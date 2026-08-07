“Ko napadne jednu, napao je sve tri države”: Šta stoji iza historijskog odbrambenog pakta Turske, Pakistana i Saudijske Arabije

Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale su danas u Meki sporazum o zajedničkoj odbrani nazvan “Mecca Joint Defence Agreement”. Model koji podsjeća na član 5. NATO-a, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Islamabadu na svom X profilu, ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kojeg oblika agresije i predviđa da će se bilo kakav oružani napad na bilo koju od ove tri države smatrati napadom na sve njih.

Sporazum su potpisali saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ovo pitanje, prema izvještajima medija dugo je bilo na dnevnom redu, te je njegovo stavljanje na sto ubrzano zbog aktuelnih geopolitičkih prilika u bliskoistočnoj regiji.

Interesi tri zemlje

Sve tri zemlje imaju strateške interese za sporazum i svaka posjeduje resurs potreban drugoj strani. Kao što je ulaskom u AI industriju i investicijama u druga područja, poput obnovljivih izvora energije, razvoj luksuznih turističkih središta i mega gradova, rudarenje i kritične minerale, odlučila diverzificirati svoju ekonomiju i ne ovisiti samo od prihoda od nafte, Saudijska Arabija ovim sporazumom nastoji osnažiti i svoje sigurnosne opcije, koje se danas oslanjaju uglavnom na Washington. Zajedno sa Turskom, čija namjenska industrija bilježi munjevit uspon, a ne treba zaboraviti i tursko ogromno iskustvo u NATO savezu, i činjenicu da u alijansi ima drugu najbrojniju vojsku, te Pakistanom, jedinom muslimanskom zemljom sa nuklearnim oružjem, borbeno iskusnom vojskom, Saudijska Arabija bi mogla računati na zaštitu svoje najvažnije infrastrukture, ali i regionalnih interesa.

S druge strane, saudijski novac koji bi vjerovatno bio uložen u zajedničke odbrambene fondove, potreban je i Pakistanu i Turskoj; Pakistanu za njegovu poljuljanu ekonomiju, dok bi mu vojno Turska sa svojom tehnologijom, mogla biti od pomoći za modernizaciju mornarice i vazduhoplovstva. Zauzvrat i jednoj i drugoj strani u partnerstvu značila bi pakistanka vojna sila, nuklearni arsenal, obuka, operativno iskustvo u protivterorizmu i utjecaj koji zemlja ima u Južnoj Aziji. Prisjetimo se nedavnih pregovora između SAD-a i Irana, u kojima je, od svih zemalja, posredovao Pakistan. Turska bi u ovom paktu mogla vidjeti ogromno tržište za svoju namjensku industriju, (bespilotnih letjelica Bayraktar, ratnih brodova MILGEM i oklopnih vozila), te bi saudijski kapital mogao biti iskorišten za finansiranje ambicioznih naprednih vojnih tehnologija 5. generacije.

Foto: Turkish Presidency Office / UPI / Profimedia

Šta će reći NATO, Iran, SAD

Pitanje koje se postavlja je, kako će na sporazum tri zemlje, reagirati Iran ali i NATO, čija članica je Turska. Kako će evropski saveznici i SAD reagovati na pakt o odbrani tri zemlje, još uvijek je nepoznato, ali je bez sumnje da će i alijansa imati svoju riječ. Ne treba zaboraviti ni Indiju s kojom Saudijska Arabija ima ekonomske i trgovinske veze, jer vojno jačanje Pakistana, nije tema koju bi New Delhi mogao olako ostaviti po strani.

Irana, koji decenijama živi pod ekonomskim i vojnim zapadnim sankcijama, te se posljednjih mjeseci suočava sa napadom SAD-a i Izraela, će se itekako ticati savez, prije svega zbog omjera regionalnih snaga i utjecaja.

Prema prvim izvještajima medija, nepoznato je na koje obaveze su pristale tri zemlje ovim sporazumom, ali većina izvora navodi da je sporazum isključivo odbrambene prirode i obećava međusobnu podršku samo za odbranu, kao i da je otvoren i za druge zemlje, a sve u cilju uspostavljanja mira u regiji, koja je posljednjih godina kao bure baruta, uzimajući u obzir sve ono što se dešava u Gazi, Iranu, zatvaranja Hormuškog moreuza, odnosima s Hutima…Današnje potpisivanje nije prvi slučaj međusobne saradnje tri zemlje. Saudijska Arabija i Pakistan, u septembru prošle godine potpisale su “Strategic Mutual Defence Agreement”, i Pakistan već godinama pruža obuku i tehničku pomoć saudijskim snagama.

Također, Turska i Pakistan razmjenjivali su ratne brodove i avione za obuku, a Rijad je 2023. godine ušao u kupovinu turskih dronova, što je Turska označila svojim najvećim ugovorom o izvozu odbrane.

Vrijeme je i u ovom slučaju najbolji pokazatelj koju snagu i značaj će imati ovaj savez koji je nastao u sigurnosno najosjetljivijem trenutku za blikoistočnu regiju. Ukoliko donese prevagu u postizanju mira, sigurno je da bi značajno promijenio omjer snaga i sliku regije.