Nogomet protiv AI revolucije: Zašto milijarderi žele Svjetsko prvenstvo?

FIFA je bila prisiljena promijeniti planove o prodaji dijela Svjetskog prvenstva nakon žestokog protivljenja, uz prijetnje budućim bojkotima i pozive predsjedniku svjetske nogometne organizacije, Gianniju Infantinu, da podnese ostavku.

Ali zašto je grupa tehnoloških investitora uopće bila zainteresirana za Svjetsko prvenstvo i jesu li slični prijedlozi u budućnosti neizbježni?

U svijetu u kojem bi umjetna inteligencija mogla iz temelja promijeniti način na koji ljudi provode slobodno vrijeme i zabavljaju se, rukovodstvo kompanije Thrive Eternal, izdvojene investicijske kompanije povezane s fondom Thrive Capital, vidjelo je priliku da predvodi grupu investitora koja bi uložila novac u najveće sportsko takmičenje na planeti.

Svjetsko prvenstvo smatralo se najnovijim potezom u novoj investicijskoj strategiji kompanije, koja vjeruje da sport ne samo da će preživjeti revoluciju umjetne inteligencije, već bi u takvom svijetu mogao postati još vrjedniji.

Thrive Capitalom upravlja Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta i savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kompanija uglavnom ulaže u tehnološke firme koje razvijaju umjetnu inteligenciju, a bila je i jedan od glavnih finansijskih podržavatelja kompanije OpenAI.

Međutim, u aprilu ove godine kompanija sa sjedištem u New Yorku osnovala je novu investicijsku podružnicu, Thrive Eternal, kako bi ulagale u područja koja imaju, kako je navedeno, “kvalitete koje tehnologija ne može replicirati”.

Sport je središnji dio te strategije. Upravo je nogomet, uključujući mogućnost kupovine manjinskog udjela u Svjetskom prvenstvu u okviru Fifinog predloženog programa Forward Enterprise, postao jedna od ključnih prilika.

Ideja je da će tradicija, kulturni značaj i snažan osjećaj identiteta koji prati nogomet zaštititi ovaj sport od posljedica revolucije umjetne inteligencije, za razliku od drugih oblika zabave, poput filma i muzike, gdje tehnologija već počinje zamjenjivati ljudski rad.

Profesor Simon Chadwick već 30 godina radi u globalnoj sportskoj industriji, uključujući saradnju s navijačkim grupama, nogometnim klubovima te upravljačkim tijelima poput FIFA i UEFA.

On je za BBC rekao da investicijski interesi i sve veća komercijalizacija sporta znače da se mnoge odluke donose u ime nogometa i navijača, kako je rekao, “na Wall Streetu i u Silicijskoj dolini”.

“Gotovo je kao da nam se sve to dogodilo iznenada, a mnogi ljudi zapravo nisu razmišljali o tome šta se događa”, rekao je Chadwick za BBC.

Iako je takav razvoj događaja otvorio pitanja o načinu upravljanja FIFA-om, dodao je da se privatna ulaganja u sport događaju bez obzira na to sviđalo se to ljudima ili ne.

Zašto je FIFA željela vanjski kapital?

Iako ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, pruža jasnu sliku sve veće komercijalizacije turnira, BBC je saznao da su razgovori o prijedlogu Forward Enterprise, u koji je bila uključena kompanija Thrive, počeli još prošle godine.

U proces je kao komercijalni savjetnik uključen Greg Maffei, bivši direktor kompanije Liberty Media, vlasnika Formule 1.

Thrive je također angažirao Boba Igera, bivšeg glavnog izvršnog direktora kompanije Disney.

Thrive Eternal već ulaže u druge sportove. Prilikom predstavljanja kompanije objavljeno je da je postignut dogovor o kupovini udjela u bejzbolskom klubu San Francisco Giants. Također su se pojavile informacije da kompanija razmatra ponudu za novu NBA franšizu u Las Vegasu.

Kompanija vjeruje da takve “ikonične franšize i kulturne institucije ukorijenjene u tradiciji, identitetu i zajedničkom iskustvu” neće samo preživjeti revoluciju umjetne inteligencije, već će u budućnosti “biti još važnije”.

