Počeo u poštanskom odjelu, sada vodi kompaniju

Nakon što je diplomirao 1992. godine, Todd Krinsky je odlučio okušati sreću u industriji patika i zaposlio se u poštanskom odjelu u Reeboku. Trideset godina kasnije, napredovao je do pozicije generalnog direktora.

Ali njegova priča nije samo o samoproglašenom ljubitelju tenisica čija se ljubav prema njima pretvorila u profesionalni uspjeh. Ona je također i o strpljenju i brojnim transformacijama.

Ostao je u Reeboku nakon što je Adidas preuzeo brend 2006. godine. Tokom tog vremena, Reebok se transformisao iz inovativnog sportskog brenda sa smjelim stavom u suptilniji brend patika za trening koji je igrao samo sporednu ulogu pod Adidasovim okriljem. Ubrzo nakon što je Reebok preuzeo Authentic Brands 2021. godine, Krinsky je imenovan za novog izvršnog direktora i krenuo je u vraćanje brenda na njegovu prethodnu tržišnu poziciju.

Inovativni novajlija

Todd Krinsky je tinejdžerske godine proveo prodajući patike u tržnim centrima i igrajući košarku. Rekao je da su patike bile dio njegovog života, tako da je pridruživanje Reeboku odmah nakon fakulteta bilo prirodno. U to vrijeme to nije vidio kao početak duge karijere, ali kaže da se brzo zaljubio u brend, njegovu kulturu i poslovanje.

„Oduvijek sam vjerovao u ovaj brend, bez obzira da li smo bili na vrhuncu ili na padu“, kaže Krinsky. „Mislim da me je to ovdje i održalo.“

Izvršni direktor Reeboka Todd Krinsky i bivši košarkaš Allen Iverson, koji je nosio Reebok patike tokom cijele karijere (Foto: PROFIMEDIA)

Tokom svojih ranih dana u Reeboku – prije nego što ga je preuzeo Adidas – bio je poznat po povezivanju poznatih ličnosti sa zanimljivim životnim pričama sa brendom. Devedesetih godina, Reebok nije radio sa toliko sportista kao njegovi konkurenti, ali je Krinsky pomogao da se pažnja usmjeri na ono što je on nazivao „kvalitetom iznad kvantiteta“.

Reebok se fokusirao na sportiste s pričama koje su dosezale izvan svijeta sporta, uključujući NBA zvijezdu Allena Iversona i legendu evropskog fudbala Thierryja Henryja.

Ovi sportisti su kreirali vlastite prepoznatljive linije sportskih cipela, ističući svoje lične priče u reklamama.

„Potrošačima smo ponudili kombinaciju muzike, kulture i sporta“, kaže Krinsky. „Mislim da je to danas vrlo uobičajena praksa, ali tada smo bili zaista jedinstveni u tome.“

Podređeni položaj

Njemački gigant sportske odjeće Adidas je 2005. godine objavio namjeru da kupi Reebok za 3,8 milijardi dolara. Akvizicija je Adidasu dala oko 20 posto američkog tržišta sportske obuće, a analitičari su rekli da bi udruženi brendovi mogli izazvati lidera na tržištu Nike.

Međutim, Adidas je umjesto toga repozicionirao Reebok od sportskog i kulturnog brenda do osnovnog fitness brenda – uglavnom kako bi izbjegao ugrožavanje prodaje vlastitih proizvoda. Tokom godina, Reebokove profesionalne sportske licence su istekle, a njegovi ugovori sa muzičkim i sportskim zvijezdama nisu obnovljeni. Izgubio je mnogo toga što ga je izdvajalo od drugih dobavljača sportske odjeće i postao gotovo zaboravljen brend.

„Bio je to vrlo kratkovid pristup tržištu koji nas je prisilio da odustanemo od mnogih velikih komercijalnih poslova“, prisjeća se Krinsky. „Neki ljudi pitaju zašto smo toliko dugo ostali s Adidasom i prihvatili to. Mislim da je to bilo zato što su godinama kružile glasine da će nas Adidas prodati. Nekako smo znali da će se to dogoditi. Neki od nas su čekali i čekali da se to dogodi kako bismo mogli vratiti uzde.“

Rukovoditelji Reeboka nisu bili jedini koji su bili nezadovoljni kako stvari idu pod Adidasom. Reebok se mučio pod vlasništvom njemačke kompanije, a njegov udio u ukupnoj prodaji Adidasa pao je sa oko 18 posto u 2010. na sedam posto u 2020. godini. Adidas je 2022. godine konačno prodao Reebok Authentic Brands Group, globalnoj platformi za razvoj brenda i intelektualno vlasništvo, za 2,5 milijarde dolara – manje nego što je platio za akviziciju.

Planovi za uspjeh

Kada je Authentic Brands Group preuzela Reebok, Krinsky je imenovan za novog izvršnog direktora kompanije. Konačno je dobio priliku da nastavi s Reebok-om tamo gdje je stao 2006. godine. Ali to nije bio lak put. Rekao je tada da ima puno posla i da se ne može sve dogoditi odjednom.

