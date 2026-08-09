Nafta iznad 83 dolara, nova lista zahtjeva za otvaranje Hormuškog moreuza

Do zatvaranja berzi u petak sirova nafta Brent dostigla je cijenu od 83,50 dolara po barelu, što je rast od preko 3%. West Texas Intermediate (WTI), pratio je ovaj trend te se kretao između 77,20 i 78,18 dolara.

U međuvremenu, kako se podižu tenzije na relaciji Iran-SAD, Iran je objavio listu zahtjeva za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, te je uključio i naknadu za ratnu štetu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da se razgovori s Omanom “približavaju završnoj fazi”, ali je dodao da ponovno otvaranje Hormuza “podliježe drugim uslovima”.

U ovoj fazi, dvije zemlje razmjenjuju poruke uz pomoć posrednika, jer kako je naglašeno iz Teherana, prenosi 24france, pregovori neće započeti sve dok Washington krši privremeni sporazum potpisan u junu u Islamabadu.

Kroz Hormuški moreuz dnevno je inače prolazilo oko 20 miliona barela sirove nafte i refiniranih naftnih derivata, što je oko 20% ukupne globalne potrošnje nafte i oko 25% do 27% cjelokupne svjetske pomorske trgovine naftom.

Pored nafte moreuzom se transportuje oko 20% globalne trgovine LNG-om, uglavnom iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kada je o listi zahtjeva Irana riječ, prema izjavama koje je prenijela novinska agencija Tasnim (u subotu je šef sigurnosti Mohammad Bagher Zolghadr iznio listu zahtjeva), one su uglavnom fokusirane na, kako je rečeno, prekid rata i agresije protiv Irana i njegovih saveznika u Libanu, Palestini, Jemenu i Iraku. Također, zahtijeva se ukidanje paralelne američke pomorske blokade Irana, kraj sankcija, vraćanje zamrznute imovine i naknadu za ratnu štetu.