FIFA, a ne američka ekonomija je do sada najveći pobjednik Svjetskog prvenstva

S obzirom na to da je ostalo samo nekoliko utakmica Svjetskog prvenstva, sve je vjerovatnije da masovni priliv međunarodnih turista neće donijeti ekonomski procvat kojem su se organizatori nadali u Sjedinjenim Državama, kažu sportski ekonomisti za Forbes. Tokom grupne faze Svjetskog prvenstva (11.-27. juna), ukupan broj međunarodnih dolazaka u SAD u junu bio je praktično nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu (+0,2%), prema podacima Nacionalne kancelarije za putovanja i turizam (NTTO) pri Ministarstvu trgovine SAD-a.

Broj dolazaka iz Evrope (-1,2%) i Azije (-5,6%), dvije regije koje tradicionalno čine najveći udio stranih posjetilaca, bio je niži nego godinu ranije, dok je zabilježen porast dolazaka iz regija s manjim ukupnim brojem posjetilaca: Afrike (+13,8%) i Južne Amerike (+4,7%), prema podacima NTTO-a.

Hoteli u gradovima domaćinima Svjetskog prvenstva povećali su cijene soba, ali nisu zabilježili povećanje popunjenosti ili potražnje za sobama, prema podacima CoStara, kompanije specijalizirane za analitiku i praćenje hotelske industrije.

FIFA-ina analiza predviđa da će Svjetsko prvenstvo donijeti 30,5 milijardi dolara američkoj ekonomiji, ali ta računica je zasnovana na pretpostavci velikog priliva međunarodnih navijača, koji u prosjeku troše znatno više od domaćih posjetilaca.

Prema analizi Bloomberg Intelligencea, FIFA će od turnira ostvariti oko 9 milijardi dolara prihoda. Rasprave o ekonomskom utjecaju velikih sportskih događaja „slijede vrlo sličan obrazac i gotovo uvijek se koriste za opravdanje preusmjeravanja javnog novca privatnim subjektima“, rekao je za Forbes Michael Edwards, profesor sportskog menadžmenta na Državnom univerzitetu Sjeverne Karoline .

Došlo je manje međunarodnih navijača nego što je obećano

Niko ne dovodi u pitanje da će SAD imati koristi od domaćinstva Svjetskog prvenstva, ali ekonomski utjecaj sada izgleda znatno manji nego što je svjetsko upravno tijelo fudbala predvidjelo. „FIFA igra PR igru ​​sa svim ovim brojkama“, rekao je za Forbes Andrew Zimbalist, profesor emeritus ekonomije na Smith Collegeu . „Nikada nije bilo realno očekivati ​​da će američka ekonomija ostvariti dobit od 30,5 milijardi dolara.“

Dio FIFA-ine ponude gradovima domaćinima bilo je obećanje ogromnog broja posjetilaca, sa 50% domaćih i 50% međunarodnih posjetilaca, rekli su za Forbes zvaničnici iz organizacijskih odbora tri grada domaćina. Međunarodni posjetioci su posebno vrijedni za destinacije jer ostaju duže i troše više od domaćih gostiju.

Ali SAD se suočavaju s izazovima u privlačenju stranih turista. Kao što je Geoff Freeman, izvršni direktor Američkog udruženja za putovanja, istakao na Samitu o investicijama u smještaj u Americi u januaru 2026. godine, SAD su bile „jedina velika zemlja na svijetu koja je zabilježila pad putovanja“ tokom 2025. godine.

“Razlog je opće ogorčenje prema Trumpovim tarifama i njegovoj međunarodnoj politici. Ovo nije stranačka izjava, već jednostavno činjenica”, rekao je Zimbalist za Forbes.

S obzirom na to da podaci NTTO-a ne pokazuju značajan priliv međunarodnih posjetilaca u junu, „teško je pogledati apsolutne brojke i zaključiti da je ovaj turnir bio ogroman dobitak za međunarodni dolazni turizam“, rekao je Jan Freitag, nacionalni direktor analitike hotelskog tržišta u CoStaru.

Aukcija Svjetskog prvenstva – New York City, 13. jula 2026. Lopta sa Svjetskog prvenstva koju je potpisao

predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izložena je u aukcijskoj kući Christie's, Foto: REUTERS/John Sibley

Uzorak pretjeranih obećanja i skromnih rezultata

Prema riječima stručnjaka za sportski turizam, ekonomske koristi od organizovanja velikih sportskih događaja često se ne ostvare. Dio odgovornosti pripisuju lokalnim političarima koji se zanose idejom organizovanja prestižnih događaja.

