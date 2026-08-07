Saudijska Arabija se priprema za moguće napade na luke i aerodrome koje bi mogle izvesti iračke milicije povezane s Hutima

Saudijska Arabija priprema se za moguće „višestruke koordinirane napade“ iračkih milicija i jemenskih Huta koje podržava Iran, rekao je jedan saudijski zvaničnik za CNN, dok postoji zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dodatno proširiti.

Prema riječima zvaničnika, više obavještajnih izvještaja iz Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja regije ukazuje na to da pojedine iračke milicije, „u koordinaciji s Hutima“, planiraju napade na Saudijsku Arabiju u bliskoj budućnosti, uz podršku iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Navodi o mogućim napadima uslijedili su dan nakon što su Huti preuzeli odgovornost za napad na saudijski tanker u Adenskom zaljevu, jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. Posljednjih sedmica Saudijska Arabija bila je meta raketnih napada koje su izveli Huti iz Jemena, kao i napada bespilotnim letjelicama milicija koje podržava Iran u Iraku.

Zvaničnik je izjavio da izvještaji dolaze u trenutku kada Saudijska Arabija nastoji smanjiti regionalne tenzije i nastaviti dijalog s Iranom.

„Saudijska Arabija poduzet će sve potrebne mjere kako bi odgovorila na svaki čin agresije“, rekao je.

Potencijalne mete su civilna infrastruktura

Saudijski zvaničnik naveo je da su sigurnosne službe registrovale sastanke na kojima su učestvovali pripadnici iračkih milicija, Huta i pojedini članovi IRGC-a, kao i kretanje bespilotnih letjelica i raketnih sistema.

Prema njegovim riječima, cilj planiranih napada mogao bi biti narušavanje napretka u regionalnim pregovorima, ali i odraz unutrašnjih političkih neslaganja u Iranu.

„Vjerujemo da žele koordinirati napade sa sjevera i juga“, rekao je zvaničnik.

Dodao je da bi potencijalne mete prvenstveno bile civilni i ekonomski objekti, uključujući energetska postrojenja, luke i aerodrome, ne iznoseći dodatne detalje.

Uprkos upozorenjima, Saudijska Arabija planira nastaviti diplomatske kontakte s iračkim vlastima i napore usmjerene na deeskalaciju situacije, javlja CNN.

REUTERS/Khaled Abdullah

Novi napad na jugu Saudijske Arabije

Nedugo nakon izjava saudijskog zvaničnika, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je u četvrtak 11 civila povrijeđeno u napadu Huta na jugu zemlje, u blizini granice s Jemenom.

Među povrijeđenima je sedam saudijskih državljana, uključujući jednu ženu i četverogodišnje dijete koje je zadobilo opekotine drugog stepena. Povrijeđeni su i jedan državljanin Jemena, dvojica Egipćana i jedan državljanin Pakistana.

„Teroristička milicija Huta izvela je ove napade neselektivnim granatiranjem civilnih objekata“, navodi se u saopćenju koalicije.

Regionalni sastanak u Meki

Prema navodima regionalnih izvora, Saudijska Arabija, Turska i Pakistan trebali bi u petak održati samit u Meki, najsvetijem gradu islama, na kojem se očekuje razgovor o jačanju sigurnosne i odbrambene saradnje, uključujući mogućnost zajedničkog odbrambenog sporazuma.

Saudijska Arabija predvodi vojnu koaliciju koja je 2015. godine intervenirala protiv Huta u Jemenu. Uprkos dugogodišnjoj vojnoj kampanji, Huti su zadržali kontrolu nad velikim dijelom sjevera zemlje, dok je višegodišnji sukob doveo do jedne od najtežih humanitarnih kriza u svijetu.

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