Isporuke pametnih telefona u drugom kvartalu pale su na najniži nivo u posljednjih 13 godina

Globalne isporuke pametnih telefona zabilježile su pad od 11% na godišnjem nivou u drugom kvartalu ove godine. Prema preliminarnim procjenama Market Monitora kompanije Counterpoint Research, ovo je najslabiji drugi kvartal za industriju od 2013. godine. Cijene DRAM i NAND memorije nastavile su rasti tokom kvartala, jer su dobavljači memorije i dalje davali prioritet potražnji u podatkovnim centrima zasnovanoj na umjetnoj inteligenciji u odnosu na potrošačku elektroniku, prisiljavajući proizvođače originalne opreme (OEM) da rastuće troškove prenesu na potrošače. Ovo najviše pogađa uređaji početne i srednje cjenovne klase, koji čine većinu globalne prodaje, a analitičari kompanije Counterpoint Research navode da je problem s komponentama prerastao u ozbiljan problem potražnje. Proizvođači reaguju na različite načine: neki podižu cijene, drugi produžavaju životni vijek starijih modela, a neki otkazuju planirana lansiranja.

Dodatni pritisak na cijene stvaraju i geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, koje poskupljuju naftu i transport. Sve se to odvija u uslovima sporijeg globalnog rasta, više inflacije i slabijeg potrošačkog raspoloženja.

Ko je zabilježio najveći rast

Kada je riječ o rangu među kompanijama, Samsung je povratio vodeću poziciju na tržištu sa udjelom od 24% i zabilježio najjači rast među top pet brendova. Ovakav procenat kompanija najviše može zahvaliti dobroj dostupnosti proizvoda, umjerenijem poskupljenju i potražnji za serijom Galaxy S26, posebno Ultra modelom.

Apple je također zabilježio rast isporuka od 3% i podigao tržišni udio na rekordnih 20%. Apple je, pokazuje istraživanje, bio jedini veliki proizvođač koji nije podizao cijene tokom kvartala, ponajviše zbog neopadanja potražnje za serijom iPhone 17, koji je ostao najprodavaniji globalni model.

S druge strane, brendovi Xiaomi, OPPO i Vivo, navodi istraživanje, zabilježili su dvocifreni postotni pad isporuka u odnosu na prethodnu godinu u drugom kvartalu 2026. godine zbog povećane volatilnosti tržišta koja proizlazi iz rastućih troškova memorije, što je uticalo na potražnju u cjenovno osjetljivim segmentima početnog i srednjeg ranga. S obzirom na njihovu veću izloženost ovim nivoima, sva tri brenda su nesrazmjerno pogođena jer su potrošači odgađali kupovinu, prelazili na uređaje starije generacije ili produžavali cikluse zamjene.

Međutim, Xiaomi je optimizirao svoj portfolio i ublažio uslove finansiranja za trgovce kako bi zaštitio obim prodaje, što mu je pomoglo da zauzme 12% tržišnog udjela. Istovremeno, Xiaomi je također zabilježio određeni rast u premium segmentu, predvođen Redmi Note 15 serijom, Redmi K90 i Xiaomi 17 serijom. OPPO i Vivo su zauzeli četvrto i peto mjesto na tržištu u drugom kvartalu 2026. godine, zauzevši 11% odnosno 8% udjela u isporukama.

Memorijski čipovi



Google i Huawei su, izvan prvih pet brendova, zabilježili su rast isporuka u drugom kvartalu godine od 16% odnosno 6% u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući Googleovim modelima Pixel 10 i 10a, te Huawei serijom Mate 80, Nova 15 i novom Enjoy 90.

Counterpoint predviđa da će nedostatak memorije potrajati i tokom 2027. godine, te da će se nastaviti fookus na premium segment koji bi se trebao relativno dobro održati tokom godine.

Proizvođači originalne opreme (OEM) će vjerovatno nastaviti davati prioritet vrijednosti u odnosu na količinu, smanjujući broj modela s niskom maržom, forsirajući prilagođavanja konfiguracije i nivoa skladištenja, te se više oslanjajući na obnovljene uređaje i uređaje prethodne generacije kako bi zadržali kupce koji su svjesni budžeta.

Dok se stanje u ponudi memorijskih čipova ne popravi, teško je očekivati oporavak tržišta pametnih telefona.