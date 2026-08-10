Kome Bosna i Hercegovina prodaje svoje pivo

Evropska unija je tokom 2025. godine izvezla 3,2 milijarde litara piva sa sadržajem alkohola u zemlje izvan Unije, što je za 11 posto manje u odnosu na godinu ranije, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. Istovremeno, EU je iz zemalja izvan Unije uvezla 0,5 milijardi litara (6 % više) u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, koliko god da je rastao uvoz, izvoz piva iz EU i dalje je šest puta veći od uvoza s vanjskih tržišta.



Belgija je najveći izvoznik sa 1,5 milijardi litara. Iza nje su Nizozemska (1,4 milijarde litara) i Njemačka (1,3 milijarde litara). U top pet izvoznika su još i Češka i Irska, koje su na inozemna tržišta plasirale po 0,6 milijardi litara piva.

Francuska i Italija predvode listu uvoznika

Kada je o uvoznicima riječ, listu predvode Francuska i Italija, što se može pojasniti velikom potražnjom koju ne prate njihovi proizvodni kapaciteti, te se uvozom, kao i u slučaju Španije, nastoji zadovoljiti turistička potražnja za pivom. Dok druge zemlje, uvoze jer nastoje diverzificirati svoju ponudu pića.

Francuska je prošle godine uvezla 0,9 milijardi litara piva s alkoholom, a Italija više od 0,7 milijardi litara, dok Njemačka i Španija bilježe po 0,6 milijardi litara uvoza. Nizozemska je u istom periodu uvezla 0,3 milijarde litara.

Pritisak inflacije i pad potražnje izvan EU

Jedan od glavnih uzroka pada izvoza na tržišta izvan Evropske unije analitičari vide u manjoj potražnji sa nekih od velikih tržišta SAD-a i Azije, rastućim troškovima sirovina, ambalaže i transporta, što u svojoj proizvodnji osjete evropski pivari.



Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH), Bosna i Hercegovina je u 2025. godini ostvarila rast izvoza piva, iako i dalje bilježi značajan trgovinski deficit u ovom sektoru. BiH je izvezla 246.000 hektolitara (oko 24,6 miliona litara), 54,4% više nego godinu ranije, ukupne vrijednosti 24,55 miliona KM, što je 67,2% više u odnosu na 2024. godinu.

Kako stoji tržište BiH

Najveći rast zabilježen je u kategoriji piva u pakovanjima do 10 litara (rast od 91,5%) te piva u buradima (rast od 82%). Glavna izvozna tržišta za pivo iz BiH bile su susjedne zemlje Srbija, koja je i najveće izvozno tržište za BiH u ovom segmentu. U Srbiju je izvezeno 10,42 miliona KM, Poljsku 5,89 miliona KM, Hrvatsku 2,27 miliona KM, Rusiju 1,30 miliona KM i Crnu Goru 1,30 miliona KM. Prošle godine desila se i jedna promjena na izvoznom tržištu. U prvih pet izvoznih tržišta na mjesto Slovenije i Italije došle su Poljska i Rusija.



Ipak, uprkos rastu izvoza, BiH je i dalje dominantno uvoznik piva, što pokazuje trgovinski deficit u ovom sekteru od oko 169 miliona KM. U 2025.godini BiH je uvezla 184,4 miliona KM (oko 1,7 miliona hektolitara) piva. Najveći dio uvoznog piva u BiH stiže iz Srbije, zatim Hrvatske, te zajedno, čine više od 90% ukupnog uvoza.



Specifičnost tržišta EU je što se trgovinska razmjena piva odvija u granicama Unije. Francuska koja je najveći uvoznik u EU, (0,9 milijardi litara, najviše uvozi piva iz Belgije. Ova zemlja čini čak polovinu uvoza piva u Francusku, zatim iz Nizozemske, Njemačke, Velike Britanijei Portugala, dok jedan manji dio uvozi iz Meksika (Corona) te nekoliko američkih industrijskih brendova.



Italija je sa 0,7 milijardi litara, drugi najveći uvoznik. Njen uvoz naročito raste tokom ljetne turističke sezone, te uvozi najviše iz Njemačke, slijede Belgija, Danska i Nizozemska sa svojim Carlsberg i Heineken brendovima. Trgovački lanci se u sve većem procentu opskrbljuju iz Poljske i to brendovima nižeg cjenovnog ranga.



Španija je iza Njemačke drugi najveći proizvođač piva koji uvozi 0,6 milijardi litara, i to najviše iz Belgije i Nizozemske, potom Njemačke, Francuske i Portugala. Meksiko je za Španiju najveće tržište izvan Unije sa kojeg uvozi.