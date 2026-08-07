Infantino se izvinio zbog „grešaka“, ali će ostati predsjednik FIFA-e uprkos sve glasnijim kritikama

FIFA se izvinila svojim članicama zbog „grešaka“ u postupanju u vezi s kontroverznim planom prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu, koji je danas odbačen, ali je poručila da njeno rukovodstvo i dalje daje punu podršku Gianniju Infantinu da ostane predsjednik organizacije, uprkos sve većim kritikama i pozivima na njegovu smjenu koje dolaze od svjetskih zvaničnika i nogometnih legendi.

U saopćenju objavljenom nakon kriznog sastanka u Maroku, FIFA je navela da su generalni sekretar Mattias Grafström i članovi Vijeća FIFA-e ponovo potvrdili svoju punu podršku Infantinu.

Infantino je također ponovo izrazio podršku rukovodstvu FIFA-e i Grafströmu, koji se ranije javno ogradio od kontroverzne inicijative FIFA Forward Enterprise (FFE).

FIFA je u saopćenju priznala da su tokom cijelog procesa napravljene greške te da je „postupak trebalo voditi drugačije“.

Organizacija je također navela da su nakon medijskih izvještaja o prijedlogu napravljeni propusti u komunikaciji, ističući da nikada nije bila namjera da se nacionalni nogometni savezi osjećaju isključenima iz procesa.

Rukovodstvo FIFA-e uputilo je pismo izvinjenja Vijeću FIFA-e i svim članicama organizacije, uz obećanje da se slične greške neće ponoviti te da će biti provedena detaljna revizija cijelog postupka.

Šta je FIFA odgovorila na navode o finalu Svjetskog prvenstva 2030.?

Britanski list The Times ranije je objavio da je Infantino Maroku ponudio pravo domaćinstva finala Svjetskog prvenstva 2030. godine u zamjenu za podršku njegovom novom predsjedničkom mandatu.

U saopćenju dostavljenom agenciji Associated Press, FIFA je odbacila te tvrdnje, navodeći da je „netačno i obmanjujuće tvrditi da je predsjednik FIFA-e dao bilo kakvo obećanje u vezi s domaćinstvom finala Svjetskog prvenstva 2030. godine“.

U istom saopćenju FIFA je odbacila i nastavak kritika na račun organizacije i njenog predsjednika, nagovijestivši mogućnost pokretanja pravnih postupaka.

„S obzirom na to da je projekt FFE povučen, dogovoreno je da FIFA više neće tolerisati napade na svoj integritet, sistem upravljanja i zakonitost svojih postupaka te će poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitila svoje ime i ugled“, navodi se u saopćenju.

Pozivajući se na neimenovane izvore, The Times navodi da osobe bliske Infantinu žele da neka od poznatih bivših nogometnih zvijezda javno podrži predsjednika FIFA-e. Međutim, prema istim izvorima, smatra se da je Infantino nakon kontroverznog plana prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu postao previše kompromitovan da bi dobio takvu podršku.

Ranije istog dana bivši portugalski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Real Madrida Luis Figo objavio je saopćenje u kojem je poručio:

„Danas se pridružujem mnogima iz našeg sporta i pozivam Giannija Infantina da podnese ostavku na mjesto predsjednika FIFA-e. Lagao je, obmanjivao i djelovao u vlastitom interesu, na štetu igre kojoj bi trebao služiti. Prekasno je da spasi svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da se spasi nogomet. Mora otići. Odmah.“

Evropska nogometna federacija (UEFA), koja je ranije saopćila da je izgubila povjerenje u Infantina, još nije odgovorila na njegove planove da ostane na čelu FIFA-e.

Za sada nije jasno može li UEFA osigurati podršku drugih regionalnih konfederacija, uključujući Azijsku nogometnu konfederaciju (AFC) te Konfederaciju nogometa Sjeverne i Srednje Amerike i Kariba (CONCACAF), za eventualnu inicijativu za smjenu predsjednika FIFA-e.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)

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