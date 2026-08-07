Sud naložio Meti da plati 567 miliona dolara za mjere zaštite mentalnog zdravlja djece na internetu

Sud u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko naložio je kompaniji Meta, vlasniku Facebooka i Instagrama, da izdvoji 567 miliona dolara za finansiranje mjera usmjerenih na ublažavanje štete koju su, prema presudi, njene platforme nanijele djeci i adolescentima.

Sudija Bryan Biedscheid donio je odluku kojom je odredio da će 420 miliona dolara biti usmjereno na programe liječenja i podrške mladima, dok će preostali iznos tokom narednih pet godina biti iskorišten za podizanje svijesti, preventivne aktivnosti, programe ranog prepoznavanja problema i druge povezane troškove.

Ova odluka nadovezuje se na građansku kaznu od 375 miliona dolara koju je porota izrekla Meti u martu, nakon što je utvrdila da je kompanija svjesno ugrožavala mentalno zdravlje djece te prikrivala informacije o seksualnom iskorištavanju maloljetnika na svojim platformama.

Tokom druge faze postupka tužioci su od suda tražili da kompaniji naloži i suštinske promjene u dizajnu svojih platformi, uključujući ograničavanje funkcija koje potiču ovisnost, unapređenje provjere dobi korisnika te jačanje zaštite djece putem strožih postavki privatnosti i nadzora.

Ukupan finansijski teret za Metu sada iznosi 942 miliona dolara. Iako je riječ o značajnom iznosu, on predstavlja mali dio godišnje dobiti kompanije, koja je tokom 2025. godine iznosila približno 60 milijardi dolara.

Uprkos presudi, reakcija investitora bila je ograničena, pa su dionice Mete nakon zatvaranja tržišta pale za manje od pola procenta.

Glavni državni tužilac Novog Meksika Raúl Torrez izjavio je da presuda šalje jasnu poruku da će tehnološke kompanije snositi odgovornost ukoliko svjesno dizajniraju proizvode koji djecu izlažu riziku.

„Današnja odluka pobjeda je za svakog roditelja koji je zabrinut zbog utjecaja društvenih mreža na svoju djecu, ali i za svako dijete koje zaslužuje sigurnije odrastanje na internetu“, rekao je Torrez.

Meta je saopćila da će uložiti žalbu.

„Intenzivno radimo na zaštiti korisnika na našim platformama i otvoreno govorimo o izazovima u identifikaciji i uklanjanju štetnog sadržaja i zlonamjernih aktera. Uvjereni smo u rezultate naših programa zaštite tinejdžera i nastavit ćemo osporavati tvrdnje koje, prema našem mišljenju, pogrešno predstavljaju činjenice“, navela je kompanija.

Sud naložio dodatne zaštitne mjere

Presudom je Meta obavezana da na Facebooku i Instagramu uvede informativne bannere i ekrane koji će korisnicima jasno objašnjavati sigurnosne funkcije platformi, alate za prijavljivanje neprimjerenog sadržaja i druge dostupne mjere zaštite.

Kompanija će također morati provoditi edukativnu kampanju u Novom Meksiku, a njenu provedbu nadzirat će državne vlasti.

Sud je istovremeno zaključio da savezni Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA) ograničava mogućnost obavezne provjere identiteta djece mlađe od 13 godina, jer Meta ne može zahtijevati dodatne lične podatke niti pratiti korisnike isključivo radi utvrđivanja njihove dobi.

Sud je također ocijenio da bi obavezivanje samo Mete na strožiju provjeru dobi, bez primjene istih pravila na druge društvene mreže, bilo nepravedno.

Umjesto toga, kompaniji je naloženo da nastavi razvijati postojeće sisteme procjene starosti korisnika, uključujući modele zasnovane na vještačkoj inteligenciji koji procjenjuju dob na osnovu aktivnosti korisnika, njihovih kontakata i sadržaja koji pregledaju ili objavljuju.

Meta u naredne dvije godine treba razviti i poseban model za identifikaciju korisnika mlađih od 13 godina.

Kompanija će, također, morati tražiti dokaz o starosti od korisnika Facebooka i Instagrama u Novom Meksiku za koje procijeni da bi mogli biti mlađi od 13 godina. Ukoliko nije moguće potvrditi dob korisnika, Meta će ih privremeno tretirati kao maloljetnike dok se starost ne potvrdi.

Pored toga, kompanija mora uspostaviti saradnju sa školama ili organizacijama za zaštitu djece kako bi razvila portal putem kojeg će škole moći prijavljivati korisnike za koje se sumnja da su mlađi od 13 godina.

Sud je također naložio brisanje ličnih podataka prikupljenih od korisnika mlađih od 13 godina te obavezu da Meta dva puta godišnje izvještava o provođenju svih naloženih mjera.

Meta se suočava s novim tužbama

Kompaniju kasnije ovog mjeseca očekuje novo suđenje pred saveznim sudom u Oaklandu u Kaliforniji, gdje će se suočiti s prvim postupcima u okviru zajedničke tužbe koju je protiv nje podnijelo 29 američkih saveznih država.

Tužitelji tvrde da je Meta svjesno razvijala funkcije na Facebooku i Instagramu koje izazivaju ovisnost kod djece i tinejdžera, čime je doprinijela pogoršanju njihove mentalne dobrobiti.

Osam saveznih država, uključujući Tennessee, pokrenulo je i odvojene postupke pred vlastitim sudovima.

Krajem prošlog mjeseca Meta je, zajedno s kompanijama TikTok, Snap i YouTube, suočena s još jednom tužbom koju su podnijele porodice četvero tinejdžera koji su izvršili samoubistvo. Porodice tvrde da su godine izloženosti sadržaju i algoritmima ovih platformi doprinijele pogoršanju njihovog mentalnog zdravlja.

Laura Edelson, docentica na Univerzitetu Northeastern koja se bavi istraživanjem društvenih mreža i kibernetičke sigurnosti, ocijenila je da bi presuda iz Novog Meksika mogla predstavljati važan presedan za buduće slučajeve.

„Sjedinjene Američke Države vjerovatno neće zabraniti društvene mreže, ali ako se utvrdi da kompanije dizajnom svojih proizvoda nanose štetu korisnicima, savezne države pronalaze načine da ih za to pozovu na odgovornost“, rekla je Edelson, piše Associated Press.

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