Ariana Grande poručuje da njena predstojeća pauza „nije ishitrena“ niti je „posljedica negativnosti“

Ariana Grande početkom sedmice je tokom nastupa u Chicagu govorila o svojoj odluci da se povuče iz javnosti.

Fanovima je poručila da njena odluka, za koju su njeni predstavnici ranije naveli da je posljedica „neprekidnog i dugotrajnog nadzora javnosti“, nije bila „ishitrena“ te da je važno postaviti jasne granice.

Grande je održala kratak govor tokom koncerta u Chicagu, što je bio njen prvi javni nastup otkako je proteklog vikenda objavila da će nakon završetka turneje napraviti pauzu. Tom prilikom rekla je da je reakcija javnosti na njenu najavu bila „pomalo prenaglašena“.

Grande je istakla da je „u tišini“ napravila plan da uzme pauzu „još prije mnogo vremena“. Dodala je da je čula zabrinutost svojih fanova da je „negativnost uništava“, što se vjerovatno odnosi na ponovo pokrenute rasprave na internetu o njenom zdravlju i fizičkom izgledu.

Pjevačica je poručila da, bez obzira na to „kakvi se glasovi čuju“, ništa neće moći narušiti njenu stvarnost niti će joj biti važnije od odnosa koji ima sa svojim fanovima.

Dodala je da je istovremeno tačno da mora postaviti granice i da joj je potreban predah, iako prolazi kroz „najljepše iskustvo u svom profesionalnom i kreativnom životu“.

Njen govor uslijedio je svega nekoliko dana nakon što su njeni predstavnici u nedjelju za magazin People izjavili da će se, po završetku turneje narednog mjeseca, „na neko vrijeme povući iz javnosti“ zbog „neprekidnog i dugotrajnog nadzora javnosti“.

Grande je također odustala od učešća u predstojećoj londonskoj produkciji mjuzikla Sunday in the Park With George.

Ariana Grande ove sedmice održava još dva koncerta u Chicagu, nakon čega slijedi serija od deset nastupa u Londonu.

Turneju će završiti 1. septembra.

Njeni predstavnici rekli su za magazin People da se pjevačica i glumica „raduje što će završiti turneju na najbolji mogući način, zdrava i sretna“, nakon čega će napraviti zasluženu pauzu od javnih nastupa i pojavljivanja, koji su doveli do neprekidnog i dugotrajnog nadzora javnosti.

Dodali su da je „turneja za nju bila prelijepo iskustvo“ te da Grande „voli svoje fanove i da je uživala u svakom trenutku ove turneje“.

Nakon što je People objavio njihovu izjavu, zvanični profil londonske produkcije mjuzikla Sunday in the Park With George, u kojem je Grande trebala igrati glavnu ulogu, potvrdio je da se povukla iz projekta.

„Znamo da ovo sigurno nije bila laka odluka i u potpunosti je razumijemo i podržavamo“, navodi se u objavi.

Zašto se Grande povlači iz javnosti?

Njeni predstavnici nisu iznijeli dodatne detalje o pritiscima javnosti s kojima se suočava, niti je produkcija mjuzikla objasnila razloge njenog odustajanja.

Međutim, fanovi i komentatori na društvenim mrežama smatraju da se pritisak odnosi na komentare o njenom fizičkom izgledu i vidljivom gubitku tjelesne težine, što je posljednjih godina često bilo tema rasprava na internetu.

REUTERS/Daniel Cole

Tokom vikenda rasprava o njenom izgledu ponovo je intenzivirana nakon objave spota za pjesmu Petal. Najpopularniji komentar ispod spota na YouTubeu, koji je prikupio više od 62.000 oznaka „sviđa mi se“, glasi: „Ne želimo staru Arianu nazad. Želimo da bude zdrava.“

Zabrinutost su izrazile i pojedine poznate ličnosti.

Više tabloida prenijelo je da je glumica Jameela Jamil u komentaru na Instagramu, koji je u međuvremenu, prema navodima medija, obrisan, njen izgled opisala kao „zabrinjavajući“, uz kritike upućene njenom timu zbog navodnog izostanka reakcije.

Konzervativna komentatorica Meghan McCain napisala je na društvenoj mreži X da je Arianin izgled „veoma, veoma tužan“ i da joj je „očigledno potrebna hitna pomoć“.

Grande je i ranije odgovarala na komentare o svom izgledu i tjelesnoj težini. U objavi na TikToku iz 2023. godine poručila je da bi „trebalo biti obazriviji i manje slobodan u komentiranju tuđih tijela, bez obzira na okolnosti“.

Dodala je da je njeno tijelo od prije nekoliko godina predstavljalo „najnezdraviju verziju“ nje same te da je tada koristila antidepresive i konzumirala alkohol.

Osim izgleda, i drugi aspekti njenog privatnog života često su bili predmet tabloida i društvenih mreža, uključujući vezu i raskid s glumcem Ethanom Slaterom iz filma Wicked, kao i spekulacije o promjeni načina na koji govori.

Odluka Ariane Grande da se povuče iz javnosti dolazi svega nekoliko dana nakon objave novog albuma Petal, za koji su kritičari ocijenili da se bavi njenim nezadovoljstvom slavom i stalnim nadzorom javnosti.

Pojedini kritičari smatraju da vodeći singl albuma, Hate That I Made You Love Me, zapravo nije posvećen bivšem partneru, već opsesivnim fanovima.

Kritičar magazina Billboard album je opisao kao „uglavnom pažljivo oblikovan pokazani srednji prst upućen direktno javnosti“, dok je Pitchfork izdvojio stihove: „Sve te priče koje kruže samo me održavaju u životu.“

Connor Murray, Forbes

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