Kopenhagen dobija spektakularan novi muzej, ali će biti gotovo nevidljiv s ulice

Ambiciozni projekat će okupiti 14 miliona predmeta prikupljenih tokom četiri vijeka, od kojih će najveći dio ostati skriven ispod historijskog Botaničkog vrta.

Kopenhagen će 2027. godine dobiti novu veliku kulturnu atrakciju, iako posjetioci koji šetaju gradskim Botaničkim vrtom možda na prvi pogled ne shvataju koliko je on zapravo velik.

Novi Prirodnjački muzej Danske bit će otvoren 6. marta 2027. godine u srcu danske prijestolnice, čime će biti završen projekat koji njegovi organizatori opisuju kao najveći muzejski poduhvat u Danskoj u posljednjih 130 godina.

To je projekat impresivnih razmjera. Osam stalnih izložbi bit će zasnovano na nacionalnoj kolekciji od oko 14 miliona predmeta prikupljenih tokom 400 godina, od fosila i minerala do biljaka, životinja i meteorita.

Ali možda najzanimljiviji dio cijelog projekta je odluka da se veliki dio muzeja sakrije pod zemlju.

Muzej dizajniran oko vrta

Prirodnjački muzej Danske nije nova institucija, ali njegov novi dom predstavlja veliku transformaciju njegovog prisustva u Kopenhagenu. Muzej zauzima dio historijskog Botaničkog vrta, u blizini stanice Nørreport i na pješačkoj udaljenosti od mnogih atrakcija u centru Kopenhagena.

Umjesto da prostorom dominira velika moderna zgrada, arhitektonski studio Lundgaard & Tranberg, u saradnji sa Claus Pryds Architects, smjestio je veliki dio novih javnih izložbenih prostora pod zemlju.

Prema podacima firme Lundgaard & Tranberg, otprilike polovina cijelog kompleksa sastoji se od renoviranih zgrada Sølvtorva iz 1890. godine. Drugu polovinu čine novi prostori, uključujući podzemne izložbene dvorane.

Iznad njih, pejzaž Botaničke bašte se nastavlja, protežući se preko krova, pomažući u povezivanju muzeja sa njegovim zelenim okruženjem. Ovo je neobičan pristup stvaranju novog urbanog orijentira. Umjesto da se takmiči sa historijskim okruženjem, veliki dio nove arhitekture se namjerno stapa s njim.

Međutim, to ne znači da će cijeli muzej biti skriven. Nove strukture koje izranjaju iz pejzaža dat će mu savremeni identitet, dok će Ocean Hall biti jedan od njegovih najupečatljivijih arhitektonskih elemenata.

Dnevna svjetlost će također dopirati do podzemnih galerija kroz krovne otvore. Arhitektica Lene Tranberg objasnila je da je cilj omogućiti posjetiteljima da održe osjećaj povezanosti s krajolikom iznad sebe dok prolaze kroz podzemne izložbene prostore, inspirirane prirodnim fenomenima.

Osam novih prirodoslovnih izložbi

Arhitektura je, međutim, samo pola priče. Novi muzej će biti otvoren sa osam stalnih izložbi: Svemir, Zemlja, Život, Danska, Arktik, Biodiverzitet, Ljudi i Dvorana okeana.

Zajedno su osmišljeni da predstave prirodni svijet u mnogo širem kontekstu nego tradicionalni muzeji puni fosila i plišanih životinja.

Teme se kreću od porijekla i razvoja planete do ljudskog života, današnje biodiverziteta i okeana. Danska i Arktik će dobiti odvojene izložbe, koje će široj priči o prirodi dati naglašenu nordijsku perspektivu.

Izložbe će koristiti predmete iz jedne od najvažnijih naučnih zbirki Danske. Prirodnjački muzej Danske sadrži približno 14 miliona predmeta sakupljenih tokom četiri vijeka, uključujući životinje, biljke, fosile, minerale i meteorite.

Botanički vrt dodaje dodatnu dimenziju cijelom iskustvu. Njegove žive kolekcije uključuju hiljade biljnih vrsta, tako da vrt neće biti samo atraktivno okruženje za muzej, već i svojevrsni produžetak muzejskog iskustva.

Direktorica muzeja, Nina Rønsted, rekla je da je širi cilj projekta jačanje veze ljudi s prirodom u vrijeme kada je ona pod sve većim pritiskom, a mnogi ljudi osjećaju da su se od nje udaljili.

Nova atrakcija u srcu Kopenhagena

Lokacija muzeja može biti jednako važna kao i njegova veličina. Velike nove atrakcije često se grade izvan historijskih gradskih centara, gdje ima više prostora. Prirodnjački muzej Danske odlučio se za potpuno suprotan pristup.

Nalazi se pored jedne od poznatih zelenih površina Kopenhagena i samo nekoliko minuta od Nørreporta, jednog od najprometnijih gradskih prometnih čvorišta. Dvorac Rosenborg nalazi se odmah pored Botaničke bašte, a u blizini je i Nacionalna galerija Danske.

Zbog toga je lako uključiti muzej u vašu turu po Kopenhagenu, bez potrebe da provedete veliki dio dana samo stižući tamo.

Istovremeno, gradu će ponuditi još jednu veliku atrakciju u zatvorenom prostoru, što je posebno zanimljivo u destinaciji gdje se posjetioci tradicionalno fokusiraju na arhitekturu, dizajn, kraljevsku historiju i gastronomiju.

Kopenhagen već ima bogatu muzejsku ponudu, ali ovaj projekat se ističe kombinacijom veličine i arhitektonske suzdržanosti: milioni predmeta, osam velikih izložbi i ambiciozna nova zgrada, od kojih većinu posjetioci iz Botaničke bašte neće moći ni vidjeti.

David Nikel, saradnik Forbesa (link originalnog članka)