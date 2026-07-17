Dvije zemlje ulaze u novi sukob zbog rijetkih metala ključnih za tehnologiju i vojnu industriju

Neugodni odnosi između Australije i Kine dodatno su se pogoršali nakon što je australijski ministar finansija Jim Chalmers jučer oduzeo pravo glasa trojici kineskih investitora u australijskoj kompaniji za eksploataciju rijetkih metala.

Ovaj neviđeni potez predstavlja najagresivniji korak Chalmersa u trogodišnjim naporima da se kineski investitori nagovore na prodaju svojih udjela u Northern Minerals, navodeći kao razlog zabrinutost zbog nacionalne sigurnosti.

Kompanije iz Hong Konga Ying Tak, Real International Resources i Qogir Trading & Service zajedno su stekle 17,6 posto udjela u kompaniji Northern Minerals, koja razvija projekat rijetkih metala Browns Range u udaljenoj regiji Kimberley u Zapadnoj Australiji.

Brownsov gorski lanac predstavlja potencijalno bogato nalazište visokovrijednih metala poput disprozija i terbija, koji se koriste u brojnim modernim vojnim i civilnim tehnologijama.

Očekuje se da bi ovaj projekat mogao postati konkurent kineskim proizvođačima, koji trenutno dominiraju globalnim tržištem rijetkih metala.

Northern Minerals sarađuje s američkim partnerima na finansiranju rudnika, kao i indirektno s japanskim kompanijama na preradi i marketingu gotovog proizvoda. Ta kombinacija izazvala je nezadovoljstvo kineske vlade, koja koristi rijetke metale kao instrument trgovinskog pritiska.

Ignorisani nalozi za prodaju dionica

Chalmers je u izjavi za Australijsku berzu rekao da su tri kineske kompanije ignorisale ranije naloge, izdate u skladu sa australijskim Zakonom o stranim akvizicijama i preuzimanjima, da prodaju svoje dionice u Northern Minerals-u.

Budući da se čini da nijedna dionica kompanije Northern nije prodata, vlasnicima je sada oduzeta većina njihovih prava, osim prava da prodaju svoje dionice.

“Očekujemo da strane kompanije koje ulažu u Australiji poštuju australijske zakone”, rekao je Chalmers.

“Preduzet ćemo sve potrebne mjere kako bismo zaštitili nacionalni interes i integritet našeg sistema stranih investicija.”

Australski ministar finansija Jim Chalmers (lijevo) i australski premijer Anthony Albanese, Foto: REUTERS/Hollie Adams

Kina će vjerovatno oštro reagovati na oduzimanje prava glasa ovim trima kompanijama, nakon što je prethodno branila svoj stav.

U maju, nakon što je Chalmers obnovio nalog za prodaju dionica kompanije Northern, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Australija treba poštovati legitimna prava i interese kineskih investitora i osigurati nediskriminirajuće okruženje za strane investitore.

Na pomolu je još jedan spor oko rijetkih metala

Slučaj kompanije Northern Minerals je primjer pokušaja Kine da spriječi širenje konkurencije koja bi mogla ugroziti njen dominantni položaj u globalnoj industriji rijetkih metala.

U međuvremenu, razvija se još jedan spor između Australije i Kine.

Kontrola nad projektom rijetkih metala Yangibana, također u Zapadnoj Australiji, uskoro bi mogla promijeniti vlasnika nakon što je njegov većinski vlasnik, milijarder željezne rude Andrew Forrest, navodno počeo razmatrati prodaju udjela.

Kineski investitori predstavljaju logičnog kupca za Forrestov udio u Hastingsu, što bi moglo otvoriti novi sukob s Chalmersom prema australijskim zakonima o nacionalnom interesu.

Tim Treadgold, saradnik Forbesa

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