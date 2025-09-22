Arapska podijeljenost na djelu: Zaljevske sile odbile vojni savez protiv Izraela

Jedan egipatski diplomata rekao je za Middle East Eye (MEE) da su zemlje Zaljeva, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, odbile egipatski prijedlog o formiranju odbrambenih snaga koje bi “štitile članice od vanjskih prijetnji, posebno od Izraela”.

Emir Katara, šeik Tamim bin Hamad Al Thani, predsjedavao je hitnim arapsko-islamskim samitom održanim u Dohi 15. septembra 2025. godine.

Zvaničnik jedne od zemalja Zaljeva demantovao je ekskluzivno izvještavanje MEE-a u kojem se navodi da je prijedlog Egipta o formiranju arapske odbrambene sile po uzoru na NATO odbijen na samitu u Dohi ove sedmice.

U razgovoru za MEE u nedjelju, zaljevski zvaničnik izjavio je da se “plasiraju lažne tvrdnje koje imaju za cilj da GCC (Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva) prikažu u negativnom svjetlu” i da one štete “tekućim regionalnim sigurnosnim pregovorima”.

Komentar ovog zvaničnika uslijedio je manje od 24 sata nakon što je visoki egipatski diplomata rekao da je Egipat na samitu u ponedjeljak predložio osnivanje regionalne odbrambene sile koja bi “štitila zemlje članice od vanjskih prijetnji, posebno od Izraela”.

Međutim, prema riječima diplomate, više faktora je dovelo do odbijanja prijedloga, uključujući nesuglasice oko toga ko bi predvodio takvu silu.

Egipat je navodno insistirao da upravo on preuzme liderstvo, dok je Saudijska Arabija smatrala da ona treba komandovati tim snagama.

Nekoliko dana nakon samita, Saudijska Arabija je potpisala sporazum o međusobnoj odbrani s nuklearno naoružanim Pakistanom.

Istovremeno, Vijeće za saradnju zemalja Zaljeva (GCC) tokom samita nije donijelo nikakve konkretne mjere protiv Izraela, već je najavilo sazivanje Zajedničkog savjeta za odbranu i Višeg vojnog komiteta.

Egipatski diplomata je izrazio razočarenje zbog nedostatka odlučnih mjera prema Izraelu, navodeći da je Kairo očekivao jasne korake protiv izraelske agresije – barem zahtjev za okončanjem genocida u Gazi i odbacivanje bilo kakvog prisilnog raseljavanja Palestinaca u Sjeverni Sinaj.

Kao ključnog krivca za mlaku reakciju, diplomata je naveo utjecaj SAD-a, koje, prema njegovim riječima, žele da arapska reakcija ostane ograničena na simbolične izjave podrške Gazi i osude Izraela.

“Netačne informacije”, tvrde iz Zaljeva

Jedan drugi diplomata izjavio je da su se brojne arapske države našle “u škripcu” kada je stav Katara, koji je imao podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, dominirao sastankom.

“Zaključili su da bi bilo kakav korak protiv Izraela bio uzaludan i da je najbolja opcija vršiti pritisak na SAD kako bi prisilile Izrael na prekid vatre u Gazi”, rekao je diplomata, dodajući da su se većina tih razgovora vodila iza zatvorenih vrata, između ministara vanjskih poslova zaljevskih država i egipatskog ministra vanjskih poslova Badr Abdelattyja, na marginama samita.

Zaljevski zvaničnik je za MEE izjavio:

“Medijski navodi da su Katar i UAE blokirali regionalnu odbrambenu silu usmjerenu protiv izraelske agresije i da su umjesto toga podržali GCC strukturu – potpuno su netačni. Takav prijedlog uopšte nije ni iznesen tokom samita.”

Dodao je da je postignut “jednoglasan konsenzus” među svim učesnicima, što je, prema njegovim riječima, jasno prikazano u završnom saopćenju sa samita.

Katar traži javno izvinjenje Izraela

Neposredno nakon izraelskog napada na Dohu 9. septembra, katarski premijer pozvao je međunarodnu zajednicu da izraelskog premijera Benjamina Netanyahua privede pravdi.

U tom napadu, nekoliko izraelskih projektila pogodilo je zgradu u oblasti West Bay Lagoon u Dohi, gdje su se nalazili visoki predstavnici Hamasa kako bi razmotrili posljednji američki prijedlog za okončanje gotovo dvogodišnjeg sukoba.

Svi lideri Hamasa preživjeli su napad, uključujući Khalila al-Hayyu, Khaleda Meshala, Zahera Jabarina i druge.

Međutim, poginulo je šest osoba, među kojima su sin Khalila al-Hayye, Hammam, njegov direktor ureda Jihad Lubbad, kao i katarski desetar Badr Saad Mohammed al-Humaidi al-Dosari.

Prema pisanju Axios-a, Katar sada uslovljava nastavak svoje posredničke uloge u pregovorima o prekidu vatre – javnim izvinjenjem Izraela zbog napada.

Katar, zajedno s Egiptom, ima ključnu ulogu u dugotrajnim pregovorima za završetak rata.

Ranije ovog mjeseca, Hamas je prihvatio posljednji prijedlog o prekidu vatre, dok ga je Izrael – iako ga je prvobitno odobrio – naknadno odbacio.

Od početka izraelskog rata protiv Gaze u oktobru 2023. godine, više od 238.000 Palestinaca je ubijeno, ranjeno ili se vode kao nestali. Prema podacima izraelske vojne obavještajne službe, do maja ove godine, više od 80% ubijenih bili su civili.

