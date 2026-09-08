Nogometni savez preuzima troškove: Besplatno zamrzavanje jajnih ćelija za reprezentativke

Iako se o pitanju majčinstva u profesionalnom sportu govori dugo, tek rijetki klubovi su poduzeli konkretne korake kako bi olakšali sportistkinjama da postignu balans između sportske karijere i porodičnih planova. Engleski fudbalski klub Chelse ovog ljeta je potpisao sporazum s londonskom klinikom kako bi svojim igračicama ponudio procjene plodnosti, tretmane i savjetovanje.

Njihovim stopama kreće i Kraljevski nogometni savez Španije (RFEF), koji je, kako su izvijestili španski mediji, pri kraju pregovora o sporazumu sa specijaliziranom klinikom za fertilnost, kojim će savez u potpunosti pokriti troškove vitrifikacije (zamrzavanja) jajnih ćelija za igračice ženske reprezentacije.

Biološki sat

Inicijativu su pokrenule same igračice predvođene Alexijom Putellas, sa ciljem da im se omogući usklađivanje vrhunske sportske karijere i majčinstva bez pritiska “biološkog sata”.



“To je ogroman napredak jer Federacija razumije da služite svojoj zemlji idući protiv svog biološkog sata, da ne možete stati i da ne možete postati majka jer vam je potrebno da vaše tijelo radi”, kaže napadačica London City Lionessa i dvostruka osvajačica Zlatne lopte Alexia Putellas.



Kako prenosi goal.com, američki klub Racing Louisville još je 2021., postao prvi koji je sklopio ugovor s klinikom za ovakvu vrstu tretmana. Ove godine je i UEFA preporučila da se pitanja plodnosti i reproduktivnog zdravlja uvrste u ugovore o radu u klubovima. Pored toga, Chelsea je objavio da je dogovorio saradnju s privatnom klinikom, uz osnivanje posebnog fonda iz kojeg će se pokrivati troškovi zamrzavanja jajnih ćelija.

Glavni razlog što ovo pitanje postaje centralna tema u mnogim debatama vezano za ženske klubove i selekcije, što je vrhunac sportske karijere nogometašica između 20 i 30. godine života, te se direktno preklapa s primarnim biološkim periodom za začeće. Mnoge fudbalerke odlažu majčinstvo i, kada se odluče da imaju djecu, često je prekasno.

Ko će finansirati

Kada je o finansiranju riječ, RFEF preuzima troškove procesa zamrzavanja i čuvanja jajnih ćelija. Sindikat igračica (FUTPRO) podržao je ovaj dogovor kao korak naprijed u pružanju slobode izbora, ćime je RFEF postao prvi nacionalni fudbalski savez koji nudi ovu opciju svojim reprezentativkama.

Ono što je sada važno za riješiti je prilagoditi medicinske tretmane i izuzeća od anti-doping pravila. Kako navodi El Pais, ni FIFA ni UEFA nemaju protokole u vezi s ovim tretmanima. A neki lijekovi koji se koriste za stimulaciju jajnika zabranila je Svjetska antidoping agencija, koja zahtijeva da se izuzeća za terapijsku upotrebu traže od slučaja do slučaja. Dobre vijesti su da tretman traje dvije sedmice, vrlo je programabilan i može se uklopiti u periode manjeg sportskog opterećenja.