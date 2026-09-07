Od trijumfalne kapije do Bijele kuće: Trumpovi projekti gutaju stotine miliona dolara

Administracija Donalda Trumpa najavila je da će u naredne dvije sedmice početi radovi na trijumfalnoj kapiji visokoj oko 76 metara u blizini groblja Arlington, što je najnoviji u nizu skupih projekata preuređenja američke prijestonice koje je pokrenuo predsjednik SAD.

Američki ministar unutrašnjih poslova Doug Burgum objavio je u četvrtak na društvenim mrežama da će iskopavanja početi u naredne dvije sedmice.

Kapija, koja bi izgledom podsjećala na Trijumfalnu kapiju u Parizu, ali bi bila viša, trebalo bi da bude izgrađena kod kružnog toka Memorial Circle na ostrvu Kolumbija, između Lincoln Memoriala i Nacionalnog groblja Arlington.

Komisija za likovne umjetnosti, čije članove je imenovao Trump, odobrila je u maju planove za kapiju, iako je administracija odbila njen predlog da se sa vrha konstrukcije uklone zlatni krilati anđeo i dva orla kako bi građevina bila niža.

Nacionalna komisija za planiranje glavnog grada, koja je nadležna za zemljište u federalnom vlasništvu u Vašingtonu, još nije razmatrala projekat. Protiv njega je podnijeta i tužba koju sudija trenutno razmatra.

Trijumfalna kapija: 100 miliona dolara

„Velika trijumfalna kapija i vojna osmatračnica“, kako ju je nazvao Burgum, mogla bi da košta čak 100 miliona dolara, objavio je Axios.

Trumpova administracija još nije predstavila zvaničnu procjenu troškova spomenika.

National Endowment for the Humanities, savezna agencija koja finansira programe iz oblasti humanističkih nauka, već je izdvojila 15 miliona dolara za projekat.

Administracija je takođe dodijelila ugovor vrijedan 500.000 dolara jednoj kompaniji iz Oregona za ispitivanje uticaja na životnu sredinu.

Nova dvorana Bijele kuće: najmanje 927 miliona dolara

Foto: REUTERS/Daniel Heuer

Troškovi nove plesne dvorane u Istočnom krilu Bijele kuće, podzemnog bezbjednosnog kompleksa, novog heliodroma na travnjaku Bijele kuće, centra za kontrolu posjetilaca, obnove obližnjeg Lafayette Squarea i drugih povezanih projekata iznose najmanje 927 miliona dolara, prema ugovornoj dokumentaciji koju je analizirao Vašington Post (Washington Post).

Post je ranije objavio da samo projekat Istočnog krila košta 600 miliona dolara, pri čemu više od polovine novca dolazi od poreskih obveznika, uprkos Trumpovim ponovljenim tvrdnjama da će projekat biti finansiran privatnim donacijama.

Administracija je obezbijedila sredstva prebacivanjem novca iz drugih institucija, uključujući američku Tajnu službu, na račun koji se obično koristi za troškove povezane sa rezidencijom predsjednika. Taj račun ne podliježe istim pravilima o pristupu javnim podacima kao pojedini drugi državni računi.

Bijela kuća je prvobitno saopštila da će plesna dvorana koštati 200 miliona dolara, ali je Trump u decembru udvostručio procjenu, tvrdeći da je administracija nakon „detaljnih studija“ odlučila i da udvostruči njenu veličinu.

Reflektujući bazen kod Lincoln Memoriala: više od 19 miliona dolara

Lincoln Memorial, Foto: REUTERS/Daniel Heuer

Projekat obnove bazena kod Lincoln Memoriala suočio se sa brojnim problemima, uključujući ljuštenje obloge i upornu pojavu algi.

Troškovi su više od deset puta veći od Trumpove prvobitne procjene od 1,5 miliona dolara, dok radovi traju mjesecima, iako je Trump ranije govorio da će biti završeni za „jednu sedmicu“.

Troškovi uključuju ugovor vrijedan 14,65 miliona dolara, bez javnog nadmetanja, dodijeljen kompaniji Atlantic Industrial Coatings za farbanje, zatim 1,74 miliona dolara kompaniji Green Water Solutions za instaliranje sistema „nanomjehurića“ za uklanjanje algi, kao i ugovor od 2,65 miliona dolara sa kompanijom American Ag Energy za snabdijevanje vodom i usluge navodnjavanja.

Više američkih medija objavilo je u četvrtak podatke o ugovoru sa American Ag Energyjem, pozivajući se na državnu dokumentaciju.

Projekat finansiraju poreski obveznici preko Nacionalne službe parkova.

Kenedi centar: 285 miliona dolara

Upravni odbor Kenedi centra (Kennedy Center), koji su većinom izabrali Trumpovi ljudi, prošlog mjeseca je glasao da se centar zatvori na dvije godine zbog sveobuhvatne rekonstrukcije.

Kongres je prošle godine za projekat izdvojio 256,7 miliona dolara.

Planovi uključuju veliku obnovu tri glavne sale (Concert Hall, Opera House i Eisenhower Theater), kao i garaže, sistema grijanja i hlađenja, električnih instalacija i vodovoda.

Tokom zatvaranja dio programa, uključujući Kennedy Center Honors i nagradu Mark Twain Prize, bio bi izmješten na druge lokacije, dok bi Nacionalni simfonijski orkestar nastupao u drugim dvoranama, navodi se u sudskim dokumentima.

Upravni odbor je takođe glasao da se centar preimenuje u Trumpovu čast i da se njegovo ime postavi na fasadu, ali je sudija naredio da ono bude uklonjeno.

Zgrada je od tada prekrivena zaštitnim platnima i skelama.

Eisenhowerova zgrada izvršne administracije: 7,5 miliona dolara

Trumpov predlog da se siva granitna fasada zgrade iz 19. vijeka ofarba u bijelo kako bi se uklopila sa Bijelom kućom koštao bi oko 7,5 miliona dolara, prema procjeni administracije.

Projekat bi bio finansiran iz postojećeg budžeta izvršne vlasti za održavanje i popravke.

Plan trenutno razmatra Nacionalna komisija za planiranje glavnog grada, koju takođe vode Trumpovi imenovani članovi.

Nacionalni vrt američkih heroja: 40 miliona dolara

Kongres je već odobrio 40 miliona dolara novca poreskih obveznika za Trumpov planirani vrt sa statuama, u okviru njegovog ključnog zakonskog paketa usvojenog prošle godine.

Međutim, najnoviji prikazi projekta pokazuju da se njegov obim povećava i da bi mogao postati jedan od najskupljih Trumpovih projekata, nedavno je objavio New York Times.

Planovi predviđaju 250 statua u prirodnoj veličini poznatih ličnosti, među kojima su George Washington, Elvis Presley, Ronald Reagan i Kobe Bryant.

Predviđeni su i amfiteatar, vrtovi, reflektujući bazeni, kafići, rekreativni prostori i više trgova duž rijeke Potomak.

Trump je izvršnu uredbu kojom je odobrio projekat potpisao još tokom prvog mandata, u vrijeme kada su rušene statue posvećene liderima Konfederacije, a drugi spomenici oštećivani tokom protesta nakon smrti Georgea Floyda.

Nadao se da će projekat biti završen do 4. jula, ali radovi još nisu počeli.

Sara Dorn, Forbes

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