„Ljudi moraju shvatiti da smo doslovno izašli iz posla“, rekao je. „Izašli smo iz košarke. Izašli smo iz tenisa. Izašli smo iz golfa. I iako smo sretni što imamo mnogo institucionalnog znanja o ovim poslovima, iz njih smo izvučeni. Ne možete samo pritisnuti dugme i vratiti se u sve ove poslove. Tako da smo morali smisliti petogodišnju strategiju. Morali smo napraviti plan o tome koji će nam biti prioriteti na početku.“

Todd Krinsky je angažovao košarkašku legendu Shaquillea O'Neala u Reeboku (Foto: PROFIMEDIA)

Jedan od njih bio je omaž Reebokovoj prošlosti. Retro stil je trenutno u modi, a klasični Reebokovi modeli iz 80-ih i 90-ih se vraćaju. Matt Powell , dugogodišnji analitičar sportske obuće koji vodi vlastitu konsultantsku firmu Spurwink River, rekao je da je Krinsky počeo na pravom mjestu – posebno zato što Reebok ima „divnu kolekciju zaista cool klasičnih dizajna cipela koje vrijedi vratiti na tržište“.

„Polovina američkog tržišta atletske obuće spada u ono što nazivamo ‘atletskim načinom života’, što znači obuću koja je inspirisana sportom, ali zapravo nije dizajnirana za sportsku aktivnost“, kaže Powell. „Dakle, 75 posto američkog tržišta atletske obuće spada u kategoriju sportske obuće za slobodno vrijeme, a to je oduvijek bila Reebokova najveća prednost.“

(Ne baš) nova lica

Do trenutka kada je Krinsky postao generalni direktor, većina Reebokove stare garde već je napustila kompaniju. Bili su uzbuđeni zbog planova da kompaniji vrate njenu staru slavu, kaže on, ali tokom godina pod Adidasom, ili su izgubili nadu ili nisu bili sigurni da su spremni za dugo putovanje kako bi vratili brend tamo gdje mu je mjesto. Danas, Krinsky radi s nekim ljudima iz Reebokove prošlosti, kao i s drugima koji znaju gdje je brend nekada bio i uzbuđeni su zbog prilike da ga tamo vrate.

Reebokov povratak u svijet sporta je prioritet, pa je Krinsky stvorio novu poziciju predsjednika košarke. Zaposlio je čovjeka koji je nov u Reebokovom poslu, ali dobro poznat svima ostalima – košarkašku legendu Shaquillea O'Neala . U ovoj ulozi, O'Neal je odgovoran za Reebokovu košarkašku strategiju – područje koje dobro poznaje, budući da je dizajnirao prepoznatljive patike brenda 1990-ih.

„O'Neal, koji je nakon povlačenja iz sporta svoj uspjeh s terena prenio na poslovni svijet općenito, vjerovatno je jedan od naših najaktivnijih zaposlenika“, kaže Krinsky.

„O'Neal, koji je također dioničar matične kompanije Authentic Brands, nije uključen u marketing ili dizajn“, rekao je Krinsky, „već želi biti uključen u strategiju i pomoći u definiranju Reebokovog pristupa košarci.“ Krinsky je dodao da O'Neal pomaže u pronalaženju igračica koje će sarađivati ​​s Reebokom, uključujući i pomoć u osiguravanju ugovora sa WNBA zvijezdom Angel Reese , koja je, poput O'Neal, pohađala Državni univerzitet Louisiane.

Potpredsjednik Reeboka za košarku je vjerovatno poznato ime – Allen Iverson . Pored dugogodišnjeg partnerstva s Reebokom, Iverson ima kulturni utjecaj na mlađe igrače i uključen je u razvoj proizvoda.

Prema Krinskyju, ova zapošljavanja su donijela Reeboku mnogo medijske pažnje, kao i Netflixov dokumentarac, ali kompanija očekuje mnogo više od O'Neala i Iversona. “U konačnici, radi se o iskorištavanju O'Nealove vidljivosti kao izuzetno važne globalne figure za regrutaciju igrača, razmjenu ideja i oblikovanje budućnosti košarke”, naglasio je.

Prilike se ponovo pojavljuju

Iako Reebok polako radi na povećanju tržišnog udjela i prepoznatljivosti brenda, čini se da se to dešava u pravo vrijeme. Iako je Nike i dalje lider na tržištu patika, brend se bori nakon neuspjelog poslovnog preokreta. Elliott Hill , dugogodišnji Nikeov zaposlenik, preuzeo je kormilo te kompanije 2024. godine i radi na preokretu i tamo.

Krinsky kaže da ovo predstavlja priliku za Reebok, ali dodaje da su današnji potrošači drugačiji. Jedan od razloga zašto brendovi poput Asics-a, New Balance-a i Hoke dobijaju na popularnosti je taj što im je Nike dao prostor na policama, ali Krinsky ističe da su potrošači također otvoreniji za isprobavanje novih stvari.

Trenutno, Reebok pokušava uravnotežiti svoje nostalgične kolekcije s novim inovacijama za sportske performanse. Previše naglaska na naslijeđu osudilo bi brend na to da bude viđen u tom svjetlu, kaže Krinsky. Reebok radi na tome da napravi svoj vlastiti prodor u svaki sport. Kompanija je otprilike na polovini Krinskyjevog originalnog petogodišnjeg strateškog plana i on se nada da će do njegovog kraja Reebok biti među pet najboljih igrača na svakom tržištu. I kaže da će to učiniti očuvanjem kulture i duha brenda.

„Pravimo vrhunske proizvode za vrhunske sportiste, ali ne shvatamo život previše ozbiljno“, kaže on. „To nas čini veoma pristupačnim. Život nije sport za gledaoce – to je naša interna mantra, a to je da je važno biti fizički aktivan, biti što je moguće u formi i ispuniti svoj potencijal, ali istovremeno ne shvatati svijet previše ozbiljno.“

Autorica originalnog članka je Megan Poinski, Forbes