Svjetlosni mač iz Ratova zvijezda prodan za rekordan iznos

Svjetlosni mač koji je korišten 1980. godine u filmu “Carstvo uzvraća udarac”, prodan je na aukciji u SAD-u za 3,75 miliona dolara (oko 3,3 miliona eura). Ljubitelji filma “Ratovi zvijezda” ovaj filmski rekvizit pamte po sceni u kojoj ga Luke Skywalker koristi u dvoboju s Darthom Vaderom.

Vijest o novom vlasniku svjetslosnog mača iz Ratova zvijezda objavila je aukcijska kuća Heritage Auctions, ali nije navedeno ko ga je kupio.

Svjetlosni mač koji je sada prodan na aukciji povezan je s protetičkom rukom koja je korištena tokom snimanja. Rekvizita potiče od majstora za masku Stuarta Freeborna, preminulog 2013. godine, koji je oblikovao brojne likove iz “Ratova zvijezda”. Prema navodima aukcijske kuće, svjetlosni mač je potekao iz privatne kolekcije i sada je prvi put javno ponuđen. Minimalna ponuda iznosila je milion dolara.

„Ovo je jedan od najvažnijih sačuvanih artefakata iz Ratova zvijezda koji postoje“, kaže Joe Maddalena, izvršni potpredsjednik Heritage Auctions. „Dolazi iz emocionalnog vrhunca filma Imperija uzvraća udarac – scene koja je zauvijek promijenila sagu i proizvela jedan od najnezaboravnijih trenutaka u historiji filma. Kolekcionari su shvatili da licitiraju za mnogo više od rekvizita. Takmičili su se za pravi komad moderne mitologije.“

Rekvizit napravljen od modificirane Graflex bljeskalice sa pratećom originalnom opremom za efekte odsječene ruke koju je kreirao legendarni šminker Stuart Freeborn, korišten je tokom nezaboravnog dvoboja u kojem Darth Vader otkriva svoj pravi odnos s Lukeom Skywalkerom prije nego što je odrezao ruku svom sinu. Praktična oprema za efekte, kreirana od odljevka Mark Hamillove ruke, omogućila je filmskim stvaraocima da postignu kultnu sekvencu u potpunosti u kameri decenijama prije pojave digitalnih vizuelnih efekata. Svjetlosni mač potiče direktno od Stuarta Freeborna, čiji je revolucionarni rad na originalnoj trilogiji uključivao stvaranje Yode i mnogih poznatih efekata šminke u franšizi, navodi aukcijska kuća i dodaje kako je ovo njihov historijski rezultat aukcije za najvrjedniji rekvizit, umjetničko djelo i model za snimanje Ratova zvijezda ikada prodan.