„Udaljili smo se od modela u kojem građani na referendumima odlučuju žele li da se njihov novac od poreza ulaže u stadione“, rekao je Edwards za Forbes . „Sada političari donose te odluke iza zatvorenih vrata, a zatim ih moraju prodati biračima. Ekonomski utjecaj postaje glavni argument.“

Procjene su često previše optimistične jer ne uzimaju u obzir kompromise. “Ovi događaji privlače ljubitelje sporta – u ovom slučaju, ljubitelje fudbala – koji inače ne bi posjetili destinaciju, ali istovremeno, veliki broj redovnih turista odlučuje da ostane kod kuće jer Svjetsko prvenstvo donosi gužve, više cijene i pojačane sigurnosne mjere”, rekao je Zimbalist.

Stadioni i gradske ulice obrubljene nacionalnim zastavama mogu izgledati impresivno na televiziji, „ali jedna od ključnih lekcija koju prenosim studentima je da vidljivost nije isto što i ekonomski utjecaj“, rekao je Edwards.

Koliko su gradovi domaćini morali platiti?

“FIFA-in model funkcionira tako da FIFA prikuplja prihode, a gradovi domaćini snose troškove i rizike”, rekao je Edwards.

Svaki od 16 gradova domaćina Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi – 11 u SAD-u, tri u Meksiku i dva u Kanadi – morao je investirati između 100 i 200 miliona dolara u infrastrukturu, saobraćaj i sigurnost, prema analizi Državnog univerziteta Sjeverne Karoline.

Ali to je bio samo početak. FIFA je također zahtijevala od gradova domaćina da osiguraju izuzeća od lokalnih poreza i, gdje je to moguće, izuzeća od državnih poreza, kako je navedeno u Sporazumu grada Kansas Cityja. Tamo gdje se porezi nisu mogli zakonski osloboditi, gradovi su se često slagali da nadoknade ili obeštete FIFA-u za te troškove.

Tri američke savezne države – Florida, Georgia i Missouri – odrekle su se najmanje 57,8 miliona dolara ukupnih državnih i lokalnih poreznih prihoda za domaćinstvo utakmica Svjetskog prvenstva, izvijestio je prošlog mjeseca The New York Times.

Gradovi koji su povukli svoju kandidaturu

Neki američki gradovi su procijenili da su troškovi domaćinstava previsoki.

Chicago je povukao svoju kandidaturu 2018. godine nakon što je tadašnji gradonačelnik Rahm Emanuel zaključio da FIFA ne može pružiti potrebne garancije za zaštitu lokalnih poreskih obveznika od finansijske odgovornosti, izvijestio je Chicago Sun-Times.

Las Vegas je također razmatrao ponudu, ali se suočio s ozbiljnim logističkim problemom.

„Glavni razlog zašto Svjetsko prvenstvo nije održano u Las Vegasu je taj što teren koji zahtijeva FIFA ne bi stao na stadion Allegiant“, rekao je za Forbes Steve Hill, izvršni direktor Kongresnog centra u Las Vegasu. „Pokretna travnata platforma je manja od terena koji zahtijeva FIFA, a adaptacija bi bila izuzetno skupa.“

Umjesto toga, Las Vegas je organizovao oko 10.000 javnih gledanja utakmica tokom prvenstva.

Drugi američki gradovi, poput Winston-Salema u Sjevernoj Karolini, te Nashvillea i Chattanooge u Tennesseeju, postali su bazni kampovi za nacionalne timove, nudeći navijačima drugačije iskustvo.

Šta još ne znamo

Ostaje otvoreno pitanje hoće li doći do većeg priliva međunarodnih turista u julu. Historijski gledano, interes za Svjetsko prvenstvo raste kako turnir ulazi u nokaut fazu, koja je počela 28. juna.

„Također još ne znamo da li su ljudi koji su stigli u julu upravo oni koje je FIFA željela privući od početka“, rekao je Freitag za Forbes, misleći na bogatije međunarodne fudbalske navijače koji mogu priuštiti izuzetno visoke cijene ulaznica FIFA-e.

“Je li moguće da će prosječnog međunarodnog turistu ove godine zamijeniti međunarodni posjetioci koji troše znatno više? To još ne znamo.”

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link originalnog članka)