Ovo je izgled šampionskog prstena koji FIFA prvi put dodjeljuje pobjedniku SP-a, 30 za šampione, ostali na prodaju

Pobjednici Svjetskog prvenstva u fudalu ove godine će prvi put u historiji osim trofeja dobiti i šampionski prsten. Kako je objavila FIFA, svaki prsten će na jednoj strani imati ugraviran trofej Svjetskog prvenstva, dok će druga strana biti prilagođena da odražava identitet pobjedničkog tima.

Ovo limitirano izdanje dolazi u kolekciji od 2.026 prstenova, od kojih je 30 rezervirano za pobjednike, a 1.996 će biti dostupno za kupovinu za fanove širom svijeta, kao službeni licencirani proizvod, koji će im omogućiti da budu dio historije SP 2026.

Za pobjednike 30 prstenova

Svaki prsten, navodi se, bit će pojedinačno numeriran, prilagođen i isporučen sa vlastitim certifikatom autentičnosti.

Odmah nakon finala, kapiten i glavni trener pobjedničkog tima dobit će privremene prstenove. Svaki od 30 prstenova za pobjednike bit će prilagođen prije nego što budu zvanično uručeni kasnije.

Ovu nagradu FIFA opisuje kao novi simbol trijumfa, uz već uobičajeni kultni trofej i zlatne medalje koji su se do sada dodjeljivale fudbalerima na SP-u.

Ovim potezom, u fudbal se uvodi i dio američke tradicije u nogomet, gdje se prstenovi dodjeljuju pobjednicima Super Bowla u NFL-u, košarci i hokeju na ledu, te je svojevrsni omaž, kako je rečeno, ovogodišnjem prvenstvu. Kolika je novčana vrijednost šampionskog prstena FIFA nije još uvijek objavila.

Svaki prsten će na jednoj strani imati ugraviran trofej Svjetskog prvenstva, dok će druga strana biti prilagođena da odražava identitet pobjedničkog tima, Foto: FIFA

I Trump će pratiti finale

Podsjećamo, finale se održava ove nedjelje, 19. jula na stadionu u New Jerseyu, gdje će se za titulu najboljeg boriti Španija i Argentina. Kako je ranije kazao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, a potvrdila glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, finalu će prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump.

Inače, Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026., donijelo je osim novina (dodatne nagrade u vidu prstena, a prvi put je održano u proširenom sastavu gdje je učestvovalo 48 reprezentacija) i kontroverze, među kojima se kao najveća izdvaja suspenzija crvenog kartona za američkog reprezentativca Folarina Baloguna, koji je zaradio u utakmici protiv BiH. Američki predsjednik je javno priznao da je kontaktirao Infantina kako bi zatražio reviziju crvenog kartona američkog napadača pred utakmicu SAD-a sa Belgijom.

Odluka o suspenziji Balogunove automatske zabrane iganja u narednoj utakmici, kritikovana je širom svijeta, ukazujući na opasnost da se time ruši integritet prvenstva. Francuska i Engleska su tražile da se i njihovi prekršaji preispitaju, međutim, nakon toga nijedna druga kazna izrečena na utakmicama nije korigovana.

Međutim, uprkos suspenziji i Balogunovom igranju u utakmici protiv Belgije, reprezentacija SAD je poražena sa 4-1 i od prvenstva se oprostila već u osmini finala.

Španski premijer Pedro Sanchez, također će, saopćio je njegov ured, prisustvovati finalnom meču na stadionu MetLife u New Jerseyju.