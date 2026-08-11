Trump u 24 sata izgubio gotovo 100 miliona dolara

Kompanija američkog predsjednika ostvarila je u drugom kvartalu prihod od samo 1,7 miliona dolara, pa se okreće novom modelu monetizacije svoje društvene mreže.

Dionice Trump Media & Technology Group pale su za više od 8 posto u ponedjeljak, neposredno prije objavljivanja rezultata za drugi kvartal koji su pokazali novi veliki gubitak kompanije. Trgovanje je zatvoreno na 9,39 dolara po dionici, čime su izbrisani svi dobici ostvareni u prethodne dvije sedmice.

Nakon zatvaranja berze, dionica je dodatno blago oslabila u produženom trgovanju, nakon što je kompanija objavila neto gubitak od 238,1 milion dolara uz samo 1,7 miliona dolara prihoda.

Trump Media je saopštila da je 190,4 miliona dolara gubitka povezano s nerealizovanim gubicima vezanim za digitalnu imovinu i vlasničke vrijednosne papire.

Kompanija ima imovinu vrijednu oko dvije milijarde dolara, od čega većinu čine gotovina, investicije, vrijednosni papiri i kriptovalute.

Problematične kriptovalute

Trump Media drži stotine miliona dolara u bitcoinu i kriptovaluti Cronos, zabilježivši 218 miliona dolara nerealiziranih gubitaka na bitcoinu i 27,4 miliona dolara na Cronosu u drugom kvartalu, nakon što su obje kriptovalute izgubile značajnu vrijednost od početka godine.

Uprkos tome, cijena dionice je i dalje iznad ovogodišnjeg minimuma od oko sedam dolara, dostignutog u julu.

Tokom drugog kvartala, kompanija nije uvela nikakve nove izvore prihoda i nastavlja se uglavnom oslanjati na skromne prihode od oglašavanja.

Forbes procjenjuje da je neto vrijednost imovine američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak pala za skoro 100 miliona dolara, na oko 6,4 milijarde dolara. Njegov udio u Trump Media vrijedi oko milijardu dolara.

Šta je sljedeće?

Trump Media je 1. augusta predstavio uslugu Truth API, tako da će sljedeći kvartalni izvještaj pokazati da li ona može povećati prihode kompanije.

Riječ je o usluzi koja pretplatnicima omogućava rani pristup objavama najutjecajnijih korisnika društvene mreže Truth Social, uključujući Donalda Trumpa, po cijeni koja navodno doseže 100.000 dolara mjesečno.

Akumulacija gubitaka

Od početka godine, dionice Trump Medije izgubile su oko 30 posto svoje vrijednosti, a u poređenju s izlaskom na berzu početkom 2024. godine, kada su debitovale po cijeni od 70,90 dolara, pale su za gotovo 80 posto.

Kompanija je u 2025. godini izgubila 712 miliona dolara, od čega je više od polovine posljedica nerealizovanih gubitaka povezanih s ulaganjima u digitalnu imovinu. Istovremeno, od oglašavanja je zaradila samo 3,7 miliona dolara.

Truth Social, društvena mreža u vlasništvu Trump Media, a koju promovira američki predsjednik, također bilježi pad popularnosti. Prema podacima analitičke firme SimilarWeb, koje je izvijestio The New York Times , broj mjesečnih posjeta pao je za 36 posto u odnosu na prethodnu godinu. U prvih sedam mjeseci 2025. godine, platforma je u prosjeku imala 28 miliona mjesečnih posjeta.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link originalnog članka)