SpaceX izgubio više od bilion dolara tržišne vrijednosti nakon historijskog izlaska na berzu

Samo mjesec nakon jednog od najiščekivanijih izlazaka na berzu (IPO) posljednjih godina, dionice kompanije SpaceX suočavaju se s oštrim padom, brišući više od bilion dolara tržišne vrijednosti i dovodeći u pitanje održivost početne euforije koja je pratila historijski IPO Elona Muska.

Kompanija je prošlog mjeseca debitovala na berzi s početnom cijenom od 135 dolara po dionici. Već trećeg dana trgovanja vrijednost dionica dostigla je rekordnih 225 dolara, što je SpaceX nakratko učinilo četvrtom najvećom javno izlistanom kompanijom na svijetu, ispred Amazona i Microsofta po tržišnoj kapitalizaciji.

Međutim, optimizam investitora nije dugo trajao. Do petka poslijepodne dionice su pale na oko 125 dolara, što predstavlja pad od 43 posto u odnosu na rekordni nivo. Dana 15. jula cijena je prvi put pala ispod početne IPO vrijednosti, dok je tržišna kapitalizacija kompanije, koja je sredinom juna dosezala oko 2,7 biliona dolara, smanjena za nešto više od bilion dolara.

Neuspješan test Starshipa dodatno uzdrmao investitore

Pad vrijednosti dodatno je ubrzao neuspjeh 13. probnog leta rakete Starship, koji je SpaceX otkazao 16. jula zbog problema s paljenjem motora. Razvoj gotovo 122 metra visoke višekratno upotrebljive rakete predstavlja jedan od ključnih projekata Elona Muska u nastojanju da značajno smanji troškove svemirskih letova.

Musk je na društvenoj mreži X poručio da se naredni pokušaj lansiranja očekuje “za nekoliko dana”, odnosno početkom naredne sedmice. Uprkos tome, dionice SpaceX-a tokom jutarnjeg trgovanja u petak pale su dodatnih šest posto.

Pritisak na cijenu dionica dolazi i od investitora koji se klade na njihov daljnji pad. Prema navodima CNBC-a, prodavači (short-selleri) su zauzeli pozicije na približno trećini ograničenog broja javno dostupnih dionica kompanije.

Tržište očekuje novu ponudu dionica

Trenutno je manje od pet posto ukupnih dionica SpaceX-a dostupno za trgovanje, budući da je oko 95 posto obuhvaćeno takozvanim lock-up sporazumima koji zaposlenima i ranim investitorima privremeno zabranjuju prodaju udjela.

Prvi veći paket dionica mogao bi biti pušten na tržište nakon objave rezultata za drugo tromjesečje početkom augusta, što će ujedno biti prvi finansijski izvještaj kompanije otkako je izašla na berzu.

Analitičari upozoravaju da bi povećanje ponude dionica moglo dodatno pritisnuti njihovu cijenu ukoliko interes investitora oslabi. Tokom šest mjeseci nakon IPO-a od 12. juna, dodatni paketi dionica bit će postepeno oslobađani za javno trgovanje, što bi moglo predstavljati novi test povjerenja tržišta u dugoročne izglede SpaceX-a, navodi Yahoo Finance.