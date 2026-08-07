Drama u Zenici se produbljuje: Radnici traže otpremnine, prijete protestima i zatvaranjem u pogonima

Zenica ulazi u možda najteži period za svoju čeličnu industriju od završetka rata. Nakon što su propali pregovori između Vlade Federacije BiH i većinskih vlasnika Nove Željezare Zenica, radnici su postavili ultimatum – traže da im otpremnine budu isplaćene najkasnije do 10. augusta, u suprotnom najavljuju masovne proteste i radikalizaciju borbe.

Glavni odbor Sindikata Nove Željezare Zenica danas je zatražio hitan sastanak s menadžmentom kompanije, upozoravajući da vremena za nova obećanja više nema.

“Ukoliko do 10. augusta ne budu ispunjeni naši zahtjevi, 11. augusta svi radnici će izaći pred upravnu zgradu na proteste, a pozvat ćemo i građane Zenice da nam se pridruže”, poručio je predsjednik Sindikata Rašid Fetić u razgovoru za FENA-u.

Dio radnika, kako je najavljeno, spreman je i na dodatnu radikalizaciju protesta, uključujući zatvaranje u pogonima kompanije.

Vlada ponudila dva rješenja, vlasnici odbili oba

Radnički ultimatum dolazi svega nekoliko dana nakon što su završeni dvodnevni pregovori između Vlade Federacije BiH i većinskih vlasnika Nove Željezare, bez ikakvog dogovora.

Federalna vlada ponudila je dva modela za spas kompanije i očuvanje integralne proizvodnje čelika.

Prvi je podrazumijevao otkup većinskog vlasničkog udjela uz nezavisnu procjenu vrijednosti kompanije, dok je drugi predviđao da Vlada, putem posebnog subjekta, preuzme upravljanje proizvodnjom na najmanje tri godine, bez promjene vlasničke strukture.

Oba prijedloga odbili su većinski vlasnici okupljeni oko Pavgord grupe.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da Vlada nije naišla na spremnost za kompromis.

“Ponudili smo dva konkretna i provediva rješenja, ali vlasnici nisu pokazali dovoljno razumijevanja za radnike niti za značaj Željezare za Zenicu”, rekao je Lakić.

S druge strane, iz kompanije su odgovorili kako Vlada nije ponudila finansijski niti operativni plan koji bi garantovao održiv nastavak proizvodnje, poručivši da neće prihvatiti upravljanje njihovom imovinom bez jasnih ulaganja.

Stečaj prijeti više od 1.900 radnika

Dodatnu neizvjesnost stvara odluka Općinskog suda u Zenici, koji bi naredne sedmice trebao odlučiti o zahtjevu za otvaranje stečajnog postupka koji je menadžment kompanije podnio još u decembru prošle godine.

Sindikat upozorava da bi otvaranje stečaja automatski značilo prestanak svih ugovora o radu, zbog čega insistira da se otpremnine isplate prije eventualnog pokretanja tog postupka.

Osim toga, radnici traže program zbrinjavanja zaposlenih koji bi ostali bez posla, uključujući prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, pomoć pri zapošljavanju kod drugih poslodavaca, dokup radnog staža i finansijsku podršku.

Istovremeno zahtijevaju nastavak pregovora o ponovnom pokretanju proizvodnje, a ukoliko to ne bude moguće, traže da Vlada Federacije BiH ponovo pokrene postupak uvođenja vanredne uprave.

Vlada ide pred Vrhovni sud

Nakon neuspjelih pregovora, Vlada Federacije BiH najavila je nove pravne poteze.

Kao manjinski vlasnik sa osam posto udjela u kompaniji, pokrenut će reviziju pred Vrhovnim sudom Federacije BiH s ciljem osporavanja odluka koje vode ka stečaju.

Ministar Lakić poručio je da Vlada neće odustati od pokušaja zaštite radnih mjesta.

“Nećemo dozvoliti da radnici snose posljedice odluka na koje nisu mogli utjecati. Nastavit ćemo koristiti svaki zakonit način kako bismo sačuvali radna mjesta i ono što su generacije gradile u Zenici”, rekao je.

Budućnost čelične industrije pod velikim upitnikom

Nova Željezara Zenica danas zapošljava više od 1.900 radnika, ali se nalazi pod teretom duga koji prema navodima uprave iznosi oko 317 miliona KM.

Prema dostupnim podacima, najveći dio tih potraživanja vezan je za kompanije povezane s većinskim vlasnikom, što dodatno komplikuje svaki pokušaj dogovora između Vlade i vlasnika.

Dok Sindikat upozorava da se vodi borba za opstanak radnih mjesta i industrijske proizvodnje u Zenici, uprava kompanije smatra da budućnost nije u obnovi stare integralne proizvodnje, već u izgradnji moderne elektrolučne peći vrijedne oko 400 miliona KM.

U međuvremenu, radnici odbrojavaju dane do 10. augusta. Ukoliko ne dobiju tražene otpremnine i konkretna rješenja, Zenicu bi već naredne sedmice mogli zahvatiti protesti kakvi u ovom industrijskom gradu dugo nisu viđeni.

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