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Kushner i Thrive Eternal nisu javno komentirali investicijski plan povezan s FIFA-om niti posljedice koje su uslijedile.

Međutim, izvor blizak kompaniji rekao je za BBC da je strategija iza plana, koji bi zahtijevao podršku članica FIFA-e, bila potpuno drugačija od strategije “tipičnog investicijskog fonda koji traži brz povrat ulaganja”.

Prema tom izvoru, investitori koji su bili spremni uložiti početnih 4,2 milijarde dolara, odnosno oko 3,1 milijardu funti, nisu očekivali povrat u kratkom periodu.

Naprotiv, cilj je bio ulaganje na veoma dug rok, potencijalno decenijama, jer je Thrive Eternal zamišljen kao holding kompanija.

Izvor je također naveo da bi, da je prijedlog Forward Enterprisea bio aktiviran, svaki savez član mogao dobiti udio vrijedan do 91 milion dolara, na osnovu procijenjene vrijednosti od 20 milijardi dolara.

Naglašeno je da bi kapital kontrolirala FIFA, a ne investitori, dok bi eventualna prodaja udjela zavisila od odluke pojedinačnih članica.

“Ideja o vanjskim ulaganjima bila je usmjeriti više resursa unaprijed prema zemljama koje inače ne bi imale pristup vanjskom finansiranju, kako bi mogle ulagati u stadione, trening i razvoj nogometa u vlastitim zemljama”, rekao je izvor za BBC.

Prema FIFA-i, cilj programa Forward Enterprise bio je “odvojiti nogometni biznis od upravljanja sportom”.

Nogomet je već postao ogroman biznis

U Engleskoj je nogometni biznis eksplodirao, posebno nakon osnivanja Premier lige.

Finansijska pravila, transferi igrača i dešavanja u upravama klubova postali su gotovo jednako popularne teme među navijačima kao i ono što se događa na terenu.

Američka ulaganja u nogomet nisu nova. Količina američkog kapitala koja se ulaže u engleske i druge evropske klubove raste još otkako je porodica Glazer prije više od dvije decenije kupila Manchester United.

Ipak, neki se pitaju je li FIFA-i, pa čak i samom Svjetskom prvenstvu, zaista bila potrebna nova injekcija kapitala.

FIFA tvrdi da je Svjetsko prvenstvo “nedovoljno monetizirano”, ali reklame tokom pauza, dinamičko formiranje cijena ulaznica, kao i rekordni prihodi od televizijskih prava i sponzorstava, već su 2026. godinu postavili na put ka rekordnoj zaradi.

Turnir sa 48 reprezentacija, kao i mogućnost da buduće izdanje bude prošireno na čak 64 ekipe, pokazuje koliko još prostora postoji za komercijalni rast.

Više zemalja znači više gledalaca, a više gledalaca znači više novca.

Christina Philippou, vanredna profesorica računovodstva i sportskih finansija na Univerzitetu u Portsmouthu, rekla je da je pristup FIFA-e, koja traži vanjska ulaganja, već viđen u drugim sportovima i pojedinačnim nogometnim klubovima kada su imali problema s novčanim tokom.

“FIFA nije u situaciji u kojoj očajnički treba novac. Zapravo, s novcem koji već ima, vrlo lako bi mogla povećati isplate svojim članicama. Dakle, nema potrebe za vanjskim utjecajem”, rekla je Philippou.

Smatra se da Thrive Eternal poštuje odluku FIFA-e da prijedlog povuče iz razmatranja.

Ali jedno je jasno, interes investitora za nogomet neće nestati.

Bilo da iza budućih prijedloga stoji Thrive Eternal ili neka druga investicijska grupa, nogomet postaje sve privlačniji velikom kapitalu.

A u vremenu kada umjetna inteligencija mijenja filmsku industriju, muziku, medije i brojne druge oblike zabave, nogomet bi mogao postati jedna od rijetkih industrija u kojoj ljudska emocija, tradicija, identitet i zajedničko iskustvo imaju vrijednost koju tehnologija još uvijek ne može lako kopirati.

Upravo zbog toga pitanje više nije samo ko će gledati Svjetsko prvenstvo. Pitanje je i ko će ga posjedovati.

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