klijenti poput OpenAI-a ili Anthropica zatraže još veći računarski kapacitet.

Dodatni udarac uslijedio je u četvrtak, kada je S&P Global snizio kreditni rejting kompanije Oracle. Agencija smatra da bi brzo širenje poslovanja u oblasti AI infrastrukture moglo donijeti koristi na dugi rok, ali upozorava da bi ogromna ulaganja u međuvremenu mogla oslabiti finansijsku poziciju kompanije.

Vrijednost kompanije pala je za skoro 500 milijardi

Od vrhunca u septembru, kada je tržišna kapitalizacija Oraclea iznosila 877,1 milijardu dolara, vrijednost kompanije pala je za oko 494 milijarde dolara. U ponedjeljak je Oracle vrijedio oko 383 milijarde dolara, dok je krajem maja njegova tržišna vrijednost i dalje iznosila oko 649 milijardi dolara.

Pad dionica na tehnološkim berzama pogodio je i Elona Muska, čije je bogatstvo palo ispod 900 milijardi dolara prvi put otkako je SpaceX izašao na berzu . Nakon što su dionice SpaceX-a pale za više od pet posto, Muskovo bogatstvo palo je za 45,7 milijardi dolara, na 871,6 milijardi dolara.

Wall Street je očekivao više

Oracle je posljednjih godina agresivno ulagao u računarstvo u oblaku i vještačku inteligenciju, slijedeći strategiju svojih najvećih konkurenata. Dionice su naglo porasle uoči objave poslovnih rezultata početkom juna, kada je Wall Street očekivao da će vrijednost ugovorenih, ali još neisporučenih poslova premašiti 660 milijardi dolara, što je smatrano potvrdom uspjeha agresivne strategije širenja Oraclea.

Iako je kompanija u posljednjem kvartalu nadmašila očekivanja analitičara u pogledu prihoda i profita, tržište je bilo razočarano prognozom za fiskalnu 2027. godinu.

Analitičar kompanije Vital Knowledge, Adam Crisafulli, nazvao je Oracleove smjernice “razočaravajućim”, napominjući da je kompanija zadržala svoju prethodnu procjenu ukupnih prihoda od 90 milijardi dolara umjesto da ih poveća. Rekao je da je slična odluka Broadcoma također razočarala investitore.

Ty Roush, novinar Forbesa (link originalnog članka)