Srednjoškolci u Danskoj će pismene radove morati i usmeno braniti, resorno ministartvo uvodi tri hitne mjere protiv prevara uz pomoć AI-a

Danski ministar obrazovanja Magnus Heunicke najavio je paket od tri hitne mjere protiv zloupotreba i prevara uz pomoć AI-a u srednjim školama, koje stupaju na snagu odmah, uoči početka nove školske godine.

Vlasti su rekle da će usmena odbrana biti potrebna za sve ispite koji se pišu kod kuće. Mjera prvenstveno pogađa oko 9.000 učenika koji svake godine pišu veliki pismeni rad Større Skriftlige Opgave, koji sada moraju usmeno braniti.

Pozitivna reakcija

Na ovaj način će nastavnici moći ocijeniti u kojoj mjeri su učenici razumjeli svoj rad.

„Nažalost, imamo problem s varanjem pomoću umjetne inteligencije u srednjoj školi. Potrebna je akcija odmah, a mi počinjemo s ove tri inicijative, kazao je ministar obrazovanja Magnus Heunicke u saopćenju za javnost.

Iz školskog udruženja Danskih srednjih škola pohvalili su najavljene mjere, ali su naglasili da one nisu dovoljne.

Ranije je 25 nastavnika srednjih škola kazalo kako smatraju da je vještačka inteligencija značajno oslabila vještine učenika.

Podsjećamo, Danska je prije godinu omogućila korištenje AI u pripremi nekih usmenih ispita, i to je, kako prenose danski mediji, oslabilo njihove vještine.

Kontrolisani uslovi

„Postoje neke vrste ispita i testova gdje je sasvim očigledno da se vještačka inteligencija koristi na vrlo, vrlo neprikladan način, kazao je Heunicke ranije za danske novine Berlingske.

Šta podrazumijevaju najavljene tri mjere?

Osim usmenog polaganja pisanih radova, bit će uvedeni i softverski alati za nadzor ekrana računara tokom ispita, te će biti postavljen i firewall kojim se blokira pristup internetu i AI servisima unutar školske mreže.

Treća mjera zapravo je apel školama da podstaknu učenike da svoje pismene domaće zadatke rade pod kontrolisanim uslovima u školi.