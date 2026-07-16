Trump isplatio E. Jean Carroll 5,6 miliona dolara odštete za klevetu nakon više pokušaja odgađanja

Više od pet miliona dolara koje je predsjednik Donald Trump dugovao autorici E. Jean Carroll isplaćeno je u ponedjeljak, pokazuju sudski podnesci, nakon što je Trump bezuspješno i više puta osporio presudu porote kojom ga je proglasio odgovornim za klevetu i seksualni napad te pokušao odgoditi isplatu.

Prema sudskom podnesku, Carroll i njeni advokati su u ponedjeljak primili ukupno 5.625.005,48 dolara, nakon što je savezni sudija odbio Trumpov zahtjev za daljnje odgađanje isplate.

Porota je 2023. godine naložila Trumpu da Carroll isplati 5 miliona dolara, s kamatom koja je od tada obračunata, zaključivši da ju je seksualno napao tokom 1990-ih, a zatim oklevetao nakon što je javno iznijela optužbe.

Isplata je odlagana godinama jer je Trump pokušavao osporiti presudu putem žalbi, ali je žalbeni sud više puta odbacio njegove argumente, a Vrhovni sud SAD-a odbio je razmotriti slučaj.

To se vuče godinama

Nakon što je Vrhovni sud odbio preuzeti slučaj, Carrollovi advokati su obavijestili sud da Trump i dalje pokušava odgoditi isplatu, tvrdeći da predsjednik razmatra mogućnost da od Vrhovnog suda zatraži preispitivanje njegove odluke – što sud prihvata samo u izuzetno rijetkim slučajevima.

Sudija Lewis A. Kaplan prošle sedmice je odbio zahtjev za odgodu izvršenja presude, rekavši da Trump “ovo odugovlači već godinama”. Apelacioni sud je također odbacio Trumpov posljednji pokušaj da zaustavi isplatu, iako će sredstva ostati na Carrollovom računu i neće biti potrošena dok Trump traži reviziju odluke od strane Vrhovnog suda.

Carrollina advokatica, Roberta Kaplan, izjavila je da joj je „zadovoljstvo izvijestiti da je [Carroll] primila odštetu koju je dosudila porota“, dok je Trumpov pravni tim cijeli proces nazvao „prevarom“ i rekao da će predsjednik „nastaviti pobjeđivati ​​u borbi protiv liberalnog sudskog progona“. Trump i dalje može pokušati zatražiti od Vrhovnog suda da preispita svoju odluku da ne sasluša slučaj, ali je malo vjerovatno da će sudije promijeniti mišljenje. „Uspješni zahtjevi za ponovno razmatranje su izuzetno rijetki“, napisala je sutkinja Kaplan u odluci kojom se nalaže isplata.

Koliko Trump još uvijek duguje E. Jean Carroll?

Porota je također naložila predsjedniku da Carroll isplati 83,3 miliona dolara, plus kamatu, u odvojenom slučaju klevete. Taj iznos još nije isplaćen jer se Trump još uvijek žali na presudu. Njegovi advokati su rekli da planiraju zatražiti od Vrhovnog suda da preispita drugi slučaj nakon što je žalbeni sud odbio poništiti presudu od preko 80 miliona dolara, ali takav zahtjev nije formalno podnesen.

Prema časopisu Forbes, Trumpova neto vrijednost imovine iznosila je 6,3 milijarde dolara u utorak ujutro, što znači da 5,6 miliona dolara isplaćenih Carroll predstavlja samo mali dio njegovog ukupnog bogatstva.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link originalnog članka)