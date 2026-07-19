Uspon bakra stigao do kraja jer se mnogi okreću zamjeni

Bakar, čija je cijena dostigla gotovo rekordnih više od šest dolara po funti, postaje preskup za neka tržišta. To prisiljava neke proizvođače da ga zamijene aluminijem. Ne mogu sve primjene jednostavno preći na aluminij, ali razlika u cijeni, mjerena odnosom cijena bakra i aluminija, porasla je na jedan od najviših nivoa u historiji.

Sa investicijske perspektive, ovo bi moglo značiti da je bum bakra koji traje posljednjih pet godina dostigao vrhunac, jer sve veća zamjena bakra aluminijem počinje uzimati maha.

Jedan od najboljih primjera zamjene bakra aluminijem može se vidjeti u najnovijim modelima automobila Ferrarija i BMW-a. Oni koriste veći udio aluminijskih kablova, nastavljajući trend koji su prethodno započeli kineski proizvođači električnih vozila i Tesla.

Veliki proizvođači klima uređaja, poput japanskog Daikina, također smanjuju troškove povećanjem upotrebe aluminija.

Dugoročni prosječni odnos cijena bakra i aluminija je 3,7. To znači da je funta bakra tradicionalno oko 3,7 puta skuplja od funte aluminija.

Najnoviji omjer je 4,3. Bakar se prodaje po cijeni od 6,11 dolara po funti, a aluminij po cijeni od 1,41 dolara po funti.

Radnik pored aluminijske zavojnice tokom otvaranja proizvodne linije za automobilsku industriju u podružnici norveške kompanije za aluminijum Hydro u Grevenbroichu, Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay/Arhivska fotografija

Potrebni su deblji provodnici

Prelazak na aluminij nije motiviran isključivo financijskim razlozima. Također donosi manju težinu, ali aluminijski kablovi moraju biti deblji od bakrenih jer aluminij ima samo 61 posto električne provodljivosti bakra.

Investicione banke pažljivo prate rast odnosa cijene bakra i aluminija kao pokazatelj mogućih budućih kretanja cijena. Ali i kao signal kada bi se trenutni trend mogao preokrenuti.

UBS je ranije ove sedmice u izvještaju klijentima saopštio da je zaključno sa 2020. godinom taj omjer u prosjeku iznosio 3,7. Te da je tokom posljednja dva mjeseca, nakon što je cijena bakra pala za oko osam posto, a aluminija za 16 posto, taj omjer porastao na 4,3.

“Visok odnos cijene bakra i aluminija mogao bi potaknuti zamjenu bakra aluminijem. To bi podržalo potražnju za aluminijem u odnosu na bakar”, rekao je UBS.

Povratak na dugoročni prosjek

Međutim, banka dodaje da se ovaj omjer historijski uglavnom vraćao na svoj dugoročni prosjek, iako bi to moglo potrajati neko vrijeme.

„Ovo odražava činjenicu da je potrebno vrijeme za implementaciju zamjene jednog metala drugim u svim lancima snabdijevanja, kako sa stanovišta proizvođača, tako i sa stanovišta preferencija kupaca“, saopštio je UBS.

“Iako je teško unaprijed identifikovati okidače za promjenu, ističemo da se tako visok odnos cijene bakra i aluminija rijetko održava duži period.”

Tim Treadgold, saradnik Forbesa