Ove zvijezde Svjetskog prvenstva ostale su bez trofeja, ali su osvojile društvene mreže

Neki od najvećih pobjednika Svjetskog prvenstva nikada nisu stigli do finala, ali su se njihove karijere potpuno promijenile. Za samo nekoliko sedmica, desetine miliona novih pratilaca su pohrlile na njihove profile na društvenim mrežama, pretvarajući nekolicinu prethodno nepoznatih fudbalera u globalne zvijezde praktično preko noći.

Vozinha, 40-godišnji golman Zelenortskih Ostrva, povećao je broj svojih pratilaca na Instagramu sa 50.000 na milion u roku od 24 sata nakon senzacionalnog remija 0-0 njegovog tima sa Španijom u junu. Do srijede, broj njegovih pratilaca je premašio 29,3 miliona.

U videu objavljenom na Instagramu ove sedmice, rekao je da nikada nije zamišljao da će ga njegova nezaboravna igra kao autsajdera za Zelenortske Otoke – treću najmanju zemlju koja se ikada kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo – učiniti viralnom zvijezdom. Dodao je da mu je to bilo “ogromno zadovoljstvo” i obećao da će “uskoro biti još toga”.

Norveški napadač Erling Haaland nije bio stranac na turniru, ulazeći na Svjetsko prvenstvo sa oko 40 miliona pratilaca na Instagramu. Ali njegova opuštena i duhovita prisutnost na društvenim mrežama i u intervjuima, ključni golovi i iznenađujuće dobra igra Norveške donijeli su mu dodatnih 24 miliona pratilaca.

Vozinha, golman Zelenortskih Ostrva sa saigračima dok slave sa navijačima nakon dolaska iz Sjedinjenih Država u Praiu, Foto: REUTERS/Sodiq Adelakun

Novozelandski defanzivac Tim Payne imao je manje od 5.000 pratilaca na Instagramu prije turnira, ali kampanja influencera Valena Scarsinija, koji je krenuo u potragu za “najmanje poznatim igračem Svjetskog prvenstva”, povećala je broj njegovih pratilaca na 5,6 miliona – više od broja stanovnika Novog Zelanda. Također je potpisao ugovor s najboljim paragvajskim klubom Club Olimpia.

Golman Curaçaa Eloy Room također je doživio porast popularnosti nakon što je imao rekordnih 15 odbrana u utakmici protiv Ekvadora, čime je broj njegovih pratilaca povećan sa 90.000 na 1,1 milion.

Sedamnaestogodišnji meksički fudbalski talenat Gilberto Mora već je bio čudo od djeteta u svojoj domovini prije turnira, sa oko milion pratilaca na Instagramu. Ali njegova neustrašiva igra na turniru – koja ga je upoređivala sa fudbalskim legendama poput Peléa – pretvorila ga je u globalni fenomen, koji sada ima 7,3 miliona pratilaca.

Velika kampanja koju su vodili CazéTV i brazilski influenseri povećala je broj pratilaca defanzivca Douglasa Santosa na Instagramu za gotovo 1.200% – sa otprilike 190.000 prije Svjetskog prvenstva na 2,6 miliona.

Erling Braut Haaland sa plišanim rakunom na aerodromu oslo nakon što je Norvešaka fudbalska reprezentacija eliminisana sa Svjetskog prvenstva, Foto: Jan Langhaug /NTB/preko REUTERSA

Kako su se snašle najveće zvijezde?

Već etablirane svjetske zvijezde poput Portugalca Cristiana Ronalda (koji je već bio najpraćenija osoba na Instagramu), Brazilca Neymara, Engleza Judea Bellinghama, Argentinca Lionela Messija i Francuza Kyliana Mbappéa dobili su otprilike 10 miliona, 6,5 miliona, 6 miliona, 5,8 miliona i 4 miliona novih pratilaca na Instagramu od početka Svjetskog prvenstva.

Komercijalna vrijednost

Broj pratilaca na društvenim mrežama postao je jedan od glavnih pokazatelja komercijalne vrijednosti sportista i njihovog finansijskog potencijala. Kompanije žele dosegnuti milione potencijalnih kupaca kojima sportisti mogu pristupiti putem svojih profila, a velika publika često donosi sponzorske ugovore, veće naknade za javne nastupe, prodaju suvenira i druge poslovne prilike koje povećavaju prihode sportista van terena.

Gilberto Mora na treningu, Foto: REUTERS/Henry Romero

Najpoznatiji sportisti – uključujući milijardere Ronalda i Messija – koriste društvene mreže za izgradnju vlastitih poslovnih projekata, ne oslanjajući se isključivo na sponzorstva. Razvijaju lične brendove, modne linije, fitness proizvode, medijske projekte i druga ulaganja. Procjenjuje se da je Ronaldovo prisustvo na društvenim mrežama njegovim sponzorima donijelo oko 176 miliona dolara medijske vrijednosti u protekloj godini, od čega 36 miliona dolara dolazi samo od Nikea.

Tim Payne iz Novog Zelanda stiže na stadion prije utakmice sa Belgijom, Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Oglas za proizvod

Kada zvijezda društvenih mreža objavi nešto o proizvodu – čak i indirektno – njeni pratioci brzo reaguju. Ranije ove sedmice, Google pretrage za “plišanim rakunom” porasle su za više od 5.000% nakon što je Haaland viđen kako u ponedjeljak izlazi iz aviona u Oslu noseći neobičan suvenir sa Svjetskog prvenstva. Igrač je platio 750 dolara za plišanog rakuna, koji u šapama drži praznu bocu džina, u Wild Bill's Western Storeu u Dallasu. Proizvod je u međuvremenu rasprodan, a trgovina najavljuje ponovno punjenje zaliha.

Cristiano Ronaldo je najplaćeniji sportista na svijetu, bez obzira na sport kojim se bavi, s procijenjenom neto vrijednošću od 1,2 milijarde dolara. Procjenjuje se da je u posljednjih 12 mjeseci zaradio oko 300 miliona dolara. Lionel Messi, također milijarder, ima neto vrijednost od 1,1 milijarde dolara, prema časopisu Forbes. Među najplaćenijim fudbalerima na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu su Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior iz Brazila i Mohamed Salah iz Egipta.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link originalnog članka)