Sa rastom temperatura porasle su i cijene hrane globalno. Prema izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), indeks cijena hrane, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u julu je u prosjeku iznosio 131,1 bod – 0,6 posto više nego u junu i 1 posto više u odnosu na juli prošle godine.

Indeks cijena žitarica porastao je 3,4 posto u odnosu na juni, poništivši majski pad, i sada je 6,9 posto viši nego u julu 2025. godine. Cijene pšenice skočile su 5,8 posto, ponajviše zbog nastavka poremećaja u izvozu iz crnomorske regije i zabrinutosti oko utjecaja nedavnih vrućina na prinose u ključnim zemljama proizvođačima, prenosi Fena.

Cijene nisu mirovale ni u slučaju kukuruza, te su veće za 3,6 posto, dok je jedino riža ostala u istom cjenovnom rangu.

Veći procenat rasta zabilježen je u slučaju šećera, te je veći za 5,6 posto u sedmom mjesecu.

S druge strane, indeks cijena mesa, prenosi Fena,pao je 2,8 posto u odnosu na junski rekordni nivo, što je prvi pad u ovoj godini. Cijene peradi i svinjskog mesa snizile su se zbog obilne ponude i slabije globalne potražnje. Cijene govedine blago su pale usljed smanjene uvozne potražnje iz Azije, dok su cijene ovčijeg mesa dostigle novi rekordni nivo zbog trajno ograničene ponude u Oceaniji.

Indeks cijena mliječnih proizvoda smanjen je za 0,7 posto. Pale su cijene punomasnog i obranog mlijeka u prahu te maslaca, dok su cijene sira porasle prvi put u godini, zbog sezonski manje ponude mlijeka u Evropskoj uniji, što je nadmašilo pad cijena u Oceaniji i pritisak obilne ponude iz SAD-a.

Navedeni rast ovisno o regiji, posljedica je ne samo suša uzrokovanih visokim temperaturama, već i geopolitičkih prilika i porasta cijena energenata.