Vigeland Park: Umjetnost na otvorenom u srcu Osla

Čuveni park skulptura u norveškoj prijestolnici samo je dio mnogo šireg iskustva Osla, oblikovanog umjetnošću, historijom i životom na otvorenom. Evo kako da maksimalno iskoristite svoje vrijeme u parku Vigeland.

Nage ljudske figure se grle, svađaju, igraju i bore, dok druge kao da pokušavaju da se uzdignu do neba. Za mnoge koji prvi put dolaze u Oslo, skulpture u parku Vigeland su jedan od najneočekivanijih prizora u gradu.

Međutim, posmatrati ovu atrakciju samo kao kolekciju neobičnih statua znači propustiti veliki dio njenog značaja. Skulpture su samo jedan segment parka Frogner, jednog od najposjećenijih rekreacijskih prostora u Oslu, gdje monumentalna umjetnost koegzistira s piknicima, rekreacijom, porodičnim izletima i svakodnevnim životom stanovnika okolnog područja.

Park je otvoren 24 sata dnevno, tokom cijele godine, a ulaz je potpuno besplatan. Zbog toga je jedna od najpristupačnijih glavnih atrakcija koju možete uključiti u svoj itinerar za Oslo ili posjetiti tokom jednodnevnog krstarenja.

Galerija na otvorenom u srcu Osla

Foto: David Nikel

Park Vigeland i park Frogner se često spominju kao da je riječ o istom mjestu. Preciznije, skulpturalni kompleks vajara Gustava Vigelanda zauzima istaknuti središnji dio mnogo većeg javnog parka.

Kada se udaljite od turističkih grupa i fotografa, Frogner park više liči na vanjski dnevni boravak nego na turističku atrakciju. Njegove livade, staze, igrališta i sportski tereni služe lokalnim stanovnicima tokom cijele godine.

Kombinacija razgledavanja i svakodnevne rekreacije pruža posjetiocima uvid u to kako je boravak na otvorenom sastavni dio života u norveškoj prijestolnici. Grad Oslo opisuje Frogner park kao jedno od najvećih i najkorištenijih rekreacijskih područja u gradu.

Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Profimedia

Posjetite sve skulpture

Vigelandov kompleks obuhvata više od 200 skulptura od bronze, granita i kovanog gvožđa, nastalih prema idejama koje je umjetnik razvijao više od četiri decenije.

Većina posjetilaca započinje svoju turu kod mosta, gdje se nalazi 58 bronzanih skulptura koje prikazuju djecu, odrasle i porodice u trenucima igre, sukoba, nježnosti i fizičkog napora.

Tu je i Sinatagen, najčešće preveden kao Ljuti dječak. Ovaj bijesni dječak koji udara nogama postao je jedan od najprepoznatljivijih simbola Osla. Međutim, fokusirati se samo na njega znači ignorirati brojne druge skulpture koje prikazuju mnogo složenije emocije i međuljudske odnose.

Foto: Eyal Bartov / Alamy / Profimedia

Iza mosta nalazi se fontana okružena sa 20 skulpturalnih grupa drveća. Zajedno prikazuju ljudski život – od djetinjstva i adolescencije, preko odrasle dobi, do starosti i smrti.

Kombinacija vode, drveća i ljudskih tijela uvodi centralnu temu koja prožima cijeli kompleks: kontinuirani ciklus života.

Monolit nije kraj ture

Foto: David Nikel

Vizuelni vrhunac parka je plato sa Monolitom. U njegovom središtu nalazi se monumentalni granitni stub na kojem se nalazi 121 ljudska figura, koje kao da se drže jedna za drugu i penju jedna preko druge.

Ne postoji jedinstveno tumačenje za ovu skulpturu. Muzej navodi da bi mogla predstavljati uskrsnuće ili čovjekovu potragu za duhovnošću, ali splet isprepletenih ljudskih tijela ostavlja dovoljno prostora da svaki posjetilac izvuče vlastite zaključke.

Mnoge turističke grupe završavaju svoju turu ovdje. Međutim, ako nastavite prema zapadu, stići ćete do Kotača života. To je bronzani prsten sastavljen od isprepletenih figura odraslih i djece.

Smješten na samom kraju formalne osi parka, ovaj spomenik predstavlja mirniji završetak obilaska. Prema Muzeju Vigeland, djelo simbolično upotpunjuje putovanje kroz park – od rođenja do smrti – obuhvatajući radost, tugu, nadu i čežnju.

Foto: Graham Bridgeman-Clarke / Alamy / Profimedia

Dva muzeja pružaju širi kontekst

Obližnji Muzej Vigeland pomaže posjetiocima da shvate kako je nastao tako ambiciozan umjetnički projekat.

Smješten u Vigelandovom bivšem studiju i domu, muzej sadrži originalne gipsane modele skulptura iz parka, uključujući Fontanu i Monolit. Vidjeti ove modele u prirodnoj veličini omogućava mnogo bolje razumijevanje izrade i složenog procesa planiranja koji stoje iza skulptura na otvorenom.

S druge strane parka nalazi se Muzej Osla, smješten u historijskoj zgradi imanja Frogner. Njegove izložbe predstavljaju historiju glavnog grada, njegov urbani razvoj i promjene u strukturi stanovništva, pružajući širi kontekst susjedstvima i javnim prostorima koje posjetioci upoznaju tokom boravka u gradu.

Potrebno je odvojiti barem sat vremena za posjetu ruti sa skulpturama. Ako se odlučite usporiti ili posjetiti oba muzeja, Vigeland Park i Frogner Park mogu lako ispuniti pola dana razgledavanja i otkriti da ova atrakcija nudi mnogo više od ljutitog dječaka i poznatog Monolita.

David Nikel, saradnik Forbesa

Ovaj park u Oslu spaja neobične skulpture sa svakodnevnim gradskim životom